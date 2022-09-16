Жителя Сумщины, добровольно подкармливающего оккупантов, известили о подозрении, - Офис генпрокурора

Житель Конотопского района Сумщины извещен о подозрении в коллаборационизме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, в конце марта 2022 подозреваемый добровольно решил подкармливать военных РФ на блокпосту. Среди прочего мужчина передавал им 20-килограммовые пакеты с мясом. За это он получил привилегии перед другими местными жителями и беспрепятственно перемещался по территории оккупированного в то время района.

Житель одного из поселков Конотопского района уведомлен о подозрении (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Читайте также: Педагоги, сознательно и добровольно сотрудничавшие с оккупантами, подпадают под статью о коллаборации, - образовательный омбудсмен Горбачев