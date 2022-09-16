Урядова коаліція Німеччини вирішила не постачати Україні танки Leopard II, кажуть підготовка воїнів займе багато часу
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За словами співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінґбайля, урядова коаліція ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки в Україну, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.
За словами політика, німецький уряд одностайний у тому, що станом на зараз основні бойові танки Leopard II в Україну постачатись не будуть. Він пояснив, що підготовка на цих бойових танках займає надто багато часу, щоб мати якийсь ефект на цьому етапі війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За словами Клінґбайля, під час тренувань на Panzerhaubitze 2000 українські військові самі просили, щоби їх тренували довше, ніж планувалося.
Топ коментарі
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"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - ВІВТОРОК, 12 ЛИПНЯ 2022, 17:27
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Уряд Іспанії готується передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 та 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.
Про це повідомив іспанський інтернет-портал InfoDefensa, пише "Європейська правда".
фріци мухлюють
Попередньо відомо, що військові навчання пройдуть у Сарагосі.
https://www.rbc.ua/ukr/news/ukrainskie-*******-budut-prohodit-obuchenie-1662810166.html
Україна останні роки озброювала свою армію Оплотами?
Винен хто? німці? Люди, ви що похворіли всі на голову?
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Бо, як всі знають, мертві - не теревенять!
Приходит женщина к врачу, и говорит у меня проблемы с мужем.
Врач: а где муж.
Женщина: в коридоре.
Врач выглядывает в коридор и говорит, так он у вас пид**ас.
Женщина: а говорил всегда мне, что он социал-демократ, социал-демократ.
К примеру Турция поставляет вооружение и ни разу не отказалась от поддержки Украины. А на сайте Эрдогана по любому поводу ругают. Китай же обеими руками голосует за россию и ловили на попытке обхода санкций. Но «мудрый» Си «не повелся» и тому подобное. Германия много чем помогла , но вцепились в танки. Остыньте и проанализируйте
Є три центри рішень на Заході - США, Британія (зараз орієнтується на США... поки теж не вибрала сценарій), ЄС. Третя має домініон - Німеччина, яка може задати вектор. Але шольц слабкий, він до таких викликів не готовий. Ситуація переходить на особистості в країнах ЄС, як лідерів. Приклад - Фон дер Ляєн чи Бербок чи певні лідери політики. Для ЄС потрібен 2ий сценарій. Питання у виборі сценарія закінчення війни... танки тілька "вершина айсбергу".
Вибір сценарія тільки почнеться в кінці вересня. Треба розуміти, що путін не субєкт процесу, а обєкт - це головна помилка путіна 24.02.2022. На росії субєкт зараз знаходиться в тіні...
Якщо стисло, то не пишіть маячню що до політики США.
Спростовувати пропаганду не бачу сенсу.
переживають, що реклама не вийде.
що не видно що ***** йому давно мозги вставив і далі вставляє
Бажаю Німеччині "братскіх" ударів ракетами з паРащі.
Один із сьогоднішніх -
За словами Вюстнера, подальші поставки озброєння Україні ведуть тільки до ослаблення Бундесверу. У Союзі військовослужбовців зараз багато хто побоюється того, що така політика "канібалізації військ Німеччини" призведе до негативних наслідків.
"Тому наша вимога така: жодних нових поставок з арсеналів Бундесверу. І, що не менш важливо, негайне придбання тих систем озброєнь, які вже були передані!"- Підсумував Вюстнер.
ЗМІ це як жінка, мусить щось сказати... 😁