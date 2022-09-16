Если Украина просит танки - их нужно дать, - фон дер Ляйен
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила против позиции родной для себя Германии, которая по разным причинам отказывается поставлять в Украину боевые танки.
Это следует из интервью фон дер Ляйен изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Если они (украинцы) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им", – сказала глава исполнительного органа ЕС, добавив, что Украина точно знает, в чем она нуждается "для защиты людей и себя".
"Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства", - добавила фон дер Ляйен.
Она подчеркнула, что украинцы борются вместо всей Европы за "победу демократии".
"Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что сражаются. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы", – сказала чиновница. ЕС.
Пожалуйста, подождите...
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- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
кстати, я тут немного остыл, подумал, и пришел к выводу, что, чем меньше шансов получить Леопарды, тем больше шансов получить Абрамсы..... так что пусть поиграются..... ))
-- США наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS - CNN
Передадуть , нікуди не дінуться .. І Ф 16 передадуть і багато чого іншого , з того що зараз - передавати не мають наміру .!
В Украине это Таврические степи. Для боевых действий
на Донбассе, где преобладают города и посёлки танки
не подходят. Бой в городе для танка-- смерть.
Его стихия простор, на котором проявиться все его
лучшие качества.
Але ху....й, нічого не вийшло
Все отсылки к "миролюбивости" немцев после последней мировой войны - чушь собачья!