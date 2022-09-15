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Вчера были сбиты три российских бомбардировщика Су-24, - ВК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вчера воинами зенитной ракетной Одесской бригады на юге Украины сбиты три российских бомбардировщика Су-24.
Об этом сообщает Воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"14 сентября воинами зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны сбиты три самолета бомбардировщика Су-24. Продолжаем превращать вражеские самолеты в металлолом", - говорится в сообщении.
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+34 Павло ШОвте
показать весь комментарий15.09.2022 18:01
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+25 Старый зольдат
показать весь комментарий15.09.2022 17:47
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Меняется обстановка на линии фронта и русне приходится использовать авиацию, а ее уже ждут с приветом)
Су25 - дозвуковой штурмовик
Про истребители-штурмовики слышала, а чтоб был истребитель-бомбардировщик - нит.
Наберіть у "Гуглі" "истребители-бомбардировщики" - він Вам купу їх "навалить" І американських і європейських
А от про "істрєбітєлі-штурмовики" чую вперше Винищувачі у ІІ світову війну направлялися на "штурмовку" лише вимушено - коли не вистачало бомбардувальників чи штурмовиків (надто "дороге задоволення" - кидать дорогий неброньований літак і льотчика-спеціаліста на штурмовку)
МиГ-27 (изделие 32-25, по кодификации НАТО: Flogger-D) - советский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения
орда і орки !
В осенней дали голубой,
И что же они здесь забыли
Летя над чужою страной
Надежды и чье то вЯличье
Ракета за миг оборвет
Не нужно летать в чужом небе
Подумай об этом пилот.
А тепер поясни, як він має працювати некерованими бомбами не знаходячись над ціллю?