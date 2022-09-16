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Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Сегодня, 16 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - говорится в сообщении.

Читайте: Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в промпредприятие, серьезные разрушения (обновлено)
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Топ комментарии
+34
суки!!!
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16.09.2022 13:18
+28
rjuzke ******** 🤬
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16.09.2022 13:20
+28
Рашисти нелюди.
Але є питання, скільки власних коштів вклав преЗедент та вся криворізька , квартальна, ДУЖЕ не бідна шобла в ППО для свого рідного Кривого Рогу ?
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16.09.2022 13:26
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Це була реакція на твердження іншого користувача Чиста Пречиста, який стверджував, що ППО біля Кривого Рогу немає.
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16.09.2022 17:35 Ответить
Тобто ви перевіряли, чи це насправді, або Чиста Перечиста є командиром роти ППО?
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16.09.2022 17:39 Ответить
Чому ви не спитали про це в нього , а чіпляєтесь до мене стосовно його тверджень?
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16.09.2022 17:41 Ответить
Тому що саме ви кинулись емоційно розповідати про про@@@@бали та навіть визначили хто саме пр@@@бав. Тож на 100% були згодні з цим, нічого не знаючи насправді.
А ще тому що вас хлібом не корми, а дай тільки ****** брудом владу та похвалиту лондонського гетьмана.
Достатньо причин?
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16.09.2022 17:45 Ответить
Це ви вирішили, що емоційно.
Той же арестович казав про це , як завжди, без емоцій.
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16.09.2022 17:53 Ответить
Я вирішив, що це поширення брехні. І не треба на Арестовича петляти, коли мова йде про ППО.
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16.09.2022 17:55 Ответить
Який потужний аргумент! "Я вирішив..."
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16.09.2022 18:54 Ответить
Так, вирішив. У вас же було питання чому я вирішив вам написати? От відповив.
А які ще аргументи потребуються?
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16.09.2022 20:25 Ответить
Міноборони про модернізацію ППО Києва за кошти компанії Рошен.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/minoboroni-pidtverdilo-shcho-ppo-navkolo-kijeva-pereobladnali-za-rakhunok-roshen-2468575.html
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16.09.2022 17:33 Ответить
"Була допомога" і "за свій кошт переобладнав" - це дві дуже різні речі.
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16.09.2022 17:41 Ответить
Але ж була.
Що було від квартальних та презедента?
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16.09.2022 17:43 Ответить
Мабуть нічого не було. Далі що?
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16.09.2022 17:47 Ответить
Нічого. Так і зафіксуємо. 🙂
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16.09.2022 17:55 Ответить
Що ви там зафіксуєте?
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16.09.2022 17:57 Ответить
Що фактів особистого внеску Зе та Ко в оборону Кривого Рогу немає.
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16.09.2022 18:51 Ответить
А у кого болить від тих фактів, окрім вас?
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16.09.2022 20:24 Ответить
Таких людей немало.
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16.09.2022 20:54 Ответить
Зберіться усі разом та пишіть у спортлото.
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16.09.2022 21:08 Ответить
Обійдемось без ваших порад.
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16.09.2022 21:18 Ответить
Ви окрім ниття все одно нічого не зробите.
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16.09.2022 21:43 Ответить
"нічого не зробите"

Про яке "нічого" мова?
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16.09.2022 22:29 Ответить
Про будь-яке нічого, в усіх аспектах.
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16.09.2022 23:09 Ответить
А "пр@ї@@ли" це цитата вашого придворного арестовича.
ХавайТе!
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16.09.2022 15:23 Ответить
Пощастило мешканцям Кривого Рогу, що Зеля там народився...Це ж особиста помста від москалів за Харківщину.
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16.09.2022 13:26 Ответить
А ти фігні не пиши! 20 років ЗеЛох як киянин!! І якщо б йому мстилися, то бомбардували б банкову, Хрещатик, чи хоча б кончу заспу з новими Петрівцями!!!!
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16.09.2022 13:35 Ответить
Так, зараз киянин. Але удари по рідному місту більш болючі, де б ти не жив потім.
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16.09.2022 19:36 Ответить
Ні . Вони б'ють по дамбі.
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16.09.2022 14:06 Ответить
Так. Це і є помста - затопити рідне місто. Для москалів може бути дуже мало раціональності у їх діях. Особливо під керівництвом ********* на всю голову диктатора.
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16.09.2022 19:34 Ответить
Сьогодні ідуть дуже інтенсивні бої на правобережжі! Чути за десятки кілометрів в тилу. Кривий Ріг, сьогодні будьте особливо обережними! Сьогодні саме той день, коли треба обов'язково бігати в укриття!!!!!
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16.09.2022 13:33 Ответить
Пуйлостан - недодержава-терорист і військовий злочинець.
ІІ протокол до Женевської конвенції 1949 року.
Ст.15... греблі, дамби й атомні електростанції - не повинні бути об'єктом нападу навіть у тих випадках, коли вони є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил і призвести до тяжких втрат серед цивільного населення.
Ст.51...4. Напади невибіркового характеру заборонено. До нападу невибіркового характеру належать: b) напади, при яких застосовуються методи або засоби ведення воєнних дій, які не можуть бути спрямовані на конкретні воєнні об'єкти;
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16.09.2022 13:35 Ответить
По-перше, про конвенції можна забути, бо росія припинила існування як держава в сенсі права та міжнародних зобов'язань.По-друге, поки не розбити терористи цей жах ніколи не припиниться,логічно що про перемовини можна забути, ви самі знаєте чого варті домовленості з терористами.
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16.09.2022 13:54 Ответить
На трибуналі будуть судити не державу, а індивідуально усіх причетних до організації росповсюдження неонацистської ідеології "Російський світ" та пов'язаних із цим злочинів.
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16.09.2022 14:10 Ответить
Нууу, тобто всю державу?
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16.09.2022 15:21 Ответить
Скажіть хто кацапам , що родичі Зеленського давно покинули Кривий Ріг,
хай перестануть його обстрілювати !!
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16.09.2022 13:48 Ответить
Кацапи банально намагаються зупинити наступ ЗСУ, розширяючи Інгулець.
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16.09.2022 13:50 Ответить
Кацапи банально намагаються зупинити наступ ЗСУ НА ХЕРСОН, розширяючи Інгулець.
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16.09.2022 13:55 Ответить
Рашисты пытаются вызвать разлив реки Ингулец для того,

чтобы сделать более трудным продвижение украинских военных,

которые находятся под Херсоном.
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16.09.2022 14:05 Ответить
Заспокійтеся, нарешті; пуйло просто методично, крок за кроком знищує нашу Державу. На батьків чи родичів якогось сраного піаніста він буде страчувати такі дефіцитні вже сьогодні для нього ракети?
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16.09.2022 15:16 Ответить
Деякі телеграм-канали, наприклад Труха, служать коригувальниками вогню, викладаючи фото та відео
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16.09.2022 14:18 Ответить
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