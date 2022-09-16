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Оккупанты сжигают трупы своих военных на оккупированном Запорожье, - СтратКом ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области сжигают трупы своих военных, пытаясь скрыть потери.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"По сообщениям местных жителей на правах анонимности, в Токмаке снова сжигают трупы российских военных. По городу ездит машина белого цвета, как из птицекомбината Мариупольского (ранее была надпись Груз-200, но сейчас нет), сообщают местные", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители оккупированного Токмака жалуются на страшную вонь, поскольку оккупанты сжигают трупы своих военных на мясокосном заводе.
"Вероятно, таким образом оккупанты пытаются скрыть свои потери", - добавили в СтратКоме.
Топ комментарии
+10 Наталья Алексеева b53ae513
показать весь комментарий16.09.2022 14:27
+8 Константин К e77bcd2e
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+7 Berrimor Cute
показать весь комментарий16.09.2022 14:26
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І щоб не було сумнівів з чого,напис -"своих не бросаем".
зачем платіть больше - крематорій все вирішить,
спалили і все, пропав без вісті,
немає білої лади