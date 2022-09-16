РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6471 посетитель онлайн
Новости За рубежом
2 677 2
Россия (91193) соглашение (1138) Эстония (1156)

Эстония расторгает двустороннее таможенное соглашение с РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

эстония

Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с Россией, подписанное в 1997 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.ее, соответствующее решение приняло правительство Эстонии.

Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и Россией к минимуму.

Отмечается, что сделка будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение письменным уведомлением.

Читайте также: С 19 сентября страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с шенгенскими визами
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну - ВСЕ! Прийдеться Путіну вносить корективи у свій указ про "часткову мобілізацію" і "воєнний стан" Мусить і Псковську та Ленінградську області туди включать
показать весь комментарий
16.09.2022 10:51 Ответить
Шаг за шагом Эстония уходит с орбиты россии, прав был Порошенко - "Армия, язык, вера" это и есть то, что определяет народ как НАЦИЮ. Поддерживаю тебя Эстония, помогаю тебе как могу)
показать весь комментарий
16.09.2022 10:57 Ответить
 
 