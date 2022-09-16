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На Уманщине сработала ПВО во время воздушной тревоги, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Сегодня, 16 сентября, силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Уманью во время последней воздушной тревоги.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время последней воздушной тревоги в Уманщине сработала ПВО. К счастью, люди не пострадали", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что зафиксированы незначительные повреждения нескольких нежилых построек и аварийное отключение объектов электроснабжения. Вскоре их работа будет возобновлена.
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Ооооо, а я про что говорил? Прилетит по хасидам, а дружбан Московии Израиль, Украину начнёт обвинять.
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16.09.2022 15:48 Ответить
Зачем нам в Украине такие "друзья"? Мы таких друзей больше двухсот дней гоним из страны, а эти чего? Еще и переживай за них, не только за 70 млн голодных ртов? Тыдывы.
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16.09.2022 15:59 Ответить
"під час останньої повітряної тривоги Джерело: https://censor.net/ua/n3367609"

Це було б щастям...
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16.09.2022 15:53 Ответить
А скіко коштує шоп збити ракету?!...
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16.09.2022 16:03 Ответить
б**дь! ще раз напишете уманню,я вас сам **ЗДИТИ БУДУ! Уманем. а ще правильніше гУманем!
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16.09.2022 16:22 Ответить
треба бити госеледцем по голові
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16.09.2022 17:58 Ответить
б1ля аптеки
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16.09.2022 19:43 Ответить
 
 