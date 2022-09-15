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Вчора було збито три російські бомбардувальники Су-24, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су

Вчора воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні України збито три російські бомбардувальники Су-24.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"14 вересня воїнами зенітної ракетної Одеської бригади на півдні країни збито три літаки бомбардувальники Су-24. Продовжуємо перетворювати ворожі літаки на металобрухт", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
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15.09.2022 18:01
+32
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15.09.2022 18:07
+25
Дуже файно.
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15.09.2022 17:47
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Дуже файно.
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15.09.2022 17:47 Відповісти
Да. За последнюю неделю наши насбивали довольно много.
Меняется обстановка на линии фронта и русне приходится использовать авиацию, а ее уже ждут с приветом)
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15.09.2022 17:58 Відповісти
Слава лучшим зорким соколам ЗСУ ‼️❤️💙💛👏👏👏👏🙏🙏🙏🍀🍀🍀🍀🍀
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15.09.2022 18:24 Відповісти
Су-34 почали закінчуватись, раз дійшла черга до Су-24
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15.09.2022 17:48 Відповісти
Або це вже почали вагнеровскі пенсіонери літати
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15.09.2022 17:50 Відповісти
Это скорее всего те что уцелели в Новофедоровке... Пару дней назад была инфа, что они опять там начали летать.... Три штуки сразу? Явно какой то нежданчик, на дальности которая у кацев считалась рабочей)))
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15.09.2022 18:01 Відповісти
швидше за все то були розвідувальні Су-24Р які почали юзати через дефіцит БПЛА
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15.09.2022 18:13 Відповісти
А там вже і до Міг-15, -17 дійде )))
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15.09.2022 18:15 Відповісти
На фотке - штурмовик су25
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15.09.2022 17:49 Відповісти
Су 24 - сверхзвуковой истребитель бомбардировщик
Су25 - дозвуковой штурмовик
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15.09.2022 17:50 Відповісти
Ніт. Су 24 - фронтовий бомбардувальник.
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15.09.2022 17:53 Відповісти
Су-24 НІКОЛИ не був "истребителем-бомбардировщиком" Це - фронтовий бомбардувальник Я на ньому строкову службу служив (авіамеханіком)
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15.09.2022 18:19 Відповісти
а разве бывают "истребители-бомбардировщики"? поясните нам как профи.
Про истребители-штурмовики слышала, а чтоб был истребитель-бомбардировщик - нит.
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15.09.2022 18:44 Відповісти
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15.09.2022 18:54 Відповісти
Су-17, Су-34
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15.09.2022 18:58 Відповісти
Та повно! В СРСР був МіГ-23 - "чистий "істрєбітєль" А був МіГ-27 - "істрєбітєль-бомбардировщик" Планер шасі та двигун - такі самі З першого погляду людина недосвідчена і сплутать може Однак у Міг-23 і у Міг-27 "начинка" різна Винищувач працює тільки по повітряних цілях а МіГ-27 може і бомбить і штурмувать цілі наземні Наші модернізували винищувач МіГ-29 і він став ще й бомбардувальником - може скидать бомби і пускать ракети по наземних цілях
Наберіть у "Гуглі" "истребители-бомбардировщики" - він Вам купу їх "навалить" І американських і європейських
А от про "істрєбітєлі-штурмовики" чую вперше Винищувачі у ІІ світову війну направлялися на "штурмовку" лише вимушено - коли не вистачало бомбардувальників чи штурмовиків (надто "дороге задоволення" - кидать дорогий неброньований літак і льотчика-спеціаліста на штурмовку)
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15.09.2022 18:59 Відповісти
пішла гугліть
МиГ-27 (изделие 32-25, по кодификации НАТО: Flogger-D) - советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения
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15.09.2022 20:05 Відповісти
Пані завітала сюди посмердіти лаптями?
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15.09.2022 23:36 Відповісти
Су-24 - фронтовой бомбардировщик. Истребители-бомбардировщики, которые были на вооружении совка, а потом и Украины это Су-17 и МиГ-27. Ранее в СССР был Су-7Б, который стал родоначальником семейства истр-бомбардировщиков.
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15.09.2022 19:32 Відповісти
В любому випадку на фото Су-25, некоректне фото для цієї статті, авторам треба бути уважнішими ))
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15.09.2022 18:30 Відповісти
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15.09.2022 19:36 Відповісти
За даними на 2007 рік, у ВПС росії налічується близько 800 Су-24 різних модифікацій, з них 350 машин - у авіації ВМФ
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15.09.2022 17:50 Відповісти
Но ЗСУ ежедневно корректирует эти данные
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15.09.2022 17:52 Відповісти
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15.09.2022 17:55 Відповісти
така в них робота.
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15.09.2022 17:57 Відповісти
Ті, що не емки - утіль, який використовують як донорів для Су-24м
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15.09.2022 17:56 Відповісти
на папері в кацапів багато чого налічується...
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15.09.2022 17:56 Відповісти
Тут ще питання, скільки з них літає...
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15.09.2022 18:12 Відповісти
Це в вікіпедії інфа. В реалі думаю в три чотири рази менше.
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15.09.2022 17:58 Відповісти
Їх вже збили просто безліч, а вони пруть !

