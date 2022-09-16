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Европейский суд по правам человека (795) Укргидроэнерго (50)

"Укргидроэнерго" подало иск против России в Европейский суд по правам человека

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гес,каховська

ЧАО "Укргидроэнерго" подало иск против РФ в Европейский Суд по правам человека с требованием компенсации ущерба, нанесенного вооруженной агрессией России против Украины.

Об этом сообщает Цензор, НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укргидроэнерго.

Общая сумма заявленного ущерба, нанесенного активам Общества – Каховской ГЭС и недостроенная ветряная мельница на острове Змеиный, по независимой экспертной оценке составила почти 17 млрд грн.

"Вопреки международному осуждению вторжения РФ Украины и требованиям международного сообщества остановить проведение военных действий, Россия продолжает оккупацию территории Украины, уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и нападения на мирное население. Поэтому ожидать справедливого рассмотрения в самой России иска или заявлений Общества о возмещении причиненного ущерба было бы иллюзорно", - говорится в сообщении компании.

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Топ комментарии
+2
Якась мала сума - чому не рахуються збитки за екологічну складову - вони завдають шкоди екосистемі України! За знищених тварин, риб, птахів? Це також наше багатство, чому не рахують збитки природі???
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16.09.2022 13:51
+2
Отдельные иски от компаний, граждан нужно подавать обязательно, т.к., во первых, частные компании, ОАО, корпорации, фермерские хозяйства, кооперативы, частные квартиры, частные дома, земельные участки находящиеся в частной собственности и т.д не являются государственной собственностью, во вторых даже госпредприятия могут лишь в частном порядке составить детальный перечень нанесённого им ущерба. Государство может подать общий иск лишь по глобальным вопросом связанным с ущербом экологии, экономике, ресурсам и т.п.
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16.09.2022 13:55
+2
Росія не визнає Європейський суд.
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16.09.2022 13:59
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ВСУ вытеснили рф из н.п. Студенок и Сосновое на берегу реки Сев. Донец, - ISW ВСУ продвигаются через реку Оскол в Харьковской обл. Вероятно, позиции рф находятся дальше к востоку от реки, чем казалось ранее, и их линия фронта слаба.
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16.09.2022 13:44 Ответить
Може Україна подасть єдиний позов, де країни цивілізаційного світу створять фонд арештованих грошей і активів кацапів. Де всеукраїнський сайт підрахунку збитків?
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16.09.2022 13:45 Ответить
Цей позов викликає дикий регіт. Хіба засрашка в колі цивілізації?
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16.09.2022 13:51 Ответить
Якась мала сума - чому не рахуються збитки за екологічну складову - вони завдають шкоди екосистемі України! За знищених тварин, риб, птахів? Це також наше багатство, чому не рахують збитки природі???
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16.09.2022 13:51 Ответить
Добавит к репарациям.
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16.09.2022 14:04 Ответить
Отдельные иски от компаний, граждан нужно подавать обязательно, т.к., во первых, частные компании, ОАО, корпорации, фермерские хозяйства, кооперативы, частные квартиры, частные дома, земельные участки находящиеся в частной собственности и т.д не являются государственной собственностью, во вторых даже госпредприятия могут лишь в частном порядке составить детальный перечень нанесённого им ущерба. Государство может подать общий иск лишь по глобальным вопросом связанным с ущербом экологии, экономике, ресурсам и т.п.
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16.09.2022 13:55 Ответить
Росія не визнає Європейський суд.
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16.09.2022 13:59 Ответить
ага дацте им номер монобанка моего ща заплотють)))наивняк..
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16.09.2022 14:05 Ответить
Смисл в цей суд подавати, якщо рашка з нього вийшла кілька років тому? 🙄
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16.09.2022 14:19 Ответить
Гроши понад усэ!
Они что не верят в Лохотрон" Всё освободим и всех накажем "?
Плохое ж у них мнение о нашем президенте.
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16.09.2022 14:47 Ответить
 
 