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Україна веде переговори з 5 державами про системи ППО, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

nasams

Україна одночасно веде переговори з кількома партнерами про постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Глава держави наголосив, що "закриття неба" від ракетних атак стало би ключовим фактором гарантування безпеки в Україні, і він розраховує на виконання своїх зобов’язань двома державами-партнерами – США та Німеччиною.

"ППО та ПРО – це для нас пріоритет. Ми почали розмови, і є позитивний результат щодо постачання (американсько-норвезької системи) NASAMS та (німецької) IRIS-T. Від Німеччини ми очікуємо декілька систем, поки що не отримали жодної. Так само як і від США. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту систем ППО", – заявив він.

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Утім, переговори України не вичерпуються лише цими двома партнерами, додав Зеленський: "Окрім цього, ми налаштовані працювати ще із Францією, із Італією. Я також налаштований і поки не отримав позитивної реакції від Ізраїля".

Президент не розраховує на подальше розширення кола можливих постачальників таких систем.

"Держав, які спроможні нам з вами гарантувати закриття неба з точки зору ППО, не так багато. Тому навколо цих п’яти держав і треба вирішувати це питання", – заявив він.

Володимир Зеленський окремо підкреслив, що затримка з постачанням систем ППО має наслідком втрачені українцями життя.

"Але Німеччина не винна в тому, що Росія ракетами б’є по Україні. Вина у цьому тільки Росія. Це теж треба розуміти", – підкреслив президент.
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Топ коментарі
+20
а що ви 3 роки до цього робили- клістрони арештовували?????
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15.09.2022 18:03
+19
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15.09.2022 18:12
+18
Олександр Зеленський

13 September, 15:10
На ракетах класу повітря-повітря, які постачаються нам з Чехії написано: "За розстріляну Празьку весну 1968-го".

Голанці ж пишуть на снарядах "Помста за MH17".

Поляки - "За Катинь!".

Цікаво, є нація, якій би Рашка в свій час безкарно не насрала за пазуху?
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15.09.2022 18:04
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на Ізраіль взагалі не слід сподіватись ,ці продадуть нас при нагоді путлєру
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15.09.2022 18:02 Відповісти
Південну Корею чомусь забули - а там більше всього вільних виробничих потужностей та робочої сили і замовлення виконали б швидше за всіх
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15.09.2022 18:23 Відповісти
з Коростильовим переговори проводити не пробував ?
ушльопок ЗЄ-льоний !!!

Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
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15.09.2022 18:45 Відповісти
мышкин, ти як зазвичай, в штангу лупиш. Річ іде про негайне(!) закриття неба, і це зовсім не суперечить необхідності вітчязняних розробок. Але нема 2 років на розробку, якби ти був з Миколаєва чи Кривого рогу то розумів би це
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15.09.2022 19:02 Відповісти
степашкін не лупи в штангу про "негайно" ,коли війна іде сім місяців і рашисти сім місяців обстрілюють Україну ракетами.Питається,який прорашистський агент(єрмак) за сім місяців не домовився абсолютно ні з ким?Ніхто не займася і не займається питанням ПРО для України,за виключенням що в ОПі займаються,як не допустити,щоб Україна мала надійну систему ПРО
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15.09.2022 19:23 Відповісти
не плутай хєр з пальцем..я кажу про негайну НЕОБХІДНІСТЬ, а не про НАЯВНІСТЬ....ти мені, що з 24 лютого в Миколаєві про ракети не розповідай. Не знаю хто в тебе і чим "питається", але тобі краще жувати ніж писати
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15.09.2022 21:14 Відповісти
не плутай хєр з пальцем..я кажу про негайну НЕОБХІДНІСТЬ, а не про НАЯВНІСТЬ..Так ось жувати і писати...негайнайна НЕОБХІДНІСТЬ ,ніколи і за ніяких оставин не буде народжена на світ Божий , без негайної НАЯВНОСТІ ,що толку з негайної НЕОБХІДНОСТІ,коли в НАЯВНОСТІ ноль цілих хрин десятих???
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15.09.2022 23:29 Відповісти
сподіваюсь ти хоч сам зрозумів що написав)))
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16.09.2022 17:43 Відповісти
ловіть подляковсько-ватного бота степашкіна !!!!!!!!!

