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"Укргідроенерго" подало позов проти Росії до Європейського суду з прав людини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гес,каховська

ПрАТ "Укргідроенерго" подало позов проти РФ до Європейського Суду з прав людини з вимогою компенсації збитків, завданих збройною агресією Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на пресслужбу Укргідроенерго

Загальна сума заявлених збитків, завданих активам Товариства – Каховській ГЕС та недобудований вітряк на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 млрд грн.

"Всупереч міжнародному засудженню вторгнення РФ Україну та вимоги міжнародної спільноти зупинити проведення військових дій, Росія продовжує окупацію території України, знищення об’єктів цивільної інфраструктури та напади на мирне населення. Тому очікувати на справедливий розгляд у самій Росії позову або заяв Товариства про відшкодування завданої шкоди було б ілюзорно", - йдеться в повідомленні компанії.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+2
Якась мала сума - чому не рахуються збитки за екологічну складову - вони завдають шкоди екосистемі України! За знищених тварин, риб, птахів? Це також наше багатство, чому не рахують збитки природі???
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16.09.2022 13:51
+2
Отдельные иски от компаний, граждан нужно подавать обязательно, т.к., во первых, частные компании, ОАО, корпорации, фермерские хозяйства, кооперативы, частные квартиры, частные дома, земельные участки находящиеся в частной собственности и т.д не являются государственной собственностью, во вторых даже госпредприятия могут лишь в частном порядке составить детальный перечень нанесённого им ущерба. Государство может подать общий иск лишь по глобальным вопросом связанным с ущербом экологии, экономике, ресурсам и т.п.
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16.09.2022 13:55
+2
Росія не визнає Європейський суд.
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16.09.2022 13:59
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ВСУ вытеснили рф из н.п. Студенок и Сосновое на берегу реки Сев. Донец, - ISW ВСУ продвигаются через реку Оскол в Харьковской обл. Вероятно, позиции рф находятся дальше к востоку от реки, чем казалось ранее, и их линия фронта слаба.
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16.09.2022 13:44 Відповісти
Може Україна подасть єдиний позов, де країни цивілізаційного світу створять фонд арештованих грошей і активів кацапів. Де всеукраїнський сайт підрахунку збитків?
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16.09.2022 13:45 Відповісти
Цей позов викликає дикий регіт. Хіба засрашка в колі цивілізації?
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16.09.2022 13:51 Відповісти
Якась мала сума - чому не рахуються збитки за екологічну складову - вони завдають шкоди екосистемі України! За знищених тварин, риб, птахів? Це також наше багатство, чому не рахують збитки природі???
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16.09.2022 13:51 Відповісти
А сенс?

РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини
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16.09.2022 13:54 Відповісти
Добавит к репарациям.
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16.09.2022 14:04 Відповісти
Отдельные иски от компаний, граждан нужно подавать обязательно, т.к., во первых, частные компании, ОАО, корпорации, фермерские хозяйства, кооперативы, частные квартиры, частные дома, земельные участки находящиеся в частной собственности и т.д не являются государственной собственностью, во вторых даже госпредприятия могут лишь в частном порядке составить детальный перечень нанесённого им ущерба. Государство может подать общий иск лишь по глобальным вопросом связанным с ущербом экологии, экономике, ресурсам и т.п.
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16.09.2022 13:55 Відповісти
Росія не визнає Європейський суд.
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16.09.2022 13:59 Відповісти
ага дацте им номер монобанка моего ща заплотють)))наивняк..
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16.09.2022 14:05 Відповісти
Смисл в цей суд подавати, якщо рашка з нього вийшла кілька років тому? 🙄
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16.09.2022 14:19 Відповісти
Гроши понад усэ!
Они что не верят в Лохотрон" Всё освободим и всех накажем "?
Плохое ж у них мнение о нашем президенте.
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16.09.2022 14:47 Відповісти
 
 