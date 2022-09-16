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ООН направить своїх представників до звільненого Ізюму, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Група Управління ООН зі спостереження за дотриманням прав людини вирушить до місця масових поховань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN

Джерело в Організації Об'єднаних Націй повідомило що група  ООН з моніторингу прав людини вирушить до Ізюму та його околиці якнайшвидше. Крім того, також до міста може послідувати група розслідування воєнних злочинів. 

Нагадаємо,  у деокупованому Ізюмі Харківської області виявлено кладовище із сотнями нових поховань. Відомо, що окупанти самі публікували відео із цього місця, тому українські сили його шукали. Серед іншого, виявлено братську могилу українських військових - у ній поховано до 25 захисників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень на деокупованій Харківщині знайдено 50 тіл мирних жителів і близько 445 могил, - МВС

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+6
И каков будет результат? Да никакого...
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16.09.2022 15:59
+6
І нафіга вони там потрібні?
Чи це новий тур екскурсійний буде?
Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
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16.09.2022 16:05
+3
Глибоке занепокоєння і сильна стурбованість
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16.09.2022 16:08
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И каков будет результат? Да никакого...
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16.09.2022 15:59 Відповісти
Глибоке занепокоєння і сильна стурбованість
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16.09.2022 16:08 Відповісти
Результат будет на суде, там все официальные свидетельства пойдут на пользу. А пока, конечно...
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16.09.2022 18:10 Відповісти
Та ладно)) Только ж спросила, а они уже и едут?))
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16.09.2022 16:02 Відповісти
кому вони там потрібні,представники нічого не вартої контори,котра показала свою повну імпотенцію і нездатність хоч щось вдіяти,організації,в раді безпеки якої досі засідає держава-агресор.Гнати їх віниками ще на кордоні в три шиї.
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16.09.2022 16:02 Відповісти
І нафіга вони там потрібні?
Чи це новий тур екскурсійний буде?
Лише показуха та гроші, вся сутність оон.
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16.09.2022 16:05 Відповісти
Потрібно генсеку ООН відповісти на одне питання -як так, що дві країни з головного органу цієї організації -радбезу невизнають а ні саму війну ,а ні жертв війни,це я про рф, що логічно, та комуністичну КНР.
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16.09.2022 16:09 Відповісти
Гастролі продовжують. По результатам виразять своє
занепокоєння. Пуста організація , треба міняти.
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16.09.2022 16:14 Відповісти
ООН, где вы были 8 лет?
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16.09.2022 16:16 Відповісти
там же где был ты когда дети в Сомали голодали и воевали.
то есть им было ПО БАРАБАНУ. как и тебе.
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16.09.2022 16:37 Відповісти
А ты где была 8 лет? В Сомали?
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16.09.2022 17:52 Відповісти
ЛОГИКА!! АУ!!
так я и ничего ни от кого не требую, юноша. Не предъявляю претензий, понял?
требовать начинать надо С СЕБЯ.
чмоблин.
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16.09.2022 17:55 Відповісти
Да, я просто спросил. Извините, тетя. Больше не буду.
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16.09.2022 22:23 Відповісти
Нехай допомагають трупи викопувати. Бо інакше до них не доходить.
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16.09.2022 16:27 Відповісти
Та шуруй уже зараз, доки ще через Турцію можеш із свого мухосранська виїхати.
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16.09.2022 16:44 Відповісти
русская, ты не перенапряглась тут ярлыки всем развешивать?
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16.09.2022 16:48 Відповісти
Та рухайтеся вже,курви((
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16.09.2022 16:43 Відповісти
Чуваки непогані зарплати оримують (зп в небезпечній країні + за відрядження + в зоні, де чути вибухи...). Приїдуть в Київ. Погуляють трохи. Один раз зїздять в Ізюм і додому. А бабла зрублять, як за перемогу в міжгалактичній війні.
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16.09.2022 17:03 Відповісти
 
 