Якщо Україна просить танки - їх потрібно дати, - фон дер Ляєн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн виступила проти позиції рідної для себе Німеччини, яка з різних причин відмовляється постачати в Україну бойові танки.
Це випливає з інтерв’ю фон дер Ляєн виданню Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Якщо вони (українці) кажуть, що їм потрібні бойові танки, тоді ми повинні поставитись до цього серйозно і надати їх їм", – сказала глава виконавчого органу ЄС, додавши, що Україна точно знає, чого вона потребує "для захисту людей і себе".
"Я підтримую, щоб європейські держави постачали те, чого Україна справді потребує. Зрештою, українці доводять, що можуть себе захистити, якщо мають правильні військові засоби", – додала фон дер Ляєн.
Вона наголосила, що українці наразі борються замість усієї Європи за "перемогу демократії".
"Я твердо переконана, що Україна переможе, а Путін – програє. В України надзвичайна мотивація. Вони знають, за що б’ються. І друзі по всьому світу роблять усе, аби гарантувати, що Україна отримує належні збройні системи", – сказала чиновниця ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) не було.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Проігноровано 28 повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
кстати, я тут немного остыл, подумал, и пришел к выводу, что, чем меньше шансов получить Леопарды, тем больше шансов получить Абрамсы..... так что пусть поиграются..... ))
-- США наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS - CNN
Передадуть , нікуди не дінуться .. І Ф 16 передадуть і багато чого іншого , з того що зараз - передавати не мають наміру .!
В Украине это Таврические степи. Для боевых действий
на Донбассе, где преобладают города и посёлки танки
не подходят. Бой в городе для танка-- смерть.
Его стихия простор, на котором проявиться все его
лучшие качества.
Але ху....й, нічого не вийшло
Все отсылки к "миролюбивости" немцев после последней мировой войны - чушь собачья!