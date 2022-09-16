"Укргідроенерго" подало позов проти Росії до Європейського суду з прав людини

ПрАТ "Укргідроенерго" подало позов проти РФ до Європейського Суду з прав людини з вимогою компенсації збитків, завданих збройною агресією Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор,НЕТ із посиланням на пресслужбу Укргідроенерго.

Загальна сума заявлених збитків, завданих активам Товариства – Каховській ГЕС та недобудований вітряк на острові Зміїний, за незалежною експертною оцінкою сягнула майже 17 млрд грн.

"Всупереч міжнародному засудженню вторгнення РФ Україну та вимоги міжнародної спільноти зупинити проведення військових дій, Росія продовжує окупацію території України, знищення об’єктів цивільної інфраструктури та напади на мирне населення. Тому очікувати на справедливий розгляд у самій Росії позову або заяв Товариства про відшкодування завданої шкоди було б ілюзорно", - йдеться в повідомленні компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каховська ГЕС в окупації працює на 30–40% потужності, якщо зупиниться, то катастрофи не буде, - гендиректор Укргідроенерго Сирота