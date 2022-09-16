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Німеччина (4506) зброя (5739) танк (1644)

Урядова коаліція Німеччини вирішила не постачати Україні танки Leopard II, кажуть підготовка воїнів займе багато часу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

leopard-2

За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків, - Шольц
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Топ коментарі
+63
Чергова дуже тупа відмазка німців,..
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15.09.2022 21:34
+44
...бо хто хоче допомогти той шукає можливості,хто не хоче-шукає причину...
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15.09.2022 21:37
+44
И вечно съезжают на якобы недалёкость наших воинов. Ублюдки. ВСУ ещё их самих научили бы на тех Леопардах ездить как надо. Бюргеры всратые.
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15.09.2022 21:37
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Західний танк можна продати, а раптом через нього прилетить Іскандер навіть без ядерної частини. Бояться, от і все
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16.09.2022 03:43 Відповісти
Іспанія готова передати Україні танки Leopard та БТР M113 - ЗМІ

"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - ВІВТОРОК, 12 ЛИПНЯ 2022, 17:27

18644

0

Уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Про це повідомив іспанський інтернет-портал InfoDefensa, пише "Європейська правда".

фріци мухлюють
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15.09.2022 22:31 Відповісти
минуту назад я написал об этом же, выше.
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15.09.2022 22:34 Відповісти
сЛУЖу сАВЕДЦКАМУу сАЙУЗу дон )))))
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15.09.2022 22:33 Відповісти
"Іспанія тижнями готувалася до прибуття українських військових контингентів, які проходитимуть навчання на базі нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskie-*******-budut-prohodit-obuchenie-1662810166.html
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15.09.2022 22:33 Відповісти
Как только Шольц ,пообщался с кровавым ****** , тут же ответ нет, и времени нет ,и жена пи*дит, одним словом нах... Мудак...
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15.09.2022 22:34 Відповісти
Не в Шольце дело. Читайте выше. У США и Англии тоже есть танки и их собственное производство.
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15.09.2022 22:36 Відповісти
Не только в Шольце , но и в Меркель , Шредере и их безудержном желании стать хабом росийкого газа в Европе. Поганый вы народ немчура.
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16.09.2022 00:31 Відповісти
Україна може випускати свій ******** танк? - так, "Оплот"
Україна останні роки озброювала свою армію Оплотами?
Винен хто? німці? Люди, ви що похворіли всі на голову?
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15.09.2022 22:35 Відповісти
Може в Таіланду стоє викупити свої Оплоти і їх розкрутити а не Леопарди!!!!
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15.09.2022 22:38 Відповісти
Может, по 5 танков в год. Прежде чем фантазировать спросите себя об экономике страны
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16.09.2022 00:20 Відповісти
Танків багато на зберігання у Франції може хвате на німців увагу звертати Леклерки не хужі Леопардів у Пакістані у Туреччини багато танків
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15.09.2022 22:36 Відповісти
Любитель дряхлих дамських срак Макрон ще більша повія за Шольца
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17.09.2022 14:17 Відповісти
Вже давно, зрозуміло, найкращий постачальник зброї до ЗСУ - це ВС Раїсі!

Багато! Безкоштовно! І без зайвого пізд..жа!!!