орда і орки !
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15.09.2022 17:59 Відповісти
По ходу самолёты с расконсервации, а лётчики с курской автошколы !
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15.09.2022 17:59 Відповісти
На расконсєрвацию вони попадають лише тоді, коли за літають у зону дії нашої ппо. А так вони літають собі вполнє законсєрвіровани. 😁
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15.09.2022 18:05 Відповісти
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15.09.2022 18:01 Відповісти
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15.09.2022 18:07 Відповісти
Якщо брати заявлену цифру 850, то виявиться, що третина просто числиться на "папері". Від кількості збитих ще 20 відсотків тих, що сіли і навряд чи полетять. Оркам ця авіація просто не потрібна. Нема літаків, техніків "на позиції" бажано з піснею Єто есть наш последній і решительний бой...... ".
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15.09.2022 18:08 Відповісти
Летят ************* сушки
В осенней дали голубой,
И что же они здесь забыли
Летя над чужою страной
Надежды и чье то вЯличье
Ракета за миг оборвет
Не нужно летать в чужом небе
Подумай об этом пилот.
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15.09.2022 18:25 Відповісти
Прийшла осінь-"грачі" долітались...
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15.09.2022 18:28 Відповісти
Скоріш за все це робота німецьких Гепардів.
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15.09.2022 18:38 Відповісти
су 24 вот, для редакторов ЦН
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15.09.2022 18:38 Відповісти
По прозвищу "чемодан"
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15.09.2022 19:13 Відповісти
Помнится на раисе 24 заменяли на 34 и отправляли на хранение. Там вроде они его уже не использовали, или так заявляли. Видимо 34 начали лупится он небесную твердь и становится тяжелее воздуха раз 24ки подаставали.
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15.09.2022 19:52 Відповісти
А сколько самолётов ещё осталось? Сколько могут производить в год?
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15.09.2022 20:37 Відповісти
Фотка скорее всего как раз правильная.) Очень сомневаюсь что мы можем сбить хоть один су24 и уж тем более пачками их приземлять?) Это тактический бомбардировщик. Они даже в наше воздушное пространство не заходят. Они даже близко не подлетают, им это не нужно. Его сбить не реально. Вот сажать су25 можно даже с пзрк. Это уже как-то реалистичнее. И побеседуйте со своими редакторами или кто там у вас статьи печатает. А то у них и немецкий гепард, то рсзо, то танк.
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15.09.2022 21:25 Відповісти
Розумнику, відкрий Вікі і прочитай, що Су-24 - радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності.
А тепер поясни, як він має працювати некерованими бомбами не знаходячись над ціллю?
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15.09.2022 21:36 Відповісти
Добре б було прорідіти ті літаки, які базуються у Прикаспії і з яких запускають ті кляті ракети.
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15.09.2022 22:03 Відповісти
 
 