Терминалы Starlink устанавливают на деоккупированных территориях Харьковской области
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Терминалы устанавливают для того, чтобы местные жители могли позвонить родным, рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы продолжаем стабилизационные мероприятия. В первую очередь в населенных пунктах, где нет связи, электроэнергии, - там мы устанавливаем полицейские Starlink, чтобы местные граждане могли прийти, позвонить, связаться со своими родными", - сказал Клименко.
Также на освобожденных территориях, во всех населенных пунктах Харьковской области работают группы реагирования полиции, подразделения спецназа и работники взрывотехнической службы. Кроме того правоохранители проверяют граждан по своим базам данных, чтобы выявлять и россиян, которые переодевались в гражданскую одежду и пытались пройти через блокпосты под видом украинцев, убегая с освобожденной территории.
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