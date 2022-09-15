Наступление ВСУ изменило стратегический баланс, Кремль ведет безнадежную битву, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С контрнаступлением ВСУ война в Украине вступила в новую фазу, поскольку украинские военные быстро наступают, освобождая оккупированные Россией территории.
Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – подчеркнул Боррель.
По его словам, пока неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, однако уже понятно, что "стратегический баланс смещается".
Глава европейской дипломатии также отметил, что Евросоюз полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газовые хранилища в ЕС заполнены более чем на 80% заранее запланированной даты – 1 ноября. Помимо этого, в Евросоюзе договорились сократить потребление газа зимой.
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Більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європарламенту.
Європарламент засудив "навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини" з підриву європейських цінностей і вимагає результатів у процесі за статтей 7 Договору про ЄС.
Звіт, ухвалений у четвер, 433 голосами "за", 123 "проти" та 28 утрималися, ґрунтується на звіті, за допомогою якого Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 у 2018 році, щоб зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.
"Висновки цього звіту є чіткими та безповоротними: Угорщина не є демократією. Парламенту було як ніколи актуально прийняти таку позицію, враховуючи тривожні темпи, з якими верховенство права відступає в Угорщині", - сказала Гвендолін Дельбос-Корфілд, доповідачка Європарламенту парламенту щодо ситуації в Угорщині.
Європарламент висловив жаль з приводу неспроможності Ради ЄС досягти значного прогресу в боротьбі з відходом Угорщини від демократії і заявив, що подальше зволікання означатиме порушення принципу верховенства права самою Радою.
Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію повною мірою використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти і, зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС..
Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.(с)