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У МЗС Чехії викрили співробітника, який працював на РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чехія

Служба інформації та безпеки Чехії виявила, що в Служби зовнішньої розвідки Росії є "кріт" в МЗС країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє чеське видання Deník N.

Як підтвердили виданню прем'єр-міністр Петро Фіала, міністр закордонних справ Ян Ліпавскі і Служба інформації та безпеки, співробітник МЗС Чехії працював з російською розвідкою і передавав їй секретні відомості.

Голова МЗС заявив, що співробітника було звільнено, але інших подробиць не навів.

Кілька років тому контррозвідники дізналися, що у росіян було джерело конфіденційної інформації в Міністерстві закордонних справ Чехії. Потім контррозвідці вдалося встановити, хто зливав інформацію, в тому числі секретну.

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Служба контррозвідки роками таємно стежила за цим співробітником. У першій половині цього року про нього повідомили керівництву країни.

Як сказало одне з джерел, російські спецслужби, вербуючи чиновника, "використовували його пристрасть до жінок і грошей".

За даними джерел Deník N, співробітник мав доступ до документів під грифом "цілком таємно".

Він працював у міністерстві понад 20 років: як у центральному апараті, так і за кордоном.

Наразі невідомо, чи може він бути притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки за чеським законодавством, якщо стеження ведуть тільки спецслужби без участі поліції, зібрані докази не можна використовувати в суді.

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Раніше стало відомо, що два високопоставлені чиновники з федерального Міністерства економіки Німеччини, що обіймають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.

Автор: Анастасія Потіха
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16.09.2022 11:50 Відповісти
Наразі невідомо, чи може він бути притягнутий до кримінальної відповідальності

ta on prosta mozhe vipasti iz okna - kacapskie podstilki ljubljat take....potom eshe mozhno obviniti parashu i fsb
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16.09.2022 11:51 Відповісти
Да если поймали петрова, где то рядом обязательно должен быть боширов.
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16.09.2022 11:52 Відповісти
Немає жодноі краіни в світі , де б не було кротів із кацапстану !

Це спрут , ракова пухлина , , яка пустила мітастази по всій землі
І потрібно негайно обрізати цю нечисть 😡
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16.09.2022 11:54 Відповісти
Христо Грозев недавно назвал Чехию...где полно крыс путлера..типа Бошировы Петровы не передохли..хотя Боширова нашли в дяревне на белорус-рабZeянской границе...жена бросила..а следов Петрова ..Грозев не нашел...наверно угостили Новичком...
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16.09.2022 12:03 Відповісти
Ну і що? Подумаєш... В нас ціла ************** банда працює на *********. Так і живемо...
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16.09.2022 12:27 Відповісти
то хай би поліція провела у нього обшук,
просто звільнили це дуже слабо
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16.09.2022 14:09 Відповісти
 
 