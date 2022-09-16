Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Сьогодні, 16 вересня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - йдеться у повідомленні.

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