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15.09.2022 19:33 Відповісти
а що ви 3 роки до цього робили- клістрони арештовували?????
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15.09.2022 18:03 Відповісти
да, клістрони - це було потужно..., дбр давало жару..., сподіваюсь в них хоч гикавка...
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15.09.2022 18:06 Відповісти
Олександр Зеленський

13 September, 15:10
На ракетах класу повітря-повітря, які постачаються нам з Чехії написано: "За розстріляну Празьку весну 1968-го".

Голанці ж пишуть на снарядах "Помста за MH17".

Поляки - "За Катинь!".

Цікаво, є нація, якій би Рашка в свій час безкарно не насрала за пазуху?
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15.09.2022 18:04 Відповісти
Пока вы ведёте переговоры, можно было бы взять за жабры Игоря Валерьевича, и поставить его перед фактом - или ППО области, или полёт в правосудие США !
Зная его способности, ППО уже разгружали бы в Днепре......
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15.09.2022 18:05 Відповісти
Не смешите мои шнурки...
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15.09.2022 18:13 Відповісти
жаба беня давно не в Украине... и ему пох на то что здесь происходит
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15.09.2022 19:22 Відповісти
зе і ИВ - це одне і те саме, вони не українці, їм насрати.
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15.09.2022 20:04 Відповісти
американцы проектируют воздушный флот 6-го поколения.....
блт, смотрю с лютой завистью и слюнки текут....
https://youtu.be/hTiBv5pgeQ0
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15.09.2022 18:05 Відповісти
5-е поколение только-только пришло, и это минимум на 50 лет.
Куда там проектировать 6-е?
Кто знает какие технологии и способы движения будут к концу века
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15.09.2022 18:12 Відповісти
ну к кому-то "только пришло", к кому-то "еще" не пришло, к кому-то никогда не придет, а для американцев это уже пройденный этап....
6-е поколение, - это совершенно новая концепция, основанная, прежде всего, на беспилотных средствах ведения войны, а не на технологиях.....
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15.09.2022 18:22 Відповісти
а які проблеми? - беспілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma будуть і в Україні випускати
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15.09.2022 18:27 Відповісти
это совсем из другой оперы.....
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15.09.2022 18:40 Відповісти
Я знаю, что 6-е поколение - это поколение дронов.
Но независимо от того, что находится в кабине - пилот или компьютерная коробка, авионика, вычислительная техника и теплоэнергетика на месте не стоят, и какое направление примет прогресс в этих направлениях(да и во всех прочих направлениях) через 50 лет предсказать невозможно.
Как пример, кто бы мог подумать в 60-х, что "Сатурны" той эпохи сегодня повторить не смогут, зато информатика зашла так далеко, что тогда даже фантасты ее не предвидели
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15.09.2022 18:32 Відповісти
ну через 50 лет будет 16-е поколение, а может даже и 26-е.... я не пойму, в чем тут проблема?
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15.09.2022 18:38 Відповісти
Да проблем нет, просто с развитием авиации ее прогресс замедляется.
Летающие этажерки сменились первыми цельно металлическими самолетами 20-30-х годов за 20 лет.
Еще через 20 лет, в 40-х, появились уже по настоящему современные самолеты В-29. А В-52, из 50-х, летает до сих пор.
На смену послевоенным первым реактивным в 70-х пришло 4-е поколение(Ф-15, Ф-16) и летает до сих пор и списывать их никто не собирается.
Так что, мысль вы уловили.
Никакого 16-26-го поколения через 50 лет не будет, а скорее всего и нынешний Ф-35 никто кроме Америки освоить не сумеет
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15.09.2022 18:52 Відповісти
так в этом и идея 6-го поколения, что нихрена думать не нужно! рой дронов под управлением DARPA поднял, они полетели, работу выполнили и вернулись....
кстати, американцы проводили виртуальные бои на тренажерах.... против искусственного интеллекта выставили своего лучшего летуна на F-15..... максимальный рекорд, с которым он смог продержаться в бою - 15 секунд ))