Бо, як всі знають, мертві - не теревенять!
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15.09.2022 22:39 Відповісти
курва німецька
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15.09.2022 22:44 Відповісти
Мне кажется, так называемые западные союзнички, ждут что пойдёт по ленд лизу. Если начнётся поставки танков и другой тяжёлой техники, то они мигом переобуются и начнут свои поставки. Но, естественно, самый большой вопрос - Если?...В любом случае, ждать осталось недолго.
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15.09.2022 22:47 Відповісти
Возможно. Эта версия имеет право на жизнь.
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15.09.2022 23:00 Відповісти
Есть анекдот про социал-демократа.
Приходит женщина к врачу, и говорит у меня проблемы с мужем.
Врач: а где муж.
Женщина: в коридоре.
Врач выглядывает в коридор и говорит, так он у вас пид**ас.
Женщина: а говорил всегда мне, что он социал-демократ, социал-демократ.
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15.09.2022 23:07 Відповісти
Как-то очень тенденциозно , если проанализировать, новости подаются.
К примеру Турция поставляет вооружение и ни разу не отказалась от поддержки Украины. А на сайте Эрдогана по любому поводу ругают. Китай же обеими руками голосует за россию и ловили на попытке обхода санкций. Но «мудрый» Си «не повелся» и тому подобное. Германия много чем помогла , но вцепились в танки. Остыньте и проанализируйте
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15.09.2022 23:14 Відповісти
Сволочи купленные рашкой.
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15.09.2022 23:26 Відповісти
Оплот - хороший танк, жаль только что шоколадные, что зеленые саботировали танковую программу.
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15.09.2022 23:34 Відповісти
урядова кААліция одностайно...... Для публіки одне, а офіційно інше. Таки правда, що кішки слабуваті. Османи роблять свій танк, бо в Сирії з кішок настригли шерсті. Поляки гарний самоход разом з корейцями склепали. А ганси танки продають тільки туди, де вони майже не застосовуються. Ну а путінферштейн дає взнаки, Шольц вже, напевне, повідомив ТінПу про відмову.
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15.09.2022 23:51 Відповісти
Тут є одна тонкість... коли піднімається тема танків та важкого озброєння, "коливається" не тільки Німеччина-Шольц, а і США-Байден. ЗА 6 міс війни США не дали широку допомогу й Польші. Остання закупила в Півд. Кореї. Події 24.02-28.02.2022 не тільки ЄС захопили зненацька. Ще тонкість. Коли Байден говорить про "довгу війну" час закінчення війни визначений... в деяких речах Байден чітко дає це зрозуміти. Політика США в цій війні не односюжетна лінія, а багато сюжетна - прикл. візит Пелосі на Тайвань в рожевому. Але із самим сценарієм закінчення війни США не визначенні. Їх два. 1. Хаотичний як події 24.02-28.02.2022, тоді ці території (Україна, білорусь, росія) сіра зона. Це означає Байден перекладає рішення на наступника. Перемога аля стамбул, що зараз знову "качається" в ЗМІ джинсою. 2. Керований - ставка на повну перемогу України, яка має "проектувати події" на росії. В чому складність вибору Байдена-Блінкена(останній суттєво впливає на Байдена новими підходами і світоглядом...) - керованість та територіальна (відносно, якщо реально) цілістність росії. Ось у чому проблема!!! І на 6 міс війни США і Захід не бачать і нерозуміють всі процеси вже не тільки в Україні.

Є три центри рішень на Заході - США, Британія (зараз орієнтується на США... поки теж не вибрала сценарій), ЄС. Третя має домініон - Німеччина, яка може задати вектор. Але шольц слабкий, він до таких викликів не готовий. Ситуація переходить на особистості в країнах ЄС, як лідерів. Приклад - Фон дер Ляєн чи Бербок чи певні лідери політики. Для ЄС потрібен 2ий сценарій. Питання у виборі сценарія закінчення війни... танки тілька "вершина айсбергу".

