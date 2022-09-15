Украина ведет переговоры с 5 странами о системах ПВО, - Зеленский
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Украина ведет переговоры одновременно с несколькими партнерами о поставках систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Глава государства подчеркнул, что "закрытие неба" от ракетных атак стало бы ключевым фактором обеспечения безопасности Украины, и он рассчитывает на выполнение своих обязательств двумя государствами-партнерами – США и Германией.
"ПВО и ПРО – это для нас приоритет. Мы начали разговоры, и есть положительный результат по поставкам (американо-норвежской системы) NASAMS и (немецкой) IRIS-T. От Германии мы ожидаем несколько систем, пока не получили ни одной. Так же, как и от США. Но, тем не менее, это частично закрывает вопрос дефицита систем ПВО", – заявил он.
Впрочем, переговоры Украины не исчерпываются только двумя партнерами, добавил Зеленский: "Помимо этого, мы настроены работать еще и с Францией, с Италией. Я также настроен и пока не получил положительной реакции от Израиля".
Президент не рассчитывает на дальнейшее расширение круга возможных поставщиков таких систем.
"Государств, которые могут нам с вами гарантировать закрытие неба с точки зрения ПВО, не так много. Поэтому вокруг этих пяти государств и надо решать этот вопрос", – заявил он.
Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что задержка с поставками систем ПВО – это потерянные жизни украинцев.
"Но Германия не виновата в том, что Россия ракетами бьет по Украине. Виновата в этом только Россия. Это тоже нужно понимать", – подчеркнул президент.
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ушльопок ЗЄ-льоний !!!
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
13 September, 15:10
На ракетах класу повітря-повітря, які постачаються нам з Чехії написано: "За розстріляну Празьку весну 1968-го".
Голанці ж пишуть на снарядах "Помста за MH17".
Поляки - "За Катинь!".
Цікаво, є нація, якій би Рашка в свій час безкарно не насрала за пазуху?
Зная его способности, ППО уже разгружали бы в Днепре......
блт, смотрю с лютой завистью и слюнки текут....
https://youtu.be/hTiBv5pgeQ0
Куда там проектировать 6-е?
Кто знает какие технологии и способы движения будут к концу века
6-е поколение, - это совершенно новая концепция, основанная, прежде всего, на беспилотных средствах ведения войны, а не на технологиях.....
Но независимо от того, что находится в кабине - пилот или компьютерная коробка, авионика, вычислительная техника и теплоэнергетика на месте не стоят, и какое направление примет прогресс в этих направлениях(да и во всех прочих направлениях) через 50 лет предсказать невозможно.
Как пример, кто бы мог подумать в 60-х, что "Сатурны" той эпохи сегодня повторить не смогут, зато информатика зашла так далеко, что тогда даже фантасты ее не предвидели
Летающие этажерки сменились первыми цельно металлическими самолетами 20-30-х годов за 20 лет.
Еще через 20 лет, в 40-х, появились уже по настоящему современные самолеты В-29. А В-52, из 50-х, летает до сих пор.
На смену послевоенным первым реактивным в 70-х пришло 4-е поколение(Ф-15, Ф-16) и летает до сих пор и списывать их никто не собирается.
Так что, мысль вы уловили.
Никакого 16-26-го поколения через 50 лет не будет, а скорее всего и нынешний Ф-35 никто кроме Америки освоить не сумеет
кстати, американцы проводили виртуальные бои на тренажерах.... против искусственного интеллекта выставили своего лучшего летуна на F-15..... максимальный рекорд, с которым он смог продержаться в бою - 15 секунд ))
в принципе, я понял, что ты пытаешься мне сказать...., да, к сожалению мы тупеем, это нужно признать..., тут я с тобой полностью согласен..... и во всем виноват этот ****** компьютер..... а когда массово появится квантовый, нам вообще писта.....
Законтрактуйтеу них системи протиракетної оборони Хец3 та Хец4.
Вони можуть збивати балістичні ракети (Кинжали, Іскандери, ТочкиУ)
Сбивать ракеты можно одним из более простых и дешевых способов:
1.) Сбивать с самолета ракетой воздух-воздух, при этом имея и спутниковую разведку, и скрытое наблюдение за всеми аэродромами по камерам (их штук 50 минимум из Беларуси и Кацапстана, с гражданскими будет под 100 штук).
2.) Устраивать диверсии на аэродромах на России, запустив диверсантов с РПГ, стингерами или взрывчаткой через Казахстан, Грузию, Финляндию. Договорившись с властями этих стран либо же нет, так как велика вероятность продажи информации за деньги кацапам и игра на 2 стороны сразу, а потом скажут, ну вот не получилась диверсия и вас поймали, когда они на самом деле все слили.
3.) Наводить ракеты не маленьким наземным радаром, а локатором на самолете ДРЛО с мгновенным автоматическим целеуказанием на наземные пусковые установки, у нас таких в помине нету.
4.) Уничтожить аэродромы ракетами или БПЛА.
5.) Уничтожить аэродромы массированным авианалетом наших самолетов и разбомбив там все (нужны в первую очередь ракеты-декои с имитацией истребителя и одновременно не просто декой, а полноценная разведывательная ракета-приманка, например ADM-160 MALD или ADM-141 TALD разных модификаций, которые не просто обяжут кацапов по 3 или даже 4 ракеты выпустить по ним, но и передадут всю информацию к нам, кто по ним водил лучом, чтобы затем накрыть хармами, притом практически сразу же, прямо с тех же самолетов).
И еще многое-многое другое. ПВО на наш участок линии фронта с кацапами и бульбашами просто бессмысленно. Несколько триллионов долларов надо. И то легко преодолевается, запустил 100 боингов гражданских как мишени и за ними сразу налетел сушками с ракетами против РЛС (ха31п, например) и вырубил ПВО. Единственная защита от этого - это авиагруппа, которая не даст им спокойно взлетать, а сама налетит на аэродромы и уничтожит либо взлетку, либо самолеты.