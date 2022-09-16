Терминалы Starlink устанавливают на деоккупированных территориях Харьковской области

Терминалы устанавливают для того, чтобы местные жители могли позвонить родным, рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжаем стабилизационные мероприятия. В первую очередь в населенных пунктах, где нет связи, электроэнергии, - там мы устанавливаем полицейские Starlink, чтобы местные граждане могли прийти, позвонить, связаться со своими родными", - сказал Клименко.

Также на освобожденных территориях, во всех населенных пунктах Харьковской области работают группы реагирования полиции, подразделения спецназа и работники взрывотехнической службы. Кроме того правоохранители проверяют граждан по своим базам данных, чтобы выявлять и россиян, которые переодевались в гражданскую одежду и пытались пройти через блокпосты под видом украинцев, убегая с освобожденной территории.

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