Вибір сценарія тільки почнеться в кінці вересня. Треба розуміти, що путін не субєкт процесу, а обєкт - це головна помилка путіна 24.02.2022. На росії субєкт зараз знаходиться в тіні...
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16.09.2022 00:07 Відповісти
Нащо Ви пишете напівправду? Справа Геббельса жива...
Якщо стисло, то не пишіть маячню що до політики США.
Спростовувати пропаганду не бачу сенсу.
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16.09.2022 11:53 Відповісти
Тут сначала грят шо танки это гробы на гусеницах, вчерашний день и т.п. Потом ноют шо танков не дают. А не дают потому что танки это действительно гробы на гусеницах и вчерашний день. И толку от них минимум.
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16.09.2022 00:17 Відповісти
Если бы дали в начале лета уже бы обучились. Клоуны
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16.09.2022 00:18 Відповісти
Леопард это не советский калошмат. Это инструмент взлома обороны, очень дорогой, штучный экземпляр. В умелых руках может разгромить кантемировскую дивизию орков. А вот в руках дикарей это просто трактор с пушкой: время выживания где то 3 минуты. Для такой тактики больше подходит оплот, Т90 Т80 и прочий усовершенствованный несложный советский брухт. В начале лета уже дали, но не на поле боя, а для обучения, не в Украине.
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16.09.2022 01:01 Відповісти
капитан Кук, научи нас пользоватся микроволновками !
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16.09.2022 12:03 Відповісти
Мабуть стволи також на 5 вистрілів за добу розраховані,
переживають, що реклама не вийде.
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16.09.2022 03:02 Відповісти
Та й нах німців, у нас же буде ленд ліз у жовтні від США. А якщо не буде, то хтось відповість?
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16.09.2022 03:34 Відповісти
Су***ки!
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16.09.2022 04:07 Відповісти
Да уж, кацапы в Германии похоже всех скупили, вечно немцы отмазки лепят какие-то
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16.09.2022 04:19 Відповісти
Не хотят лишний раз проверить в боевых условиях свои танки.
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16.09.2022 07:49 Відповісти
На цей момент найкращим танком у світі військові вважають британський танк Челенджер-2, який пройшов всі можливі модифікації і пройшов перевірку в бойових умовах і показав себе кращим за Абрамс. Був випадок, коли один Челенджер-2 витримав 70 попадань РПГ. Такі танки набагато дорожчі за аналоги в інших арміях тому, що виготовляються індивідуально. Особливим секретом є конструкція багатошарової композитної броні, з-за чого танк не продається за кордон.
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16.09.2022 08:56 Відповісти
Слишком часто в последнее время вбросы информации от отдельных политиков Германии или с отсыланиям к их высказываниям не соответствуют фактам и на практике происходит противоположное, причём это касается и вполне серьёзных издательств ранее пользовавшихся доверием, так было и зенитными установками =Гепард=, и с САУ =ПзШ 2000=потому не стоит спешить с выводами и обвинениями!!!
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16.09.2022 09:08 Відповісти
****** и не краснеют , они шо думают Украинцы ттупые как муслим или африканцы . Как , на заводе работать , так пожалуйста , а танк Украинец не зможе опанувати, ???? В жопу себе засуньте такие объявления . Любой Украинец , который водит машину, и есть стиралка и кондиционер, за день справиться с этим танком . Тем более , что немцы делают танки для людей , а не так как Совок
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16.09.2022 10:10 Відповісти
та пошліть того бухгалтера-ШтаZZі меркельши наЮх
що не видно що ***** йому давно мозги вставив і далі вставляє
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16.09.2022 10:28 Відповісти
ну значит встретят русские танки в берлине рано или поздно, раз свои не хотят нам поставлять
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16.09.2022 10:33 Відповісти
Танк це ,як мікроскоп , треба дивитися, як його використовувати. Можливо по дебільному, як трактор з гарматою, а можливо як ювелірний прилад , усе залежить від людини
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16.09.2022 10:38 Відповісти
большое количество техники от разных производителей плохо, давайте только на штатовские танки ориентироваться
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16.09.2022 10:58 Відповісти
Тут три сторінки написали всякого, однак найбільш реальна історія (версія) - німецькі танки можуть в реальному бою виявитися не такими крутими, як їх описують. Усі танки, які надані в інших країнах здебільше напишу так - стоять в ангарах/тусуються на полігонах при веселих навчаннях або красиво їздять на парадах. а не проводять реальні бойові операції.
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16.09.2022 11:00 Відповісти
...тому через це може бути така відмова, яка ховається за всякі слова...
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16.09.2022 11:01 Відповісти
Свої треба мати!!! Заводи стоять. Люди нічого не заробляють! Танки і ракети треба випускати самотужки! Є науково-інженерний потенціал. Голови немає.
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16.09.2022 11:53 Відповісти
Аргумент так собі на рівні дитячого садку.
Бажаю Німеччині "братскіх" ударів ракетами з паРащі.
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16.09.2022 12:59 Відповісти
Одну из лидеров немецкой Левой партии Вагенкнехт заподозрили в связях с "российскими агентами", после того как в ее ролике появился скриншот с надписью на русском
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16.09.2022 17:27 Відповісти
Одним словом - *********
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16.09.2022 19:17 Відповісти
Усьо пропало, усьо пропало, альо шеф.... Скільки галасу було і ще буде - "не давати, не допомагати", якщо Німеччина не дасть то хтось другий.... Чому Англія тренує 10 тис наших за один раз, це ударна група з технікою і піхотою, тому що повинні бути в взаємодії ....

Один із сьогоднішніх -

За словами Вюстнера, подальші поставки озброєння Україні ведуть тільки до ослаблення Бундесверу. У Союзі військовослужбовців зараз багато хто побоюється того, що така політика "канібалізації військ Німеччини" призведе до негативних наслідків.

"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!"- Підсумував Вюстнер.

ЗМІ це як жінка, мусить щось сказати... 😁
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17.09.2022 14:14 Відповісти
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