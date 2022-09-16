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Правительство согласовало законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

паспорт,рф

Сегодня, 16 сентября, на правительственном совещании согласовали законопроект об уголовной ответственности за принудительную российскую паспортизацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"К сожалению, международное право не содержит адекватных норм для противодействия незаконной российской паспортизации на территории Украины. Поэтому мы должны реагировать путем усиления уголовного законодательства. (К слову, такой закон следовало бы принять еще в 2014)", - подчеркнула она.

По словам Верещук, суть одобренного правительством законопроекта такова:

  1. Если госслужащий получил вражеский паспорт, получит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
  2. За пропаганду вражеского гражданства предусматривается лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
  3. Принуждение граждан Украины к получению российского паспорта влечет лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
  4. От 8 до 12 лет лишения свободы за создание условий, при которых неполучение российского паспорта будет понижать гражданина Украины в правах или иным образом ставить в невыгодное положение.

"Эти нововведения направлены против госслужащих с вражескими паспортами и против тех, кто прямо или косвенно содействует российской паспортизации. Других лиц этот законопроект не касается".

Нормы нового законопроекта направлены прежде всего на наказание организаторов вражеской паспортизации и их приспешников. В том числе наказанию подлежат российские граждане, занимавшиеся незаконной паспортизацией на территории Украины.

Российский паспорт – это вражеское оружие, и на нашей территории подлежит уничтожению", – подчеркнула министр.

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Це на якій рік війни??
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16.09.2022 13:52 Ответить
Немає головного пункту диспозицвї цієї статті ККУ: отримання громадянства країни-агресора під час дії режиму воєнного стану.
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16.09.2022 13:55 Ответить
Примусова паспортизація то фігня. А що вони будуть робити з більше ніж 600 тис. логандонів, які добровільно отримали окупаційні аусвайси? Чому Корбана за ніби-то отримання якогось громадянства можна позбавити українського, а відвертих зрадників - ні? А наслідок для них буде дуже простий - або подавай документи і отримуй посвідку на проживання, або дуй в свій Пуйлостан. В іншому випадку - незаконне перебування іноземців на території України.
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16.09.2022 14:21 Ответить
- В чому різниця між отриманням громадянства в країнах світу, і в Росії?
- В різних країнах по-різному: в одних країнах треба мать ценз проживання, майновий ценз, відповідну національність чи віросповідання. Два принципи незмінні - добровільність і індивідуальність. А в Росії громадянство нав»язують насильно і натовпом…
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16.09.2022 14:25 Ответить
Принудидельно СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК никогда не станет РАБОМ москальсой ЫМПЕРИИ, а кто был им по факту еще до оккупации, те оформили свой статус официально. Поэтому не надо "отмазывать" или оправдывать тех, кто взял книжку с двуглавой курицей (их надо автоматически лишать гражданства Украины по факту получения этого ярма РАБА)!
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16.09.2022 17:17 Ответить
 
 