ООН направит своих представителей в освобожденный Изюм, - CNN
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Группа Управления ООН по наблюдению за соблюдением прав человека отправится к месту массовых захоронений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Источник в Организации Объединенных Наций сообщил, что группа ООН по мониторингу прав человека отправится в Изюм и его окрестности как можно быстрее. Кроме того, в город может последовать группа расследования военных преступлений.
Напомним, в деоккупированном Изюме Харьковской области обнаружено кладбище с сотнями новых захоронений. Известно, что оккупанты сами публиковали видео с этого места, поэтому украинские силы его искали. Среди прочего, обнаружена братская могила украинских военных - в ней похоронены до 25 защитников.
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+6 Frol Fedoroff
показать весь комментарий16.09.2022 15:59
+6 mrSmith
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показать весь комментарий16.09.2022 16:08
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Чи це новий тур екскурсійний буде?
Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
занепокоєння. Пуста організація , треба міняти.
то есть им было ПО БАРАБАНУ. как и тебе.
так я и ничего ни от кого не требую, юноша. Не предъявляю претензий, понял?
требовать начинать надо С СЕБЯ.
чмоблин.