Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні, - міністр Анушаускас
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Ремонт самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Литва береться за нову місію - ремонтуватиме САУ PzH2000, які належать українцям, які потім зможуть виконувати свої завдання щодо відбиття російської агресії", - зазначив Анушаускас
За словами голови литовського оборонного відомства, сукупна військова підтримка, спрямована Україні системою національної оборони Литви, на сьогодні вже досягла EUR209 млн, і ще литовські органи внутрішніх справ передали українській стороні зброю на EUR5 млн євро.
Топ коментарі
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Necro Mancer @666_mancer
#Докучаевск, Донецкая обл., срет кирпичами
Також, вже давно відомо, що Німеччина не просто надає гаубиці, а й проводить навчання на них, дає достатньо *********** та ! забезпечує гарантування технічного обслуговування.
Об'єднана Європа тісно співпрацює в середині об'єднання задля допомогти Україні.