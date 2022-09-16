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Естонія розриває двосторонню митну угоду з РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

эстония

Естонія вирішила розірвати двосторонню угоду про митне співробітництво з Росією, підписану в 1997 році.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.ее, відповідне рішення ухвалив уряд Естонії.

Міністр закордонних справ держави Урмас Рейнсалу наголосив, що це важливий крок до того, щоб звести відносини між Естонією і Росією до мінімуму.

Зазначається, що угода діятиме ще протягом шести місяців після розірвання. Згідно з правилами, будь-яка зі сторін двостороннього документа може розірвати угоду з письмовим повідомленням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Естонії Рейнсалу - громадянам РФ: "Не приїжджайте, вам тут не раді"

Автор: Наталя Джума
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Ну - ВСЕ! Прийдеться Путіну вносить корективи у свій указ про "часткову мобілізацію" і "воєнний стан" Мусить і Псковську та Ленінградську області туди включать
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16.09.2022 10:51 Відповісти
Шаг за шагом Эстония уходит с орбиты россии, прав был Порошенко - "Армия, язык, вера" это и есть то, что определяет народ как НАЦИЮ. Поддерживаю тебя Эстония, помогаю тебе как могу)
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16.09.2022 10:57 Відповісти
 
 