В окупованій Горлівці практично не залишилося чоловіків
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Місцеві мешканці масово тікають з міста через примусову мобілізацію до окупаційної армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал СтратКом ЗСУ.
Як стало відомо, райвійськкомати отримали завдання "мобілізувати" 6000 місцевих мешканців. Через це у місті тривають облави, на яких затримують чоловіків призовного віку. Але окупанти не можуть набрати достатню кількість людей. На сьогодні в Горлівці залишились виключно жінки, діти та люди похилого віку.
"Чоловіки з Горлівки, яких раніше "мобілізували" до складу 9-го окремого полку морської піхоти 1-го армійського корпусу окупаційних військ, не виходять на зв’язок з 11 вересня. Відомо, що перед цим вони перебували в окупованих районах Херсонської області та відмовились брати участь у бойових діях. Остання інформація, яка надходила від них: російські командири погрожували всіх "відмовників" відправити на передову без зброї", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
ці фото повинні були бути головною темою коли тварі ригівські про "язьік" заспівали. (Колісниченко-Ківалов)
Мліли з x@йла харизми.
Але в той мір був вузький хід,
От хлопці й не пролізли.
Не просто так сухой закон в 18 веке бьіл нормой...
Розумієте який зв'язок між тим що робило НКВД в закарпатських лісах с ОУН/УПА і що зробив Авакян з Сашком Музичько?
Це методи, запугування, зачістки, пригнічення, стравлювання...
Нерозуміючи цього ми і втрачаємо нашу ідентичність... Вона розтає як роса на сонці... Гімн в ідеологічному сенсі так і переводиться: тає українство як роса на сонці...
Да, бимбасские ватосамки?
Как вам бурятские и тувинские куи? Удовлетворяют?
є телєвізор а там
і Фуйло,і Дімон,і Соловей..
А дальше что-падение нравов-бездуховность-коллапс Сруского МирЪа?
тільки майте на увазі касапи - це тіж наші 74%... Це той вид людини слов'янського походження що забула свої корні та піддалась на обидлячування... А керують ними ті хто створював НКВД та хто у нас значиться головним олігархом.