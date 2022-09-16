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Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила проти позиції рідної для себе Німеччини, яка з різних причин відмовляється постачати в Україну бойові танки.

Це випливає з інтерв’ю фон дер Ляєн виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якщо вони (українці) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала глава виконавчого органу ЄС, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".

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"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – додала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала чиновниця ЄС.
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Топ коментарі
+20
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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15.09.2022 23:16
+16
українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

Дякуємо, пані Урсула !
В точку !
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15.09.2022 23:04
+12
Действительно...надо просто перестать стрелять - это же предвыборный лозунг Пороха. А зеленому дерьму обороноспособность не надо, вам бы намародерить побольше. И орденки от Боневтика за успешное мародерство получить.
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15.09.2022 23:19
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Єто какой-то позор
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16.09.2022 00:29 Відповісти
Як ми готувались до війни 2,5 роки:

- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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15.09.2022 23:16 Відповісти
Це все зрозуміло, але зебіли не хочуть це чути.
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15.09.2022 23:22 Відповісти
І їх не один і не два.
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15.09.2022 23:23 Відповісти
Ну і що не хочуть чути. Необхідно всі ці факти повторювати для особливо впертих при нагоді що я і роблю. Зрозуміло що впертих плющить від предметної розмови а деякі не хочутьспілкуватись.
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16.09.2022 00:48 Відповісти
Підкажіть, де можна прочитати пруфи про розмінування? Я не тролю, сам хотів би використовувати цей аргумент в дискусіях, але з підтвердженням.
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16.09.2022 00:14 Відповісти
Будь-ласка для початку:Після перемоги буде проведено розслідування щодо того, хто розмінував "Чонгар", - Резніков Джерело: https://censor.net/ua/n3359951
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16.09.2022 00:51 Відповісти
На жаль нема інфи, хто віддавав наказ, мене саме це питання найбльше цікавило. Схоже що хтось із діючої влади, бо з усіх сил намагаються зам'яти з'ясування питання хто ж саме, відтермінувати в часі подалі, а там може щось викрутять.
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16.09.2022 01:00 Відповісти
На Цензорі багато було сторінок і про розмінування а ля верещучка, і розмінування і розведення війьк а ля дєрмак.І ми врешті -решт маємо вимагати розслідування в майбутньому цих мінімум шкідливих для оборони Держави дій високопосадовців діючої влади. І щоб це питання не заглохло його постійно потрібно тримати в пам"яті. Зрештою є опозиційні парламентські партії які мають, я так думаю, багато фактів цих ганебних і недолугих дій. Іще раз повторюю- як мінімум. Ну і по Конституції за оборону Держави несе відповідальність Президент. Як вони організували оборону за два з половиною роки --наслідки ми бачимо.
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16.09.2022 01:15 Відповісти
Пруфи зараз в Херсоні сидять і південь України "кошмарять", якщо можна так виразиться.
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16.09.2022 01:35 Відповісти
Хочу додати до написаного вами що в 40 тисяч скороченого війська мабуть входив ліквідований в Київській області танковий батальйон ( а можливо більше), який ай як знадобився в перші дні вторгненя під Києвом. А також той факт що на фоні військових навчань мордора з лукашистами не було не виконано елементарного прикриття північних областей як військовими підрозділами так і інженерно-технічниим засобами.
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16.09.2022 00:42 Відповісти
У владі ворог України це стало зрозуміло ще два роки тому.
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16.09.2022 11:09 Відповісти
А також доведений до банкрутства автомобільний завод Краз котрий виробляв шассі та забчастини для машин ЗСУ, збанкрутований Павлопільський завод котрий виробляв унікальне ракетна пальне для тих же Вільх та Нептунів, а тепер все немає де взяти пальне, а ще верф в Миколаїві. Картава вахля робив все щоб країна була безборонна.
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16.09.2022 11:05 Відповісти
опять начинается! они шо, играют в игру "Кто больней Украину *********"?
кстати, я тут немного остыл, подумал, и пришел к выводу, что, чем меньше шансов получить Леопарды, тем больше шансов получить Абрамсы..... так что пусть поиграются..... ))
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15.09.2022 23:22 Відповісти
вот еще одну фигню нашел

-- США наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS - CNN
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15.09.2022 23:23 Відповісти
https://glavred.net/world/ssha-poka-ne-namereny-peredavat-ukraine-rakety-atacms-cnn-10409507.html
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15.09.2022 23:24 Відповісти
Вони колись і джавеліни - не мали наміру передавати . .
Передадуть , нікуди не дінуться .. І Ф 16 передадуть і багато чого іншого , з того що зараз - передавати не мають наміру .!
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15.09.2022 23:47 Відповісти
эти ракеты есть не только в штатах,но и в некоторых других странах.так,что сша могут и не передавать
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15.09.2022 23:59 Відповісти
Танки надо для боевіх действий на равнинных участках.
В Украине это Таврические степи. Для боевых действий
на Донбассе, где преобладают города и посёлки танки
не подходят. Бой в городе для танка-- смерть.
Его стихия простор, на котором проявиться все его
лучшие качества.
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15.09.2022 23:29 Відповісти
Ти скудава такой умний, как говорила моя бабушка, розумний як утка))
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16.09.2022 00:31 Відповісти
Урсула, скажи це поцоватому Шольцу.
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15.09.2022 23:45 Відповісти
У німців жінки значно сміливіші за так званих мужчин...
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16.09.2022 00:04 Відповісти
Если у Шольца затык на танки, можно взять самолётами.
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16.09.2022 00:19 Відповісти
ЗЕчмоня з "колегами", зробила все ,щоб Україна не мала зброї. Для неї " мір в глазах путіна" - головна задача.Економіку ,чмо пархатокопитне розвалило, армію майже розвалило, дипломатію просрало.Зробило все, для коханого путіна
Але ху....й, нічого не вийшло
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16.09.2022 03:08 Відповісти
Гансы снова мозга е..ут дам-не дам.....................................
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16.09.2022 08:52 Відповісти
Нет никаких причин (кроме коррупции с орками и газового шантажа), чтоб Германия не предоствавила Украине 200 танков и 150 БТР!

Все отсылки к "миролюбивости" немцев после последней мировой войны - чушь собачья!
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16.09.2022 10:10 Відповісти
Также кроме шугливости старого маразматика тоже нет никаких причин передать Украине 550 танков "Абрамс" и 350 БТР Stryker!
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16.09.2022 10:19 Відповісти
Браво тетя! Типичный ответ умной женщины, надо дать! Так дай!
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16.09.2022 13:13 Відповісти
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