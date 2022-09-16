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Горловка (2381) Донецкая область (7113) мобилизация (1600)

В оккупированной Горловке практически не осталось мужчин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

горлівка

Местные жители массово бегут из города из-за принудительной мобилизации в оккупационную армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Стратком ВСУ.

Как стало известно, райвоенкоматы получили задачу "мобилизовать" 6000 местных жителей. Поэтому в городе продолжаются облавы, на которых задерживают мужчин призывного возраста. Но оккупанты не могут набрать достаточное количество людей. На сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди.

"Мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что перед этим они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях. Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия", - говорится в сообщении.

Читайте: В Горловке не осталось мужчин, оккупанты всех отправили на фронт, - ГУР
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Топ комментарии
+27
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16.09.2022 11:40
+26
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16.09.2022 11:45
+17
Перша у світі: горлівська матріархальна народна републіка
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16.09.2022 11:42
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як же чудово коли утилізується біомусор
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16.09.2022 11:37 Ответить
бабы то останутся, и дети их
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16.09.2022 11:44 Ответить
Це так. Але баби самі по собі не розмножуються. Так що вже які дути є, то є. Але нових не буде.
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16.09.2022 12:18 Ответить
А где они? Путен всех спас?
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16.09.2022 11:39 Ответить
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16.09.2022 11:40 Ответить
Допоміг.
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16.09.2022 11:40 Ответить
Перша у світі: горлівська матріархальна народна републіка
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16.09.2022 11:42 Ответить
мне вот интересно если бы этих людей перенести в 2013 год где они орали о том чтобы путин ввел войска, но знали бы о том состоянии дел что есть на сентябрь 2022 года они бы что то поменяли в совем поведении или нет?
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16.09.2022 11:43 Ответить
Не певен, бо зомбопропаганда заходить в голови лише тих, хто не вміє критично мислити.
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16.09.2022 11:46 Ответить
Ничего.Скоро кацапские зечары подедут и будет ватным самкам из Горловки радость по полной
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16.09.2022 11:43 Ответить
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16.09.2022 11:43 Ответить
не хочуть чомусь житєлі дамбаса боронить свою маладую рєспубліку від клятих бандерів, які 8 років дамбілі бамбас. чому ж так?
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16.09.2022 11:44 Ответить
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16.09.2022 11:45 Ответить
У 1960-х роках Донбас ще теж говорив українською. Тоді його почали русифікувати насильно
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16.09.2022 12:10 Ответить
Дякую,
ці фото повинні були бути головною темою коли тварі ригівські про "язьік" заспівали. (Колісниченко-Ківалов)
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16.09.2022 14:15 Ответить
...і був ніяким не "Донбасом", а Донеччиною, Великим Степом
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16.09.2022 16:29 Ответить
Тих хто 100 років тому на Донбасі говорив українською заморили голодом в 1933 , а на їхнє місце навезли кацапське бидло.
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16.09.2022 18:35 Ответить
Кримчани почали щось підозрювати...
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16.09.2022 11:45 Ответить
мені от цікаво - чи вистачить владі яєць\розуму запровадити "сірі паспорти"?
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16.09.2022 11:46 Ответить
Хотілось би. Але їм 3 року тому щодо "армії, мови, віри" була відповідь "какая разница". Багато з них ще досі залишилися на тих позиціях, хоча це намагаються не показувати
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16.09.2022 11:52 Ответить
надо себе отдавать отчет, что когда это всё закончится, и дело дойдет до выборов, то явка на избирательные участки среди населения условной "горловки" будет практически стопроцентная.
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16.09.2022 11:59 Ответить
Правильно. Я вважаю, що на тих територіях, які 8 років під окупацією, політичні вибори можливо буде проводити лише років через 10 після звільнення, не раніше. Але прихильників "какая разница" серед влади вистачає. Плюс буде великий соблазн для чинної влади за рахунок місцевого ресурсу собі намагатися здобути голоси на виборах після війни. Тому гарна ідея сірих паспортів під питанням. Почнуться манси типу "это ж наши люди. Они нас ждали. Их голоса тоже надо учитывать. Мы ведь демократическая страна, идём в Европу ..."
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16.09.2022 12:16 Ответить
Якщо у влади не вистачає розуму, то ми самі Українці маємо їм вказати що робити . У нас, як казав один зебрехло, всі президенти.
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16.09.2022 12:08 Ответить
ДЖР?
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16.09.2022 11:47 Ответить
Доскакались на своих антимайданах
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16.09.2022 11:47 Ответить
хех .Але зевлада зараз співпрацює з опзпж ? Цікаво чому ,мураєв досі на волі ?
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16.09.2022 12:03 Ответить
Баби так звали узький мір..
Мліли з x@йла харизми.
Але в той мір був вузький хід,
От хлопці й не пролізли.
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16.09.2022 11:48 Ответить
убогие разумом и духом..., 8 лет ждать расплаты за предательство и низость и наконец-то дождаться - рашка наконец-то оценила собачью преданность и отправила подыхать за "веру, царя и отечество", но чужие...
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16.09.2022 11:53 Ответить
"убогими" их целенаправленно сделали "сильньіе мира сего"...
Не просто так сухой закон в 18 веке бьіл нормой...

Розумієте який зв'язок між тим що робило НКВД в закарпатських лісах с ОУН/УПА і що зробив Авакян з Сашком Музичько?

Це методи, запугування, зачістки, пригнічення, стравлювання...

 Нерозуміючи цього ми і втрачаємо нашу ідентичність... Вона розтає як роса на сонці... Гімн в ідеологічному сенсі так і переводиться: тає українство як роса на сонці...
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16.09.2022 14:22 Ответить
Зато не надо кормить всю Украину!
Да, бимбасские ватосамки?
Как вам бурятские и тувинские куи? Удовлетворяют?
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16.09.2022 11:55 Ответить
нашо їм чоловіки??
є телєвізор а там
і Фуйло,і Дімон,і Соловей..
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16.09.2022 12:03 Ответить
Дєвкі гАлАдают...
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16.09.2022 12:36 Ответить
Теперь продажи шмурдяка упадут.
А дальше что-падение нравов-бездуховность-коллапс Сруского МирЪа?
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16.09.2022 12:57 Ответить
цікаві нелюди ці кацапи... спочатку вивчили це мясо в школах за 8 років... а потім відправили на забій до передової... замість штрафбатів...
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16.09.2022 13:09 Ответить
Молодці що розумієте... Так і роблять: крадуть/окуповують - парять мізки - кидають на загибель. Таке ж саме з ОУН*УПА проводили... якщо ті давались...

тільки майте на увазі касапи - це тіж наші 74%... Це той вид людини слов'янського походження що забула свої корні та піддалась на обидлячування... А керують ними ті хто створював НКВД та хто у нас значиться головним олігархом.
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16.09.2022 14:30 Ответить
 
 