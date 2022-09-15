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Литва (1529) ремонт (815) артилерія (712)

Литва ремонтуватиме гаубиці, які Німеччина надала Україні, - міністр Анушаускас

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сау,2000,pzh,гаубиці

Ремонт самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000), які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

"Литва береться за нову місію - ремонтуватиме САУ PzH2000, які належать українцям, які потім зможуть виконувати свої завдання щодо відбиття російської агресії", - зазначив  Анушаускас

За словами голови литовського оборонного відомства, сукупна військова підтримка, спрямована Україні системою національної оборони Литви, на сьогодні вже досягла EUR209 млн, і ще литовські органи внутрішніх справ передали українській стороні зброю на EUR5 млн євро.

Також читайте: Литва надасть Україні дві партії бронетранспортерів, - глава МЗС Ландсбергіс

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
Яка ж вона велика ця маленька Литва!
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15.09.2022 20:46
+23
Щира подяка всім , хто сьогодні допомагає Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.09.2022 20:40
+18
Дякуємо,друзі.
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15.09.2022 20:41
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Щира подяка всім , хто сьогодні допомагає Украіні 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.09.2022 20:40 Відповісти
Дякуємо,друзі.
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15.09.2022 20:41 Відповісти


Necro Mancer @666_mancer
#Докучаевск, Донецкая обл., срет кирпичами
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15.09.2022 20:41 Відповісти
Маркують для завдавання ударів?
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15.09.2022 21:00 Відповісти
Це щоб кацапи їх не домбили.
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15.09.2022 21:55 Відповісти
нужно еще объявление повесить, чтобы они там собирались..... они тупые - поведутся.... )
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15.09.2022 22:09 Відповісти
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15.09.2022 20:43 Відповісти
Спасибо Литва. Шольц,видимо, и тут "поучаствовал"- кто, как не фирма изготовитель, лучше ремонт провела бы.
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15.09.2022 20:44 Відповісти
А Україна, також могла би щось,щоб допомогти ЗСУ. Раніше уже була інформація хто і що буде робити. І Німеччина говорила,що буде шукати ремонтні бази. Кошти отримає Литва, техніку Україна. Що не так?
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15.09.2022 20:52 Відповісти
Украина и есть ВСУ, сражается.
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15.09.2022 20:59 Відповісти
Litve jest nemeckoje predstavitelsto i imeno jej dali remontirovat nemeckuju texniku,eto redkost sto nemci komu to doveriali eto delat.Tut ne tolko eto *******,no i drugoje kak Boxer ili Leopardi oni mogut remontirovat Litve takze
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15.09.2022 20:59 Відповісти
litva s nemcami imejet xorosyje otnosenyja i voejnom plane,budet ix celaja brigada toze s nemeckoj texnikoj.Nado i ix remontirovat takze.Tut vsio obdumano
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15.09.2022 21:05 Відповісти
Litve kak raz i jest predstovitelstva nemcev firmi Rheinmetall.U nas v armiji jest takyje ******* i konecno opit imejem po nim.
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15.09.2022 20:55 Відповісти
Яка ж вона велика ця маленька Литва!
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15.09.2022 20:46 Відповісти
Дякуємо.
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15.09.2022 20:52 Відповісти
Labai aciu, дорогі литовці!
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15.09.2022 21:21 Відповісти
А ещё Литва-это больше сотни бойцов Интернационального легиона ЗСУ.
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15.09.2022 21:22 Відповісти
Da i internacionalnom jest i vasix brigadax jest 80 brigade jest,Dnipro jest i drugix dobrovolci
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15.09.2022 22:20 Відповісти
Бл... Невже в Україні не залишилося спеціалістів, що здатні ремонтувати гаубиці? Цей вилупок Милованов зовсім Укроборонпром прикінчив?
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15.09.2022 21:24 Відповісти
Не так давно появлялась інформація про початок роботи, судячи з всього, підземного ремонтного цеху в Литві і там вказувалось, що це стратегічний спільний проект урядів Німеччини та Литви.
Також, вже давно відомо, що Німеччина не просто надає гаубиці, а й проводить навчання на них, дає достатньо *********** та ! забезпечує гарантування технічного обслуговування.
Об'єднана Європа тісно співпрацює в середині об'єднання задля допомогти Україні.
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15.09.2022 21:42 Відповісти
Цікава пропозиція, але, якщо подивитись на мапу, де зона бойових дій (і немає можливості перевозити таке залізницею), та да те Літва, то набагато краще було б локалізувати такий ремонт десь на захищеному об'єкті в Україні.
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15.09.2022 21:44 Відповісти
Настоящие друзья.
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15.09.2022 22:14 Відповісти
Давно говорю, пора задуматься о возрождении Речи Посполитой. Только в этот раз на конфедеративных началах.
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16.09.2022 00:12 Відповісти
Мне вот интересно другое. Первые сообщения о проблемах PzH 2000 и их поломках были в первой половине августа. Немцы в поломке обвинили нас, сказали, что нельзя много стрелять из этой вундервафли. А зачем она такая дорогая, быстроломающаяся и малостреляющая нужна? ( у нас хотят их купить, очень много). Что бы заниматься постоянным ремонтом?
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16.09.2022 01:53 Відповісти
 
 