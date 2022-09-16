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Оккупанты сжигают трупы своих военных на оккупированном Запорожье, - СтратКом ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крематорій

Российские захватчики на временно оккупированной территории Запорожской области сжигают трупы своих военных, пытаясь скрыть потери.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"По сообщениям местных жителей на правах анонимности, в Токмаке снова сжигают трупы российских военных. По городу ездит машина белого цвета, как из птицекомбината Мариупольского (ранее была надпись Груз-200, но сейчас нет), сообщают местные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители оккупированного Токмака жалуются на страшную вонь, поскольку оккупанты сжигают трупы своих военных на мясокосном заводе.

"Вероятно, таким образом оккупанты пытаются скрыть свои потери", - добавили в СтратКоме.

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Топ комментарии
+10
Лади закінчуються?
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16.09.2022 14:27
+8
это зеки пригожинские
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16.09.2022 14:25
+7
там все русские вперемешку идут в печь, никто отдельно зеков не сортирует.
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16.09.2022 14:26
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это зеки пригожинские
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16.09.2022 14:25 Ответить
там все русские вперемешку идут в печь, никто отдельно зеков не сортирует.
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16.09.2022 14:26 Ответить
Лади закінчуються?
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16.09.2022 14:27 Ответить
Може шашлики смажать?
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16.09.2022 14:33 Ответить
в заготовке сырья мо рф проблем неиспытывает...
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16.09.2022 14:40 Ответить
Зеків палять без варіантів, військових теж, де інфа офіційна про втрату і так далі то повертають не палять , але ходять чутки , що це 40-50% максимум
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16.09.2022 14:40 Ответить
Зачем сжигать хорошее мясо. У вас же армия уркоганов и канибалов есть которые с удовольствием похрумкают орчатину.
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16.09.2022 14:41 Ответить
якщо не казати з якої "породи" мясце,то усі орки будуть залюбки навертати ці "пілімєні"))))
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16.09.2022 15:03 Ответить
Є. Консерви з КУР.
І щоб не було сумнівів з чого,напис -"своих не бросаем".
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16.09.2022 15:11 Ответить
Там,где есть возможность - перерабаттывают. "Мясо КУР(Круто У - енной Русни)" называеться.
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16.09.2022 15:07 Ответить
Горять "лади за сина".
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16.09.2022 15:03 Ответить
Економія кацапського бюджету.
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16.09.2022 15:26 Ответить
Останні огнепоклонники.
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16.09.2022 15:15 Ответить
пзд@ц....
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16.09.2022 15:21 Ответить
Кацапы всегда такими были. Им друг на друга просто пох. Что уж говорить об их отношении к другим народам. Гиблое племя.
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16.09.2022 15:32 Ответить
андрофаги, ну що з них взяти
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16.09.2022 16:22 Ответить
Нет тела, нет лады. Рассея фпирёд!
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16.09.2022 16:25 Ответить
От,якби знати імена чи хоч одного з екіпажу пересувного крематорію,та вмовити його зробити відео та дати коментарії та свідчення про те що він робить та кількість того гарматного м'яса,що вже спалив.Можна було б запропонувати гроші.Думає в світі є чимало компаній мовлення ,котрі б озолотили такого,а потім це відео на рашку вірусом закинути.
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16.09.2022 16:48 Ответить
як казали в рекламі:

зачем платіть больше - крематорій все вирішить,
спалили і все, пропав без вісті,
немає білої лади
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16.09.2022 16:57 Ответить
 
 