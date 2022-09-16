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Эстония расторгает двустороннее таможенное соглашение с РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией, подписанное в 1997 году.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.ее, соответствующее решение приняло правительство Эстонии.
Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и Россией к минимуму.
Отмечается, что сделка будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение письменным уведомлением.
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Яр Холодний
показать весь комментарий16.09.2022 10:51 Ответить Мне нравится 6
Dmitry Perepechin
показать весь комментарий16.09.2022 10:57 Ответить Мне нравится 10
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