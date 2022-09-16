Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила проти позиції рідної для себе Німеччини, яка з різних причин відмовляється постачати в Україну бойові танки.

Це випливає з інтерв’ю фон дер Ляєн виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Якщо вони (українці) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала глава виконавчого органу ЄС, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".

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"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – додала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".

"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала чиновниця ЄС.