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Новости За рубежом
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разведка (3996) Россия (91193) Чехия (1463) шпионаж (1220)

В МИД Чехии разоблачили сотрудника, работавшего на РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

чехія

Служба информации и безопасности Чехии выявила, что у Службы внешней разведки России есть "крот" в МИД страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает чешское издание Deník N.

Как подтвердили изданию премьер-министр Петр Фиала, министр иностранных дел Ян Липавски и Служба информации и безопасности, сотрудник МИД Чехии работал с российской разведкой и передавал ей секретные сведения.

Глава МИД заявил, что сотрудник был уволен, но других подробностей он не привёл.

Несколько лет назад контрразведчики узнали, что у россиян был источник конфиденциальной информации в Министерстве иностранных дел Чехии. Затем контрразведке удалось установить, кто сливал информацию, в том числе секретную.

Служба контрразведки годами тайно следила за этим сотрудником. В первой половине этого года о нем сообщили руководству страны.

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Как сказал один из источников, российские спецслужбы, вербуя чиновника, "использовали его страсть к женщинам и деньгам".

По данным источников Deník N, сотрудник имел доступ к документам под грифом "совершенно секретно".

Он работал в министерстве более 20 лет: как в центральном аппарате, так и за рубежом.

В настоящее время неясно, может ли он быть привлечен к уголовной ответственности, поскольку по чешскому законодательству, если слежку ведут только спецслужбы без участия полиции, собранные доказательства нельзя использовать в суде.

Ранее стало известно, что два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые посты в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России.
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16.09.2022 11:50 Ответить
Наразі невідомо, чи може він бути притягнутий до кримінальної відповідальності

ta on prosta mozhe vipasti iz okna - kacapskie podstilki ljubljat take....potom eshe mozhno obviniti parashu i fsb
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16.09.2022 11:51 Ответить
Да если поймали петрова, где то рядом обязательно должен быть боширов.
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16.09.2022 11:52 Ответить
Немає жодноі краіни в світі , де б не було кротів із кацапстану !

Це спрут , ракова пухлина , , яка пустила мітастази по всій землі
І потрібно негайно обрізати цю нечисть 😡
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16.09.2022 11:54 Ответить
Христо Грозев недавно назвал Чехию...где полно крыс путлера..типа Бошировы Петровы не передохли..хотя Боширова нашли в дяревне на белорус-рабZeянской границе...жена бросила..а следов Петрова ..Грозев не нашел...наверно угостили Новичком...
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16.09.2022 12:03 Ответить
Ну і що? Подумаєш... В нас ціла ************** банда працює на *********. Так і живемо...
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16.09.2022 12:27 Ответить
то хай би поліція провела у нього обшук,
просто звільнили це дуже слабо
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16.09.2022 14:09 Ответить
 
 