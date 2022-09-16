Правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию

Сегодня, 16 сентября, на правительственном совещании согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"К сожалению, международное право не содержит адекватных норм для противодействия незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства. (К слову, такой закон следовало бы принять еще в 2014)", - подчеркнула она.

По словам Верещук, суть одобренного правительством законопроекта такова:

Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет. От 8 до 12 лет лишения свободы за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение.

"Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно содействует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается".

Нормы нового законопроекта направлены прежде всего на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины.

Российский паспорт – это вражеское оружие, и на нашей территории подлежит уничтожению", – подчеркнула министр.

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