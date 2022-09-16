Рашисты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Сегодня, 16 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети", - говорится в сообщении.

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