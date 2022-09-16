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Новости За рубежом
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Казахстан (740) переименования (702) Астана (28)

Столице Казахстана вернули название Астана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

астана

Парламент Казахстана принял сразу в двух чтениях изменения в Конституцию страны, которыми депутаты поддержали возвращение столицы названия Астана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Также парламентарии ограничили срок президентства одним семилетним сроком. Изменения направили на подпись президенту Касим-Жомарту Токаеву, ранее одобрившему эти изменения.

В законопроекте о поправках к Конституции страны отмечено, что президентский срок увеличивается с пяти до семи лет, а право избираться сократят до одного срока. Срок полномочий судей Конституционного суда увеличится до восьми лет, право переизбрания также будет ограничено.

В начале сентября Токаев предложил провести досрочные президентские выборы осенью 2022 года. Очередные выборы президента должны были состояться в 2024 году. Токаев заявил, что готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы.

Кроме того, парламент Казахстана принял решение о переименовании столицы страны снова в Астану. В марте 2019 название города было изменено в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. До этого город трижды менял название.

Читайте: Астана вместо Нур-Султан: Столице Казахстана планируют вернуть старое название
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Топ комментарии
+12
Скоро на экранах! дума вернула исконное название империи - московское царство.
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16.09.2022 16:20
+7
Акмолинськ та Цілиноград аж ніяк не казахські назви, а імперські кацапські
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16.09.2022 16:36
+6
мокшанські болота - у прямому ефірі - жаба Скабєєва..ротяка така ж..і квакає відповідно
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16.09.2022 16:27
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кумыс -богульма
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16.09.2022 16:16 Ответить
Акмола - Астана-Нур-Султан-Астана
враження, що це якийсь маршрут круїзу
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16.09.2022 16:20 Ответить
Ха. Школьник. Акмолинск-Целиноград-Акмола-Астана-Нур-Султан-Астана.
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16.09.2022 16:39 Ответить
Я так далеко не помню
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16.09.2022 16:40 Ответить
Акмола не "прижилась", так как в переводе означает "Белая Могила (Курган)", прежнему Хозяину (Елбасы) не очень хотелось жить в "могиле" (хоть и в белой), да и вообще смерти он очень боялся, ценый институт геронтологии открыл и миллиарды на него не жалел, чтоб продлить свое бренное и ГРЕШНОЕ пребывание в этом мире, но сколько не проживешь, все равно помрешь (глупо не осознавать этого факта)!
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16.09.2022 16:48 Ответить
115 перейменування. Історична назва Акмола. Потім Акмолинськ, Цілиноград, Астана, Нурсултан знову Астана. Доповніть, якщо я щось пропустив
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16.09.2022 16:20 Ответить
Акмолинськ та Цілиноград аж ніяк не казахські назви, а імперські кацапські
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16.09.2022 16:36 Ответить
Саме так і є.
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16.09.2022 21:14 Ответить
Скоро на экранах! дума вернула исконное название империи - московское царство.
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16.09.2022 16:20 Ответить
мокшанські болота - у прямому ефірі - жаба Скабєєва..ротяка така ж..і квакає відповідно
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16.09.2022 16:27 Ответить
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16.09.2022 16:28 Ответить
тодi вже Суздальське князівство, спочатку провінція київських князів, але потім це отримав Гюрги, прізвисько «Долгорукий» за постійні втручання із загарбницькою метою у справи Київського князівства...
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16.09.2022 17:31 Ответить
Це добре. Головне щоб не назвали ім`ям сьогоднішнього, бо Нур-Султан хоч виговорити можна.
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16.09.2022 16:36 Ответить
Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну
https://glavcom.ua/world/observe/zhiteli-rosijskoho-bjelhoroda-vijdut-na-protest-cherez-vijnu-875764.html
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16.09.2022 16:39 Ответить
Будуть вимагати вбивати українців швидше і якісніше
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16.09.2022 16:43 Ответить
АСТАНАвітєсь !!))
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16.09.2022 16:41 Ответить
Чому не Касим-Жомарт?
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16.09.2022 16:44 Ответить
Видать казахи стали больше европейцы, нежели русские =)
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16.09.2022 17:06 Ответить
Так буває коли вважаєш себе Вашингтоном, а насправді ти Нурсултан 😏
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16.09.2022 17:17 Ответить
Может казахи вернут название Шевченко для города Актау. Помню, как в Украине болезненно восприняли его переименование в 1991 г.
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16.09.2022 17:47 Ответить
Може Київ у Володимир-Зеленський
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16.09.2022 18:49 Ответить
😂
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16.09.2022 23:28 Ответить
Молодці казахи!! Пора кончать с коммунистическим наследием!!называть города, столицы , Улицы и парки именами этих гандонов -ворюгами и Коммунистами которые хуже фашистов!!! Особенно это было развито при коммунистах-фашистах в СССР!!!
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16.09.2022 19:55 Ответить
 
 