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Вчора було збито три російські бомбардувальники Су-24, - ПК "Південь"
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Вчора воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні України збито три російські бомбардувальники Су-24.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"14 вересня воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні країни збито три літаки бомбардувальники Су-24. Продовжуємо перетворювати ворожі літаки на металобрухт", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+34 Павло ШОвте
показати весь коментар15.09.2022 18:01
+32 Шимус
показати весь коментар15.09.2022 18:07
+25 Старый зольдат
показати весь коментар15.09.2022 17:47
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Меняется обстановка на линии фронта и русне приходится использовать авиацию, а ее уже ждут с приветом)
Су25 - дозвуковой штурмовик
Про истребители-штурмовики слышала, а чтоб был истребитель-бомбардировщик - нит.
Наберіть у "Гуглі" "истребители-бомбардировщики" - він Вам купу їх "навалить" І американських і європейських
А от про "істрєбітєлі-штурмовики" чую вперше Винищувачі у ІІ світову війну направлялися на "штурмовку" лише вимушено - коли не вистачало бомбардувальників чи штурмовиків (надто "дороге задоволення" - кидать дорогий неброньований літак і льотчика-спеціаліста на штурмовку)
МиГ-27 (изделие 32-25, по кодификации НАТО: Flogger-D) - советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения
орда і орки !
В осенней дали голубой,
И что же они здесь забыли
Летя над чужою страной
Надежды и чье то вЯличье
Ракета за миг оборвет
Не нужно летать в чужом небе
Подумай об этом пилот.
А тепер поясни, як він має працювати некерованими бомбами не знаходячись над ціллю?