Вчера были сбиты три российских бомбардировщика Су-24, - ВК "Південь"

Вчера воинами зенитной ракетной Одесской бригады на юге Украины сбиты три российских бомбардировщика Су-24.

Об этом сообщает Воздушное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"14 сентября воинами зенитной ракетной Одесской бригады на юге страны сбиты три самолета бомбардировщика Су-24. Продолжаем превращать вражеские самолеты в металлолом", - говорится в сообщении.

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