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Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 16 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+34 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий16.09.2022 13:18
+28 nav svargi
показать весь комментарий16.09.2022 13:20
+28 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий16.09.2022 13:26
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Пожалуйста, подождите...
А ще тому що вас хлібом не корми, а дай тільки ****** брудом владу та похвалиту лондонського гетьмана.
Достатньо причин?
Той же арестович казав про це , як завжди, без емоцій.
А які ще аргументи потребуються?
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/minoboroni-pidtverdilo-shcho-ppo-navkolo-kijeva-pereobladnali-za-rakhunok-roshen-2468575.html
Що було від квартальних та презедента?
Про яке "нічого" мова?
ХавайТе!
ІІ протокол до Женевської конвенції 1949 року.
Ст.15... греблі, дамби й атомні електростанції - не повинні бути об'єктом нападу навіть у тих випадках, коли вони є воєнними об'єктами, якщо такий напад може викликати вивільнення небезпечних сил і призвести до тяжких втрат серед цивільного населення.
Ст.51...4. Напади невибіркового характеру заборонено. До нападу невибіркового характеру належать: b) напади, при яких застосовуються методи або засоби ведення воєнних дій, які не можуть бути спрямовані на конкретні воєнні об'єкти;
хай перестануть його обстрілювати !!
чтобы сделать более трудным продвижение украинских военных,
которые находятся под Херсоном.