УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17069 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
7 650 36
Горлівка (201) Донецька область (5668) мобілізація (1437)

В окупованій Горлівці практично не залишилося чоловіків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

горлівка

Місцеві мешканці масово тікають з міста через примусову мобілізацію до окупаційної армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.

Як стало відомо, райвійськкомати отримали завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців.  Через це у місті тривають облави, на яких затримують чоловіків призовного віку. Але окупанти не можуть набрати достатню кількість людей. На сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.

"Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через поразку на Харківщині Кремль оголосив загальноросійське вербування і посилює приховану мобілізацію, - ISW

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+27
Допоміг.
показати весь коментар
16.09.2022 11:40
+26
показати весь коментар
16.09.2022 11:45
+17
Перша у світі: горлівська матріархальна народна републіка
показати весь коментар
16.09.2022 11:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
як же чудово коли утилізується біомусор
показати весь коментар
16.09.2022 11:37 Відповісти
бабы то останутся, и дети их
показати весь коментар
16.09.2022 11:44 Відповісти
Це так. Але баби самі по собі не розмножуються. Так що вже які дути є, то є. Але нових не буде.
показати весь коментар
16.09.2022 12:18 Відповісти
А где они? Путен всех спас?
показати весь коментар
16.09.2022 11:39 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 11:40 Відповісти
Допоміг.
показати весь коментар
16.09.2022 11:40 Відповісти
Перша у світі: горлівська матріархальна народна републіка
показати весь коментар
16.09.2022 11:42 Відповісти
мне вот интересно если бы этих людей перенести в 2013 год где они орали о том чтобы путин ввел войска, но знали бы о том состоянии дел что есть на сентябрь 2022 года они бы что то поменяли в совем поведении или нет?
показати весь коментар
16.09.2022 11:43 Відповісти
Не певен, бо зомбопропаганда заходить в голови лише тих, хто не вміє критично мислити.
показати весь коментар
16.09.2022 11:46 Відповісти
Ничего.Скоро кацапские зечары подедут и будет ватным самкам из Горловки радость по полной
показати весь коментар
16.09.2022 11:43 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 11:43 Відповісти
не хочуть чомусь житєлі дамбаса боронить свою маладую рєспубліку від клятих бандерів, які 8 років дамбілі бамбас. чому ж так?
показати весь коментар
16.09.2022 11:44 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2022 11:45 Відповісти
У 1960-х роках Донбас ще теж говорив українською. Тоді його почали русифікувати насильно
показати весь коментар
16.09.2022 12:10 Відповісти
Дякую,
ці фото повинні були бути головною темою коли тварі ригівські про "язьік" заспівали. (Колісниченко-Ківалов)
показати весь коментар
16.09.2022 14:15 Відповісти
...і був ніяким не "Донбасом", а Донеччиною, Великим Степом
показати весь коментар
16.09.2022 16:29 Відповісти
Тих хто 100 років тому на Донбасі говорив українською заморили голодом в 1933 , а на їхнє місце навезли кацапське бидло.
показати весь коментар
16.09.2022 18:35 Відповісти
Кримчани почали щось підозрювати...
показати весь коментар
16.09.2022 11:45 Відповісти
мені от цікаво - чи вистачить владі яєць\розуму запровадити "сірі паспорти"?
показати весь коментар
16.09.2022 11:46 Відповісти
Хотілось би. Але їм 3 року тому щодо "армії, мови, віри" була відповідь "какая разница". Багато з них ще досі залишилися на тих позиціях, хоча це намагаються не показувати
показати весь коментар
16.09.2022 11:52 Відповісти
надо себе отдавать отчет, что когда это всё закончится, и дело дойдет до выборов, то явка на избирательные участки среди населения условной "горловки" будет практически стопроцентная.
показати весь коментар
16.09.2022 11:59 Відповісти
Правильно. Я вважаю, що на тих територіях, які 8 років під окупацією, політичні вибори можливо буде проводити лише років через 10 після звільнення, не раніше. Але прихильників "какая разница" серед влади вистачає. Плюс буде великий соблазн для чинної влади за рахунок місцевого ресурсу собі намагатися здобути голоси на виборах після війни. Тому гарна ідея сірих паспортів під питанням. Почнуться манси типу "это ж наши люди. Они нас ждали. Их голоса тоже надо учитывать. Мы ведь демократическая страна, идём в Европу ..."
показати весь коментар
16.09.2022 12:16 Відповісти
Якщо у влади не вистачає розуму, то ми самі Українці маємо їм вказати що робити . У нас, як казав один зебрехло, всі президенти.
показати весь коментар
16.09.2022 12:08 Відповісти
ДЖР?
показати весь коментар
16.09.2022 11:47 Відповісти
Доскакались на своих антимайданах
показати весь коментар
16.09.2022 11:47 Відповісти
хех .Але зевлада зараз співпрацює з опзпж ? Цікаво чому ,мураєв досі на волі ?
показати весь коментар
16.09.2022 12:03 Відповісти
Баби так звали узький мір..
Мліли з x@йла харизми.
Але в той мір був вузький хід,
От хлопці й не пролізли.
показати весь коментар
16.09.2022 11:48 Відповісти
убогие разумом и духом..., 8 лет ждать расплаты за предательство и низость и наконец-то дождаться - рашка наконец-то оценила собачью преданность и отправила подыхать за "веру, царя и отечество", но чужие...
показати весь коментар
16.09.2022 11:53 Відповісти
"убогими" их целенаправленно сделали "сильньіе мира сего"...
Не просто так сухой закон в 18 веке бьіл нормой...

Розумієте який зв'язок між тим що робило НКВД в закарпатських лісах с ОУН/УПА і що зробив Авакян з Сашком Музичько?

Це методи, запугування, зачістки, пригнічення, стравлювання...

 Нерозуміючи цього ми і втрачаємо нашу ідентичність... Вона розтає як роса на сонці... Гімн в ідеологічному сенсі так і переводиться: тає українство як роса на сонці...
показати весь коментар
16.09.2022 14:22 Відповісти
Зато не надо кормить всю Украину!
Да, бимбасские ватосамки?
Как вам бурятские и тувинские куи? Удовлетворяют?
показати весь коментар
16.09.2022 11:55 Відповісти
нашо їм чоловіки??
є телєвізор а там
і Фуйло,і Дімон,і Соловей..
показати весь коментар
16.09.2022 12:03 Відповісти
Дєвкі гАлАдают...
показати весь коментар
16.09.2022 12:36 Відповісти
Теперь продажи шмурдяка упадут.
А дальше что-падение нравов-бездуховность-коллапс Сруского МирЪа?
показати весь коментар
16.09.2022 12:57 Відповісти
цікаві нелюди ці кацапи... спочатку вивчили це мясо в школах за 8 років... а потім відправили на забій до передової... замість штрафбатів...
показати весь коментар
16.09.2022 13:09 Відповісти
Молодці що розумієте... Так і роблять: крадуть/окуповують - парять мізки - кидають на загибель. Таке ж саме з ОУН*УПА проводили... якщо ті давались...

тільки майте на увазі касапи - це тіж наші 74%... Це той вид людини слов'янського походження що забула свої корні та піддалась на обидлячування... А керують ними ті хто створював НКВД та хто у нас значиться головним олігархом.
показати весь коментар
16.09.2022 14:30 Відповісти
 
 