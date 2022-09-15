Україна веде переговори з 5 державами про системи ППО, - Зеленський
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Україна одночасно веде переговори з кількома партнерами про постачання систем протиповітряної та протиракетної оборони.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Глава держави наголосив, що "закриття неба" від ракетних атак стало би ключовим фактором гарантування безпеки в Україні, і він розраховує на виконання своїх зобов’язань двома державами-партнерами – США та Німеччиною.
"ППО та ПРО – це для нас пріоритет. Ми почали розмови, і є позитивний результат щодо постачання (американсько-норвезької системи) NASAMS та (німецької) IRIS-T. Від Німеччини ми очікуємо декілька систем, поки що не отримали жодної. Так само як і від США. Але, тим не менш, це частково закриває питання дефіциту систем ППО", – заявив він.
Утім, переговори України не вичерпуються лише цими двома партнерами, додав Зеленський: "Окрім цього, ми налаштовані працювати ще із Францією, із Італією. Я також налаштований і поки не отримав позитивної реакції від Ізраїля".
Президент не розраховує на подальше розширення кола можливих постачальників таких систем.
"Держав, які спроможні нам з вами гарантувати закриття неба з точки зору ППО, не так багато. Тому навколо цих п’яти держав і треба вирішувати це питання", – заявив він.
Володимир Зеленський окремо підкреслив, що затримка з постачанням систем ППО має наслідком втрачені українцями життя.
"Але Німеччина не винна в тому, що Росія ракетами б’є по Україні. Вина у цьому тільки Росія. Це теж треба розуміти", – підкреслив президент.
Будь ласка, зачекайте...
ушльопок ЗЄ-льоний !!!
Український ЗРК з дальністю у 100 км від ДККБ "Луч": готовність за 2 роки та $40 млн (відео)
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ukrajinskij_zrk_vid_dkkb_luch_gotovnist_za_2_roki_ta_40_mln_video-4105.html
13 September, 15:10
На ракетах класу повітря-повітря, які постачаються нам з Чехії написано: "За розстріляну Празьку весну 1968-го".
Голанці ж пишуть на снарядах "Помста за MH17".
Поляки - "За Катинь!".
Цікаво, є нація, якій би Рашка в свій час безкарно не насрала за пазуху?
Зная его способности, ППО уже разгружали бы в Днепре......
блт, смотрю с лютой завистью и слюнки текут....
https://youtu.be/hTiBv5pgeQ0
Куда там проектировать 6-е?
Кто знает какие технологии и способы движения будут к концу века
6-е поколение, - это совершенно новая концепция, основанная, прежде всего, на беспилотных средствах ведения войны, а не на технологиях.....
Но независимо от того, что находится в кабине - пилот или компьютерная коробка, авионика, вычислительная техника и теплоэнергетика на месте не стоят, и какое направление примет прогресс в этих направлениях(да и во всех прочих направлениях) через 50 лет предсказать невозможно.
Как пример, кто бы мог подумать в 60-х, что "Сатурны" той эпохи сегодня повторить не смогут, зато информатика зашла так далеко, что тогда даже фантасты ее не предвидели
Летающие этажерки сменились первыми цельно металлическими самолетами 20-30-х годов за 20 лет.
Еще через 20 лет, в 40-х, появились уже по настоящему современные самолеты В-29. А В-52, из 50-х, летает до сих пор.
На смену послевоенным первым реактивным в 70-х пришло 4-е поколение(Ф-15, Ф-16) и летает до сих пор и списывать их никто не собирается.
Так что, мысль вы уловили.
Никакого 16-26-го поколения через 50 лет не будет, а скорее всего и нынешний Ф-35 никто кроме Америки освоить не сумеет
кстати, американцы проводили виртуальные бои на тренажерах.... против искусственного интеллекта выставили своего лучшего летуна на F-15..... максимальный рекорд, с которым он смог продержаться в бою - 15 секунд ))
в принципе, я понял, что ты пытаешься мне сказать...., да, к сожалению мы тупеем, это нужно признать..., тут я с тобой полностью согласен..... и во всем виноват этот ****** компьютер..... а когда массово появится квантовый, нам вообще писта.....
Законтрактуйтеу них системи протиракетної оборони Хец3 та Хец4.
Вони можуть збивати балістичні ракети (Кинжали, Іскандери, ТочкиУ)
Сбивать ракеты можно одним из более простых и дешевых способов:
1.) Сбивать с самолета ракетой воздух-воздух, при этом имея и спутниковую разведку, и скрытое наблюдение за всеми аэродромами по камерам (их штук 50 минимум из Беларуси и Кацапстана, с гражданскими будет под 100 штук).
2.) Устраивать диверсии на аэродромах на России, запустив диверсантов с РПГ, стингерами или взрывчаткой через Казахстан, Грузию, Финляндию. Договорившись с властями этих стран либо же нет, так как велика вероятность продажи информации за деньги кацапам и игра на 2 стороны сразу, а потом скажут, ну вот не получилась диверсия и вас поймали, когда они на самом деле все слили.
3.) Наводить ракеты не маленьким наземным радаром, а локатором на самолете ДРЛО с мгновенным автоматическим целеуказанием на наземные пусковые установки, у нас таких в помине нету.
4.) Уничтожить аэродромы ракетами или БПЛА.
5.) Уничтожить аэродромы массированным авианалетом наших самолетов и разбомбив там все (нужны в первую очередь ракеты-декои с имитацией истребителя и одновременно не просто декой, а полноценная разведывательная ракета-приманка, например ADM-160 MALD или ADM-141 TALD разных модификаций, которые не просто обяжут кацапов по 3 или даже 4 ракеты выпустить по ним, но и передадут всю информацию к нам, кто по ним водил лучом, чтобы затем накрыть хармами, притом практически сразу же, прямо с тех же самолетов).
И еще многое-многое другое. ПВО на наш участок линии фронта с кацапами и бульбашами просто бессмысленно. Несколько триллионов долларов надо. И то легко преодолевается, запустил 100 боингов гражданских как мишени и за ними сразу налетел сушками с ракетами против РЛС (ха31п, например) и вырубил ПВО. Единственная защита от этого - это авиагруппа, которая не даст им спокойно взлетать, а сама налетит на аэродромы и уничтожит либо взлетку, либо самолеты.