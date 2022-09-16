ООН направить своїх представників до звільненого Ізюму, - CNN
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до місця масових поховань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Джерело в Організації Об'єднаних Націй повідомило що група ООН з моніторингу прав людини вирушить до Ізюму та його околиці якнайшвидше. Крім того, також до міста може послідувати група розслідування воєнних злочинів.
Нагадаємо, у деокупованому Ізюмі Харківської області виявлено кладовище із сотнями нових поховань. Відомо, що окупанти самі публікували відео із цього місця, тому українські сили його шукали. Серед іншого, виявлено братську могилу українських військових - у ній поховано до 25 захисників.
Топ коментарі
+6 Frol Fedoroff
показати весь коментар16.09.2022 15:59
+6 mrSmith
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+3 Mykola Trofimenko 138bf09c
показати весь коментар16.09.2022 16:08
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Чи це новий тур екскурсійний буде?
Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
занепокоєння. Пуста організація , треба міняти.
то есть им было ПО БАРАБАНУ. как и тебе.
так я и ничего ни от кого не требую, юноша. Не предъявляю претензий, понял?
требовать начинать надо С СЕБЯ.
чмоблин.