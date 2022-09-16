В оккупированной Горловке практически не осталось мужчин
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Местные жители массово бегут из города из-за принудительной мобилизации в оккупационную армию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.
Как стало известно, райвоенкоматы получили задачу "мобилизовать" 6000 местных жителей. Поэтому в городе продолжаются облавы, на которых задерживают мужчин призывного возраста. Но оккупанты не могут набрать достаточное количество людей. На сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди.
"Мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
ці фото повинні були бути головною темою коли тварі ригівські про "язьік" заспівали. (Колісниченко-Ківалов)
Мліли з x@йла харизми.
Але в той мір був вузький хід,
От хлопці й не пролізли.
Не просто так сухой закон в 18 веке бьіл нормой...
Розумієте який зв'язок між тим що робило НКВД в закарпатських лісах с ОУН/УПА і що зробив Авакян з Сашком Музичько?
Це методи, запугування, зачістки, пригнічення, стравлювання...
Нерозуміючи цього ми і втрачаємо нашу ідентичність... Вона розтає як роса на сонці... Гімн в ідеологічному сенсі так і переводиться: тає українство як роса на сонці...
Да, бимбасские ватосамки?
Как вам бурятские и тувинские куи? Удовлетворяют?
є телєвізор а там
і Фуйло,і Дімон,і Соловей..
А дальше что-падение нравов-бездуховность-коллапс Сруского МирЪа?
тільки майте на увазі касапи - це тіж наші 74%... Це той вид людини слов'янського походження що забула свої корні та піддалась на обидлячування... А керують ними ті хто створював НКВД та хто у нас значиться головним олігархом.