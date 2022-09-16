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Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Житель Конотопского района Сумщины извещен о подозрении в коллаборационизме.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Так, в конце марта 2022 подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом. За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.
Житель одного из поселков Конотопского района уведомлен о подозрении (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
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+6 Marie Mbange
показать весь комментарий16.09.2022 15:51
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+5 Frol Fedoroff
показать весь комментарий16.09.2022 15:58
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1) Коли до всіх дойде що олігархія то ЗЛО
2) Коли це влада судила "попередників"?
Тута Юля випада, але правило робоче.
Якщо людина пригостила отруйними харчами це не зрада
А зрада коли свідомо допомагає ворогу вижити
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Але "владу" у нас очолюють зрадники, тому і результати такі...
В противном случаї вони все одно крадуть собі їсти... Тому не бачу тут особливих причин кошмарити людину.
Зовсім їпанувся???
розговорився якось тиждень тому з жіночкою з Бахмута (впо) так вона міні сказала ми не знаєм хто ми !