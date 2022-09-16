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Если Украина просит танки - их нужно дать, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против позиции родной для себя Германии, которая по разным причинам отказывается поставлять в Украину боевые танки.

Это следует из интервью фон дер Ляйен изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Если они (украинцы) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", – сказала глава исполнительного органа ЕС, добавив, что Украина точно знает, в чем она нуждается "для защиты людей и себя".

"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", - добавила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что украинцы борются вместо всей Европы за "победу демократии".

"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что сражаются. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", – сказала чиновница. ЕС.

Читайте также: Правительственная коалиция Германии решила не поставлять Украине танки Leopard II, говорят, подготовка воинов займет много времени
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Топ комментарии
+20
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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15.09.2022 23:16
+16
українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

Дякуємо, пані Урсула !
В точку !
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15.09.2022 23:04
+12
Действительно...надо просто перестать стрелять - это же предвыборный лозунг Пороха. А зеленому дерьму обороноспособность не надо, вам бы намародерить побольше. И орденки от Боневтика за успешное мародерство получить.
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15.09.2022 23:19
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Єто какой-то позор
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16.09.2022 00:29 Ответить
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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15.09.2022 23:16 Ответить
Це все зрозуміло, але зебіли не хочуть це чути.
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15.09.2022 23:22 Ответить
І їх не один і не два.
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15.09.2022 23:23 Ответить
Ну і що не хочуть чути. Необхідно всі ці факти повторювати для особливо впертих при нагоді що я і роблю. Зрозуміло що впертих плющить від предметної розмови а деякі не хочутьспілкуватись.
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16.09.2022 00:48 Ответить
Підкажіть, де можна прочитати пруфи про розмінування? Я не тролю, сам хотів би використовувати цей аргумент в дискусіях, але з підтвердженням.
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16.09.2022 00:14 Ответить
Будь-ласка для початку:Після перемоги буде проведено розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар", - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3359951
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16.09.2022 00:51 Ответить
На жаль нема інфи, хто віддавав наказ, мене саме це питання найбльше цікавило. Схоже що хтось із діючої влади, бо з усіх сил намагаються зам'яти з'ясування питання хто ж саме, відтермінувати в часі подалі, а там може щось викрутять.
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16.09.2022 01:00 Ответить
На Цензорі багато було сторінок і про розмінування а ля верещучка, і розмінування і розведення війьк а ля дєрмак.І ми врешті -решт маємо вимагати розслідування в майбутньому цих мінімум шкідливих для оборони Держави дій високопосадовців діючої влади. І щоб це питання не заглохло його постійно потрібно тримати в пам"яті. Зрештою є опозиційні парламентські партії які мають, я так думаю, багато фактів цих ганебних і недолугих дій. Іще раз повторюю- як мінімум. Ну і по Конституції за оборону Держави несе відповідальність Президент. Як вони організували оборону за два з половиною роки --наслідки ми бачимо.
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16.09.2022 01:15 Ответить
Пруфи зараз в Херсоні сидять і південь України "кошмарять", якщо можна так виразиться.
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16.09.2022 01:35 Ответить
Хочу додати до написаного вами що в 40 тисяч скороченого війська мабуть входив ліквідований в Київській області танковий батальйон ( а можливо більше), який ай як знадобився в перші дні вторгненя під Києвом. А також той факт що на фоні військових навчань мордора з лукашистами не було не виконано елементарного прикриття північних областей як військовими підрозділами так і інженерно-технічниим засобами.
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16.09.2022 00:42 Ответить
У владі ворог України це стало зрозуміло ще два роки тому.
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16.09.2022 11:09 Ответить
А також доведений до банкрутства автомобільний завод Краз котрий виробляв шассі та забчастини для машин ЗСУ, збанкрутований Павлопільський завод котрий виробляв унікальне ракетна пальне для тих же Вільх та Нептунів, а тепер все немає де взяти пальне, а ще верф в Миколаїві. Картава вахля робив все щоб країна була безборонна.
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16.09.2022 11:05 Ответить
опять начинается! они шо, играют в игру "Кто больней Украину *********"?
кстати, я тут немного остыл, подумал, и пришел к выводу, что, чем меньше шансов получить Леопарды, тем больше шансов получить Абрамсы..... так что пусть поиграются..... ))
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15.09.2022 23:22 Ответить
вот еще одну фигню нашел

-- США наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS - CNN
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15.09.2022 23:23 Ответить
https://glavred.net/world/ssha-poka-ne-namereny-peredavat-ukraine-rakety-atacms-cnn-10409507.html
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15.09.2022 23:24 Ответить
Вони колись і джавеліни - не мали наміру передавати . .
Передадуть , нікуди не дінуться .. І Ф 16 передадуть і багато чого іншого , з того що зараз - передавати не мають наміру .!
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15.09.2022 23:47 Ответить
эти ракеты есть не только в штатах,но и в некоторых других странах.так,что сша могут и не передавать
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15.09.2022 23:59 Ответить
Танки надо для боевіх действий на равнинных участках.
В Украине это Таврические степи. Для боевых действий
на Донбассе, где преобладают города и посёлки танки
не подходят. Бой в городе для танка-- смерть.
Его стихия простор, на котором проявиться все его
лучшие качества.
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15.09.2022 23:29 Ответить
Ти скудава такой умний, как говорила моя бабушка, розумний як утка))
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16.09.2022 00:31 Ответить
Урсула, скажи це поцоватому Шольцу.
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15.09.2022 23:45 Ответить
У німців жінки значно сміливіші за так званих мужчин...
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16.09.2022 00:04 Ответить
Если у Шольца затык на танки, можно взять самолётами.
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16.09.2022 00:19 Ответить
ЗЕчмоня з "колегами", зробила все ,щоб Україна не мала зброї. Для неї " мір в глазах путіна" - головна задача.Економіку ,чмо пархатокопитне розвалило, армію майже розвалило, дипломатію просрало.Зробило все, для коханого путіна
Але ху....й, нічого не вийшло
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16.09.2022 03:08 Ответить
Гансы снова мозга е..ут дам-не дам.....................................
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16.09.2022 08:52 Ответить
Нет никаких причин (кроме коррупции с орками и газового шантажа), чтоб Германия не предоствавила Украине 200 танков и 150 БТР!

Все отсылки к "миролюбивости" немцев после последней мировой войны - чушь собачья!
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16.09.2022 10:10 Ответить
Также кроме шугливости старого маразматика тоже нет никаких причин передать Украине 550 танков "Абрамс" и 350 БТР Stryker!
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16.09.2022 10:19 Ответить
Браво тетя! Типичный ответ умной женщины, надо дать! Так дай!
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16.09.2022 13:13 Ответить
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