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Уряд погодив законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

паспорт,рф

Сьогодні, 16 вересня, на урядовій нараді погодили законопроєкт про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці віцепрем’єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"На жаль, міжнародне право не містить адекватних норм для протидії незаконній російській паспортизації на території України. Тому, ми маємо реагувати шляхом посилення кримінального законодавства.(До слова, такий закон варто було б прийняти ще у 2014)", – наголосила вона.

За словами Верещук, суть схваленого урядом законопроєкту така:

  1. Якщо держслужбовець отримав ворожий паспорт, то отримає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
  2. За пропаганду ворожого громадянства передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
  3. Примушування громадян України до отримання російського паспорта тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.
  4. Від 8 до 12 років позбавлення волі за створення умов, за яких неотримання російського паспорта буде понижувати громадянина України в правах або іншим чином ставити в невигідне становище.

"Ці нововведення направлені проти держслужбовців з ворожими паспортами та проти тих, хто прямо чи опосередковано сприяє російській паспортизації. Інших осіб цей законопроєкт не стосується.

Норми нового законопроєкту направлені насамперед на покарання організаторів ворожої паспортизації та їх поплічників. В тому числі, покаранню підлягають російські громадяни, які займались незаконною паспортизацією на території України.

Російський паспорт – це ворожа зброя, і на нашій території підлягає знищенню", – наголосила міністерка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін підготував законопроєкт про кримінальну відповідальність за паспорт РФ

Автор: Наталя Джума
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Це на якій рік війни??
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16.09.2022 13:52 Відповісти
Немає головного пункту диспозицвї цієї статті ККУ: отримання громадянства країни-агресора під час дії режиму воєнного стану.
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16.09.2022 13:55 Відповісти
Примусова паспортизація то фігня. А що вони будуть робити з більше ніж 600 тис. логандонів, які добровільно отримали окупаційні аусвайси? Чому Корбана за ніби-то отримання якогось громадянства можна позбавити українського, а відвертих зрадників - ні? А наслідок для них буде дуже простий - або подавай документи і отримуй посвідку на проживання, або дуй в свій Пуйлостан. В іншому випадку - незаконне перебування іноземців на території України.
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16.09.2022 14:21 Відповісти
- В чому різниця між отриманням громадянства в країнах світу, і в Росії?
- В різних країнах по-різному: в одних країнах треба мать ценз проживання, майновий ценз, відповідну національність чи віросповідання. Два принципи незмінні - добровільність і індивідуальність. А в Росії громадянство нав»язують насильно і натовпом…
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16.09.2022 14:25 Відповісти
Принудидельно СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК никогда не станет РАБОМ москальсой ЫМПЕРИИ, а кто был им по факту еще до оккупации, те оформили свой статус официально. Поэтому не надо "отмазывать" или оправдывать тех, кто взял книжку с двуглавой курицей (их надо автоматически лишать гражданства Украины по факту получения этого ярма РАБА)!
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16.09.2022 17:17 Відповісти
 
 