в принципе, я понял, что ты пытаешься мне сказать...., да, к сожалению мы тупеем, это нужно признать..., тут я с тобой полностью согласен..... и во всем виноват этот ****** компьютер..... а когда массово появится квантовый, нам вообще писта.....
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15.09.2022 19:12 Відповісти
Сто років назад на конях їздили, 40 років назад про комп'ютери мріяли, 20 років назад про мобільні телефони. Технології розвиваються в геометричній прогресії. Як тільки якась модель виходить на ринок, відразу починає проектуватись наступна і починають складати технічне завдання для ще наступнішої ))
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15.09.2022 18:26 Відповісти
Це досить наївна думка, що технологія розвиваються в геометричній прогресії. Вона може піти і вперед і повернутися назад, вона може зробити стрибок ліворуч-праворуч або взагалі стояти на місці без будь-якого розвитку Технології розвиваються за своїми законами і хто ці закони визначає нам невідомо. Хто думав, що космічний ривок 60-х перетвориться на тупцювання на місці, і хто думав, що місце ракет у ********* світі займуть комп'ютери та мобільники
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15.09.2022 18:42 Відповісти
Вченими доказано, що розвиток інформаційних технологій став гіперприскорювачем для розвитку всіх інших наук. Можливість миттєвого доступу до величезної кількості інформації дає величезний ресурс для розвитку всіх без виключення технологій. Помішати цьому можуть тільки великі катаклізми ...
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15.09.2022 18:55 Відповісти
А поки ЗеЛох ніяк не порішає ПРО і охороняє ним виключно свою дупу в Києві, рашисти продовжують гатити по гідроспорудах Інгульця від Кривого Рогу і вже вище по течії у кіровоградську область прилетіло щойно! Браво блювота зелена, браво!
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15.09.2022 18:10 Відповісти
А какая разница? У буби всі живи-здорови. І родичі і друзякі. Хто по бункерах, хто за кордоном
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15.09.2022 18:43 Відповісти
А кто именно ведет эти переговоры? Дерьмаковские мародеры?
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15.09.2022 18:11 Відповісти
Это наверное ключевое Вот вопрос- как влияют на скорость переговоров хамство со стороны посла Мельника по отношению к канцлеру Германии и самого Зеленского на хамство в сторону Президента Германии?
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15.09.2022 18:18 Відповісти
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15.09.2022 18:12 Відповісти
Можна по приколу звернутися до китаю. Цікаво, що ці вузькоокі тварюки скажуть?
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15.09.2022 18:12 Відповісти
Скільки ще кацап заб'є українців поки ти домовишся? А що робив три роки? Не було систем ППО в Буковелі і Трускавці? В Омані не було? Замість того, щоб розвивати підприємства, ти їх довів до банкрутства і знищив. Тобі не потрібні "КРАЗи", "Богдани", ракети "Нептун" "Грім 2" та інше. Тобі були потрібні асфальтоукладчики, грейдери і імпортні автомобілі та екскаватори. Це як дома залишили гроші, алкаш їх побачив і пішов пропив, а сім'я місяць перебивалася на воді і хлібі. Але тут стосуються не горілки і не місяця.
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15.09.2022 18:14 Відповісти
Про реалізацію вітчизняних напрацювань у цій сфері, він вважає за краще не згадувати, віддаючи перевагу фінансуванню будівництва доріг.
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15.09.2022 18:34 Відповісти
Ізраїль у цьому списку є?
Законтрактуйтеу них системи протиракетної оборони Хец3 та Хец4.
Вони можуть збивати балістичні ракети (Кинжали, Іскандери, ТочкиУ)
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15.09.2022 18:49 Відповісти
Виновата не только РФ. Виноват также и паяц из шапито 95, который решил лезть в президенты вообще не зная как управлять страной.
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15.09.2022 18:52 Відповісти
Установки ПВО не являются единственный и надежным способом сбивать ракеты. ПВО хорошо подходит для массированного авианалета бомбардировщиков, которые сбрасывают бомбы чуть ли не над целью.

