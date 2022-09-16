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Окупанти спалюють трупи своїх військових на окупованому Запоріжжі, - СтратКом ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крематорій

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області спалюють трупи своїх військових, намагаючись приховати втрати.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"За повідомленнями місцевих жителів на правах анонімності, у Токмаку знов спалюють трупи російських військових. Містом їздить машина білого кольору, як з птахокомбінату Маріупольського (раніше був напис Груз-200, але зараз немає), повідомляють місцеві", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жителі окупованого Токмакау скаржаться на страшний сморід, оскільки окупанти спалюють трупи своїх військових на м’ясокосному заводі.

"Ймовірно, таким чином окупанти намагаються приховати свої втрати", - додали в СтратКомі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Донецькому металургійному заводі спалюють трупи загиблих окупантів, - правозахисник Лисянський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
Лади закінчуються?
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16.09.2022 14:27
+8
это зеки пригожинские
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16.09.2022 14:25
+7
там все русские вперемешку идут в печь, никто отдельно зеков не сортирует.
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16.09.2022 14:26
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это зеки пригожинские
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16.09.2022 14:25 Відповісти
там все русские вперемешку идут в печь, никто отдельно зеков не сортирует.
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16.09.2022 14:26 Відповісти
Лади закінчуються?
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16.09.2022 14:27 Відповісти
Може шашлики смажать?
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16.09.2022 14:33 Відповісти
в заготовке сырья мо рф проблем неиспытывает...
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16.09.2022 14:40 Відповісти
Зеків палять без варіантів, військових теж, де інфа офіційна про втрату і так далі то повертають не палять , але ходять чутки , що це 40-50% максимум
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16.09.2022 14:40 Відповісти
Зачем сжигать хорошее мясо. У вас же армия уркоганов и канибалов есть которые с удовольствием похрумкают орчатину.
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16.09.2022 14:41 Відповісти
якщо не казати з якої "породи" мясце,то усі орки будуть залюбки навертати ці "пілімєні"))))
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16.09.2022 15:03 Відповісти
Є. Консерви з КУР.
І щоб не було сумнівів з чого,напис -"своих не бросаем".
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16.09.2022 15:11 Відповісти
Там,где есть возможность - перерабаттывают. "Мясо КУР(Круто У - енной Русни)" называеться.
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16.09.2022 15:07 Відповісти
Горять "лади за сина".
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16.09.2022 15:03 Відповісти
Економія кацапського бюджету.
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16.09.2022 15:26 Відповісти
Останні огнепоклонники.
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16.09.2022 15:15 Відповісти
пзд@ц....
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16.09.2022 15:21 Відповісти
Кацапы всегда такими были. Им друг на друга просто пох. Что уж говорить об их отношении к другим народам. Гиблое племя.
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16.09.2022 15:32 Відповісти
андрофаги, ну що з них взяти
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16.09.2022 16:22 Відповісти
Нет тела, нет лады. Рассея фпирёд!
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16.09.2022 16:25 Відповісти
От,якби знати імена чи хоч одного з екіпажу пересувного крематорію,та вмовити його зробити відео та дати коментарії та свідчення про те що він робить та кількість того гарматного м'яса,що вже спалив.Можна було б запропонувати гроші.Думає в світі є чимало компаній мовлення ,котрі б озолотили такого,а потім це відео на рашку вірусом закинути.
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16.09.2022 16:48 Відповісти
як казали в рекламі:

зачем платіть больше - крематорій все вирішить,
спалили і все, пропав без вісті,
немає білої лади
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16.09.2022 16:57 Відповісти
 
 