У МЗС Чехії викрили співробітника, який працював на РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Служба інформації та безпеки Чехії виявила, що в Служби зовнішньої розвідки Росії є "кріт" в МЗС країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє чеське видання Deník N.
Як підтвердили виданню прем'єр-міністр Петро Фіала, міністр закордонних справ Ян Ліпавскі і Служба інформації та безпеки, співробітник МЗС Чехії працював з російською розвідкою і передавав їй секретні відомості.
Голова МЗС заявив, що співробітника було звільнено, але інших подробиць не навів.
Кілька років тому контррозвідники дізналися, що у росіян було джерело конфіденційної інформації в Міністерстві закордонних справ Чехії. Потім контррозвідці вдалося встановити, хто зливав інформацію, в тому числі секретну.
Служба контррозвідки роками таємно стежила за цим співробітником. У першій половині цього року про нього повідомили керівництву країни.
Як сказало одне з джерел, російські спецслужби, вербуючи чиновника, "використовували його пристрасть до жінок і грошей".
За даними джерел Deník N, співробітник мав доступ до документів під грифом "цілком таємно".
Він працював у міністерстві понад 20 років: як у центральному апараті, так і за кордоном.
Наразі невідомо, чи може він бути притягнутий до кримінальної відповідальності, оскільки за чеським законодавством, якщо стеження ведуть тільки спецслужби без участі поліції, зібрані докази не можна використовувати в суді.
Раніше стало відомо, що два високопоставлені чиновники з федерального Міністерства економіки Німеччини, що обіймають ключові посади в сфері енергопостачання, підозрюються в шпигунстві на користь Росії.
Будь ласка, зачекайте...
ta on prosta mozhe vipasti iz okna - kacapskie podstilki ljubljat take....potom eshe mozhno obviniti parashu i fsb
Це спрут , ракова пухлина , , яка пустила мітастази по всій землі
І потрібно негайно обрізати цю нечисть 😡
просто звільнили це дуже слабо