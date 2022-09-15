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Литва (2117) ремонт (1150) артиллерия (568)

Литва будет ремонтировать гаубицы, которые Германия предоставила Украине, - министр Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сау,2000,pzh,гаубиці

Ремонт самоходных артиллерийских установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), которые Германия ранее передала Украине, будет осуществлять литовская сторона, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

"Литва берется за новую миссию - будет ремонтировать принадлежащие украинцам САУ PzH2000, которые затем смогут выполнять свои задачи по отражению российской агрессии", - отметил Анушаускас

По словам главы литовского оборонного ведомства, совместная военная поддержка, направленная Украине системой национальной обороны Литвы, на сегодняшний день уже достигла EUR209 млн, и еще литовские органы внутренних дел передали украинской стороне оружие на EUR5 млн евро.

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Топ комментарии
+26
Яка ж вона велика ця маленька Литва!
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15.09.2022 20:46
+23
Щира подяка всім , хто сьогодні допомагає Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.09.2022 20:40
+18
Дякуємо,друзі.
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15.09.2022 20:41
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Щира подяка всім , хто сьогодні допомагає Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.09.2022 20:40 Ответить
Дякуємо,друзі.
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15.09.2022 20:41 Ответить


Necro Mancer @666_mancer
#Докучаевск, Донецкая обл., срет кирпичами
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15.09.2022 20:41 Ответить
Маркують для завдавання ударів?
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15.09.2022 21:00 Ответить
Це щоб кацапи їх не домбили.
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15.09.2022 21:55 Ответить
нужно еще объявление повесить, чтобы они там собирались..... они тупые - поведутся.... )
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15.09.2022 22:09 Ответить
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15.09.2022 20:43 Ответить
Спасибо Литва. Шольц,видимо, и тут "поучаствовал"- кто, как не фирма изготовитель, лучше ремонт провела бы.
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15.09.2022 20:44 Ответить
А Україна, також могла би щось,щоб допомогти ЗСУ. Раніше уже була інформація хто і що буде робити. І Німеччина говорила,що буде шукати ремонтні бази. Кошти отримає Литва, техніку Україна. Що не так?
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15.09.2022 20:52 Ответить
Украина и есть ВСУ, сражается.
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15.09.2022 20:59 Ответить
Litve jest nemeckoje predstavitelsto i imeno jej dali remontirovat nemeckuju texniku,eto redkost sto nemci komu to doveriali eto delat.Tut ne tolko eto *******,no i drugoje kak Boxer ili Leopardi oni mogut remontirovat Litve takze
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15.09.2022 20:59 Ответить
litva s nemcami imejet xorosyje otnosenyja i voejnom plane,budet ix celaja brigada toze s nemeckoj texnikoj.Nado i ix remontirovat takze.Tut vsio obdumano
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15.09.2022 21:05 Ответить
Litve kak raz i jest predstovitelstva nemcev firmi Rheinmetall.U nas v armiji jest takyje ******* i konecno opit imejem po nim.
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15.09.2022 20:55 Ответить
Яка ж вона велика ця маленька Литва!
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15.09.2022 20:46 Ответить
Дякуємо.
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15.09.2022 20:52 Ответить
Labai aciu, дорогі литовці!
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15.09.2022 21:21 Ответить
А ещё Литва-это больше сотни бойцов Интернационального легиона ЗСУ.
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15.09.2022 21:22 Ответить
Da i internacionalnom jest i vasix brigadax jest 80 brigade jest,Dnipro jest i drugix dobrovolci
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15.09.2022 22:20 Ответить
Бл... Невже в Україні не залишилося спеціалістів, що здатні ремонтувати гаубиці? Цей вилупок Милованов зовсім Укроборонпром прикінчив?
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15.09.2022 21:24 Ответить
Не так давно появлялась інформація про початок роботи, судячи з всього, підземного ремонтного цеху в Литві і там вказувалось, що це стратегічний спільний проект урядів Німеччини та Литви.
Також, вже давно відомо, що Німеччина не просто надає гаубиці, а й проводить навчання на них, дає достатньо *********** та ! забезпечує гарантування технічного обслуговування.
Об'єднана Європа тісно співпрацює в середині об'єднання задля допомогти Україні.
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15.09.2022 21:42 Ответить
Цікава пропозиція, але, якщо подивитись на мапу, де зона бойових дій (і немає можливості перевозити таке залізницею), та да те Літва, то набагато краще було б локалізувати такий ремонт десь на захищеному об'єкті в Україні.
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15.09.2022 21:44 Ответить
Настоящие друзья.
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15.09.2022 22:14 Ответить
Давно говорю, пора задуматься о возрождении Речи Посполитой. Только в этот раз на конфедеративных началах.
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16.09.2022 00:12 Ответить
Мне вот интересно другое. Первые сообщения о проблемах PzH 2000 и их поломках были в первой половине августа. Немцы в поломке обвинили нас, сказали, что нельзя много стрелять из этой вундервафли. А зачем она такая дорогая, быстроломающаяся и малостреляющая нужна? ( у нас хотят их купить, очень много). Что бы заниматься постоянным ремонтом?
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16.09.2022 01:53 Ответить
 
 