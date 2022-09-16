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Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Житель Конотопского района Сумщины извещен о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, в конце марта 2022 подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом. За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.

Житель одного из поселков Конотопского района уведомлен о подозрении (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте также: Педагоги, сознательно и добровольно сотрудничавшие с оккупантами, подпадают под статью о коллаборации, - образовательный омбудсмен Горбачев
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Топ комментарии
+6
Боже, і скільки ще таких виродків земля носить! Як черв'яки після дощу: ти їх вбиваєш, а вони множаться
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16.09.2022 15:51
+5
Для "любітєлєй срущего міра" треба вводити мінімум - негромадянство, максимум - депортацію в "срущий мір". Занадто багато лайна в країні назбиралося.
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16.09.2022 15:55
+5
А когда объявят подозрение зеленым клоунам? За вагнеровцев, ха Херсон, за Стугны? И еще за сотни "*****-и"?
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16.09.2022 15:58
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Боже, і скільки ще таких виродків земля носить! Як черв'яки після дощу: ти їх вбиваєш, а вони множаться
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16.09.2022 15:51 Ответить
на м'ясі не було навіть трохи щурячої отрути?
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16.09.2022 15:52 Ответить
Для "любітєлєй срущего міра" треба вводити мінімум - негромадянство, максимум - депортацію в "срущий мір". Занадто багато лайна в країні назбиралося.
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16.09.2022 15:55 Ответить
А когда объявят подозрение зеленым клоунам? За вагнеровцев, ха Херсон, за Стугны? И еще за сотни "*****-и"?
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16.09.2022 15:58 Ответить
це те саме питання:
1) Коли до всіх дойде що олігархія то ЗЛО
2) Коли це влада судила "попередників"?
Тута Юля випада, але правило робоче.
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16.09.2022 17:58 Ответить
Підгодовувати можна тільки треба не забувати сипати оркам отруту в їжу
Якщо людина пригостила отруйними харчами це не зрада
А зрада коли свідомо допомагає ворогу вижити
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16.09.2022 16:00 Ответить
Те що передав м'ясо - це не більше ніж хабар щоб переміщатися по місту.
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Але "владу" у нас очолюють зрадники, тому і результати такі...
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16.09.2022 18:00 Ответить
Те що передав м'ясо - це не більше ніж хабар щоб переміщатися по місту.
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Зовсім їпанувся???
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16.09.2022 20:25 Ответить
Ну ватники і люмпени не мають гідності це вже поків з 20 відомо, а про національну свідомість голі і говорити взагалі.
розговорився якось тиждень тому з жіночкою з Бахмута (впо) так вона міні сказала ми не знаєм хто ми !
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16.09.2022 16:00 Ответить
За каждый килограмм мяса кацапам-один год тюряги.
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16.09.2022 16:08 Ответить
Треба простежити за цією справою скоріш за все Суд його випустить, перечитайте статтю яку інкременують,там не під один пункт годування ворога не підпадає треба вносити зміни шановні.
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16.09.2022 16:14 Ответить
А бабульке, которая траванула орков пирожками премию или 13-ю пенсию дадут!?
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16.09.2022 16:19 Ответить
Цікаво, коли буде підозра дєрьмаку, який добровільно живе за окупантівські гроші.
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16.09.2022 16:21 Ответить
Коммерция-святое дело.Солдатам буржуйки,оккупантам-рошеньки.
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16.09.2022 16:22 Ответить
 
 