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Наступ ЗСУ змінив стратегічний баланс, Кремль веде безнадійну битву, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боррель

З контрнаступом ЗСУ війна в Україні вступила в нову фазу, оскільки українські військові швидко наступають, звільняючи окуповані Росією території.

Про це заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Успішний контрнаступ Збройних сил України вже змінив стратегічний баланс на землі. Оскільки Європа та її партнери мають намір і надалі надавати підтримку Україні та зберігати санкції проти Росії, Кремль веде безнадійну битву", – наголосив Боррель.

За його словами, поки що невідомо, як далеко зайде український контрнаступ, проте вже зрозуміло, що "стратегічний баланс зміщується".

Глава європейської дипломатії також наголосив, що Євросоюз повністю мобілізувався для протистояння енергетичній кризі. Газові сховища в ЄС заповнені більш ніж на 80% заздалегідь запланованої дати – 1 листопада. Крім того, в Євросоюзі домовилися скоротити споживання газу взимку.

Читайте також: Депортація українців у Росію - воєнний злочин. ЄС підтримує зусилля з притягнення винних до відповідальності, - Боррель

Автор: Володимир Янченко
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Ше один, блть, європейський камєнтатор-афєрістовіч... Краще б гроші запропонував на потреби ЗСУ, козел...
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15.09.2022 16:44 Відповісти
Захід взбодрився - а то вже був легенькии депресняк шо віина на роки.
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15.09.2022 16:45 Відповісти
"какая отвратительная..... рожа!" (с)
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15.09.2022 16:48 Відповісти
Што?
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15.09.2022 17:01 Відповісти
А ще генералу Крівоносу та Атрощенко.
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15.09.2022 17:40 Відповісти
Європарламент: Угорщину більше не можна розглядати як демократію

Більшість депутатів Європарламенту засудила спроби уряду Віктора Орбана підірвати засади демократії в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Європарламенту.

Європарламент засудив "навмисні та систематичні зусилля уряду Угорщини" з підриву європейських цінностей і вимагає результатів у процесі за статтей 7 Договору про ЄС.

Звіт, ухвалений у четвер, 433 голосами "за", 123 "проти" та 28 утрималися, ґрунтується на звіті, за допомогою якого Європарламент запустив процедуру в рамках статті 7 у 2018 році, щоб зробити огляд подій у 12 сферах, що викликають занепокоєння парламенту.

"Висновки цього звіту є чіткими та безповоротними: Угорщина не є демократією. Парламенту було як ніколи актуально прийняти таку позицію, враховуючи тривожні темпи, з якими верховенство права відступає в Угорщині", - сказала Гвендолін Дельбос-Корфілд, доповідачка Європарламенту парламенту щодо ситуації в Угорщині.

Європарламент висловив жаль з приводу неспроможності Ради ЄС досягти значного прогресу в боротьбі з відходом Угорщини від демократії і заявив, що подальше зволікання означатиме порушення принципу верховенства права самою Радою.

Депутати Європарламенту закликали Єврокомісію повною мірою використовувати всі наявні в її розпорядженні інструменти і, зокрема, обмежувати фінансування Угорщини з бюджету ЄС..

Нагадаємо, Європейська комісія планує рекомендувати скоротити фінансування Угорщини через побоювання з приводу широкомасштабної корупції в країні.(с)
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15.09.2022 16:57 Відповісти
Менше би пи#діли-була би набагато краща стратегія. Кацапня найбільше рефлексує на всіляке чесання язиками у виконанні західних політиків,яке в більшості випадків виявляється безтолковим. А ракети прилітають по українським містам,а не до боррелів в хату.
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15.09.2022 16:58 Відповісти
Щось вже пробзділося в датському королівстві!
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15.09.2022 17:05 Відповісти
Тому і багато з світових політиків не дуже то і допомагають Україні, бо бояться отих геополітичних змін!
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15.09.2022 17:12 Відповісти
 
 