Сбивать ракеты можно одним из более простых и дешевых способов:
1.) Сбивать с самолета ракетой воздух-воздух, при этом имея и спутниковую разведку, и скрытое наблюдение за всеми аэродромами по камерам (их штук 50 минимум из Беларуси и Кацапстана, с гражданскими будет под 100 штук).
2.) Устраивать диверсии на аэродромах на России, запустив диверсантов с РПГ, стингерами или взрывчаткой через Казахстан, Грузию, Финляндию. Договорившись с властями этих стран либо же нет, так как велика вероятность продажи информации за деньги кацапам и игра на 2 стороны сразу, а потом скажут, ну вот не получилась диверсия и вас поймали, когда они на самом деле все слили.
3.) Наводить ракеты не маленьким наземным радаром, а локатором на самолете ДРЛО с мгновенным автоматическим целеуказанием на наземные пусковые установки, у нас таких в помине нету.
4.) Уничтожить аэродромы ракетами или БПЛА.
5.) Уничтожить аэродромы массированным авианалетом наших самолетов и разбомбив там все (нужны в первую очередь ракеты-декои с имитацией истребителя и одновременно не просто декой, а полноценная разведывательная ракета-приманка, например ADM-160 MALD или ADM-141 TALD разных модификаций, которые не просто обяжут кацапов по 3 или даже 4 ракеты выпустить по ним, но и передадут всю информацию к нам, кто по ним водил лучом, чтобы затем накрыть хармами, притом практически сразу же, прямо с тех же самолетов).

И еще многое-многое другое. ПВО на наш участок линии фронта с кацапами и бульбашами просто бессмысленно. Несколько триллионов долларов надо. И то легко преодолевается, запустил 100 боингов гражданских как мишени и за ними сразу налетел сушками с ракетами против РЛС (ха31п, например) и вырубил ПВО. Единственная защита от этого - это авиагруппа, которая не даст им спокойно взлетать, а сама налетит на аэродромы и уничтожит либо взлетку, либо самолеты.
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15.09.2022 18:52 Відповісти
За двумя зайцами...комедия Михайла Старицкого
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15.09.2022 19:07 Відповісти
Следует обратить внимание на то, что все эти ракеты которыми кацапы обстреливают Украину - предназначались для запада, а не для Украины. Именно для запада. Кацапы планировали пройти Украину как на параде, за 2 дня. А потом? А потом использовать все эти ракеты в войне против запада, к которой они готовились последние 20 лет. В большой, общеевропейской, полномасштабной войне, которая была в планах у кацапов до 2030 года. А европейские "суслики", погрязшие в коррупции и кацапских общаках вообще ни к чему не готовились - они, даже не предполагали, что такое возможно! Порезали на метал последние заводы, сносили целые промышленные зоны и теперь там стоят спортивные тренажерные залы, пиццерии, автосалоны и парки для выгула собак. И при этом, они сами не хотят чтобы ракетами сносились их города и инфраструктура. Последствия этого были-бы просто катастрофическими, из-за страшной перенаселенности больших городских агломераций, большой плотности населения, тесной городской застройки, слабой и незащищённой инфраструктуры. Понятно, что в таких условиях лучше будет "кем-то" прикрыться и чтобы этот "кто-то" принял удары многих тысяч ракет себе "на пузо", а мы даже будем ему помогать легким вооружением в его нелегкой "повстанческой войне". Как видите, такая схема легко прочитывается во всех решениях западных стран, в первую очередь стран большой семерки. Но, она дает лишь кратковременный эффект и не может работать вечно. Сейчас западным странам нужно будет выбрать "сторону конфликта" и наконец, сказать будут они передавать ПРО, самолеты и танки или нет. Если нет, то в следующий раз воевать придется уже им самим и на своей территории.
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15.09.2022 19:36 Відповісти
 
 