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На Уманщині спрацювала ППО під час повітряної тривоги, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сьогодні, 16 вересня, сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Уманню під час останньої повітряної тривоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зафіксовано незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання. Невдовзі їх робота буде відновлена.
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Ооооо, а я про что говорил? Прилетит по хасидам, а дружбан Московии Израиль, Украину начнёт обвинять.
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16.09.2022 15:48 Відповісти
Зачем нам в Украине такие "друзья"? Мы таких друзей больше двухсот дней гоним из страны, а эти чего? Еще и переживай за них, не только за 70 млн голодных ртов? Тыдывы.
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16.09.2022 15:59 Відповісти
"під час останньої повітряної тривоги Джерело: https://censor.net/ua/n3367609"

Це було б щастям...
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16.09.2022 15:53 Відповісти
А скіко коштує шоп збити ракету?!...
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16.09.2022 16:03 Відповісти
б**дь! ще раз напишете уманню,я вас сам **ЗДИТИ БУДУ! Уманем. а ще правильніше гУманем!
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16.09.2022 16:22 Відповісти
треба бити госеледцем по голові
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16.09.2022 17:58 Відповісти
б1ля аптеки
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16.09.2022 19:43 Відповісти
 
 