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Окупанти спалюють трупи своїх військових на окупованому Запоріжжі, - СтратКом ЗСУ
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Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області спалюють трупи своїх військових, намагаючись приховати втрати.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"За повідомленнями місцевих жителів на правах анонімності, у Токмаку знов спалюють трупи російських військових. Містом їздить машина білого кольору, як з птахокомбінату Маріупольського (раніше був напис Груз-200, але зараз немає), повідомляють місцеві", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жителі окупованого Токмакау скаржаться на страшний сморід, оскільки окупанти спалюють трупи своїх військових на м’ясокосному заводі.
"Ймовірно, таким чином окупанти намагаються приховати свої втрати", - додали в СтратКомі.
Топ коментарі
+10 Наталья Алексеева b53ae513
показати весь коментар16.09.2022 14:27
+8 Константин К e77bcd2e
показати весь коментар16.09.2022 14:25
+7 Berrimor Cute
показати весь коментар16.09.2022 14:26
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Будь ласка, зачекайте...
І щоб не було сумнівів з чого,напис -"своих не бросаем".
зачем платіть больше - крематорій все вирішить,
спалили і все, пропав без вісті,
немає білої лади