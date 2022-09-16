Україна отримає мільярд доларів додаткової підтримки від Світового банку, - Мінфін

Світовий банк вже у листопаді може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів, а також виноситься рішення про виділення коштів на фінансування дефіциту бюджету і відновлення інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

"Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже Міжнародна фінансова корпорація (IFC) зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки. Таким чином, загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме більше 3.3 млрд доларів" - повідомив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Зазначається, що це буде і пряме кредитування, і фінансові гарантії та інструменти trade finance.

Заступник міністра додав, що IFC також активно працюють з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на 2 млрд доларів.

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У жовтні Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

"Я думаю, що вже на етапі створення фонду в них буде певний рівень зібраних зобов’язань, але я не знаю, чи це буде весь обсяг фонду, чи тільки його частина. Але точно знаю, що Мінфін в покритті дефіциту бюджету передбачає 36 млрд доларів на наступний рік. Це дає сподівання, що до кінця року в нас буде розуміння по наповненню цього фонду", - розповів Грибан.

На розгляд ради директорів Світового банку також виноситься рішення про виділення 36 млрд доларів на фінансування дефіциту бюджету в наступному році і також 17 млрд доларів на відновлення інфраструктури та економіки України.

"Сума в 17 млрд доларів має покрити першочергові потреби у відбудові критичної інфраструктури та у забезпеченні страхування іноземних інвестицій. Ці кошти будуть мати вплив на відновлення української економіки, адже вони стануть мультиплікатором за рахунок задіяних будівельних компаній та виробників матеріалів. Але найбільший мультиплікатор для економіки буде саме від страхування інвестпроектів", - запевнив заступник міністра.

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