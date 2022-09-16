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ООН направит своих представителей в освобожденный Изюм, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ізюм

Группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отправится к месту массовых захоронений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Источник в Организации Объединенных Наций сообщил, что группа ООН по мониторингу прав человека отправится в Изюм и его окрестности как можно быстрее. Кроме того, в город может последовать группа расследования военных преступлений.

Напомним, в деоккупированном Изюме Харьковской области обнаружено кладбище с сотнями новых захоронений. Известно, что оккупанты сами публиковали видео с этого места, поэтому украинские силы его искали. Среди прочего, обнаружена братская могила украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников.

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Топ комментарии
+6
И каков будет результат? Да никакого...
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16.09.2022 15:59
+6
І нафіга вони там потрібні?
Чи це новий тур екскурсійний буде?
Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
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16.09.2022 16:05
+3
Глибоке занепокоєння і сильна стурбованість
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16.09.2022 16:08
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И каков будет результат? Да никакого...
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16.09.2022 15:59 Ответить
Глибоке занепокоєння і сильна стурбованість
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16.09.2022 16:08 Ответить
Результат будет на суде, там все официальные свидетельства пойдут на пользу. А пока, конечно...
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16.09.2022 18:10 Ответить
Та ладно)) Только ж спросила, а они уже и едут?))
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16.09.2022 16:02 Ответить
кому вони там потрібні,представники нічого не вартої контори,котра показала свою повну імпотенцію і нездатність хоч щось вдіяти,організації,в раді безпеки якої досі засідає держава-агресор.Гнати їх віниками ще на кордоні в три шиї.
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16.09.2022 16:02 Ответить
І нафіга вони там потрібні?
Чи це новий тур екскурсійний буде?
Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
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16.09.2022 16:05 Ответить
Потрібно генсеку ООН відповісти на одне питання -як так, що дві країни з головного органу цієї організації -радбезу невизнають а ні саму війну ,а ні жертв війни,це я про рф, що логічно, та комуністичну КНР.
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16.09.2022 16:09 Ответить
Гастролі продовжують. По результатам виразять своє
занепокоєння. Пуста організація , треба міняти.
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16.09.2022 16:14 Ответить
ООН, где вы были 8 лет?
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16.09.2022 16:16 Ответить
там же где был ты когда дети в Сомали голодали и воевали.
то есть им было ПО БАРАБАНУ. как и тебе.
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16.09.2022 16:37 Ответить
А ты где была 8 лет? В Сомали?
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16.09.2022 17:52 Ответить
ЛОГИКА!! АУ!!
так я и ничего ни от кого не требую, юноша. Не предъявляю претензий, понял?
требовать начинать надо С СЕБЯ.
чмоблин.
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16.09.2022 17:55 Ответить
Да, я просто спросил. Извините, тетя. Больше не буду.
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16.09.2022 22:23 Ответить
Нехай допомагають трупи викопувати. Бо інакше до них не доходить.
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16.09.2022 16:27 Ответить
Та шуруй уже зараз, доки ще через Турцію можеш із свого мухосранська виїхати.
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16.09.2022 16:44 Ответить
русская, ты не перенапряглась тут ярлыки всем развешивать?
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16.09.2022 16:48 Ответить
Та рухайтеся вже,курви((
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16.09.2022 16:43 Ответить
Чуваки непогані зарплати оримують (зп в небезпечній країні + за відрядження + в зоні, де чути вибухи...). Приїдуть в Київ. Погуляють трохи. Один раз зїздять в Ізюм і додому. А бабла зрублять, як за перемогу в міжгалактичній війні.
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16.09.2022 17:03 Ответить
 
 