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Термінали Starlink встановлюють на деокупованих територіях Харківської області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

starlink

Термінали встановлюються для того, щоб місцеві мешканці могли зателефонувати своїм рідним, розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми продовжуємо стабілізаційні заходи. У першу чергу в населених пунктах, де немає наразі зв'язку, електроенергії, - там ми встановлюємо поліцейські "Старлінки", щоб місцеві громадяни могли прийти, подзвонити, зв'язатися зі своїми рідними", - сказав Клименко.

Також на звільнених територіях, у всіх населених пунктах Харківської області, працюють групи реагування поліції, підрозділи спецпризначення та працівники вибухотехнічної служби. крім того, поліцейські перевіряють громадян по своїх базах даних, аби виявляти й росіян, які перевдягалися у цивільний одяг і намагалися пройти через блокпости під виглядом українців, тікаючи зі звільненої території.

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Автор: Марина Макєєва
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Котов для обогрева антенны тоже даёт в комплекте?

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16.09.2022 16:47 Відповісти
 
 