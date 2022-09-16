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Украина получит миллиард долларов дополнительной поддержки от Всемирного банка, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

банк,світовий

Всемирный банк уже в ноябре может утвердить пакет дополнительной финансовой помощи для Украины на сумму 1 млрд долларов, а также выносится решение о выделении средств на финансирование дефицита бюджета и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

"Ожидается, что такое финансирование также мобилизует и частный кредитный капитал, ведь Международная финансовая корпорация (IFC) обычно финансирует не более 30% стоимости проекта, привлекая к финансовому консорциуму коммерческие банки. Таким образом, общий объем проектов украинских предприятий, которые могут быть профинансированы, будет составлять более 3.3 млрд долларов", - сообщил заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.

Отмечается, что это будет и прямое кредитование и финансовые гарантии и инструменты trade finance.

Замминистра добавил, что IFC также активно работают с европейским фондом European fund of sustainable development (EFSD), в который они уже направили запрос на 2 млрд долларов.

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В октябре Всемирный банк во время ежегодного собрания должен презентовать трастовый фонд в поддержку Украины.

"Я думаю, что уже на этапе создания фонда у них будет определенный уровень собранных обязательств, но я не знаю, будет ли это весь объем фонда или только его часть. Но точно знаю, что Минфин в покрытии дефицита бюджета предусматривает 36 млрд долларов на следующий год. Это дает надежду, что до конца года у нас будет понимание по наполнению этого фонда", - рассказал Грибан.

На рассмотрение совета директоров Всемирного банка также выносится решение о выделении 36 млрд долларов на финансирование дефицита бюджета в следующем году и также 17 млрд долларов на восстановление инфраструктуры и экономики Украины.

"Сумма в 17 млрд долларов должна покрыть первоочередные потребности в восстановлении критической инфраструктуры и обеспечении страхования иностранных инвестиций. Эти средства будут иметь влияние на восстановление украинской экономики, ведь они станут мультипликатором за счет задействованных строительных компаний и производителей материалов. Но самый большой мультипликатор для экономики будет именно от страхования инвестпроектов", – заверил замминистра.
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Ямочный ремонт?
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16.09.2022 12:31 Ответить
Ігорь Валєрічу на один зуб
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16.09.2022 12:32 Ответить
Відновлення економіки. А значить шо? Правильна, на дороги!!
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16.09.2022 12:34 Ответить
Це скоріше за все на "зеленку" Ахметову, щоб не збунтувався віслюк.
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16.09.2022 14:07 Ответить
У зелені поповняться опшори.
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16.09.2022 12:35 Ответить
Коли кажуть "фінансова допомога", мається на увазі кредит?
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16.09.2022 12:40 Ответить
как песок сквозь пальцы миллиарды уходят... (думаю золотой песок где-то и у кого-то таки оседает)
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16.09.2022 12:40 Ответить
у бені буковельського та зелі найвеличнішого
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16.09.2022 13:12 Ответить
 
 