Вчора було збито три російські бомбардувальники Су-24, - ПК "Південь"

Вчора воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні України збито три російські бомбардувальники Су-24.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"14 вересня воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні країни збито три літаки бомбардувальники Су-24. Продовжуємо перетворювати ворожі літаки на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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