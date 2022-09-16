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Новини За кордоном
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Казахстан (499) перейменування (502) Астана (10)

Столиці Казахстану повернули назву Астана

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

астана

Парламент Казахстану ухвалив одразу у двох читаннях зміни до Конституції країни, якими депутати підтримали повернення столиці назви Астана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також парламентарі обмежили термін президентства одним семирічним терміном. Зміни надіслали на підпис президенту Касим-Жомарту Токаєву, який раніше схвалив ці зміни.

У законопроєкті щодо поправок до Конституції країни зазначено, що президентський термін збільшується з п’яти до семи років, а право обиратися скоротять до одного терміну. Термін повноважень суддів Конституційного суду збільшиться до восьми років, право переобрання також обмежать.

На початку вересня Токаєв запропонував провести дострокові президентські вибори восени 2022 року. Чергові вибори президента мали відбутися 2024 року. Токаєв тоді заявив, що готовий скоротити термін своїх повноважень та піти на позачергові президентські вибори.

Крім того, парламент Казахстану ухвалив рішення про перейменування столиці країни знову на Астану. У березні 2019 року назву міста було змінено на честь першого президента Нурсултана Назарбаєва. До цього місто тричі змінювало назву.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Скоро на экранах! дума вернула исконное название империи - московское царство.
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16.09.2022 16:20
+7
Акмолинськ та Цілиноград аж ніяк не казахські назви, а імперські кацапські
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16.09.2022 16:36
+6
мокшанські болота - у прямому ефірі - жаба Скабєєва..ротяка така ж..і квакає відповідно
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16.09.2022 16:27
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кумыс -богульма
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16.09.2022 16:16 Відповісти
Акмола - Астана-Нур-Султан-Астана
враження, що це якийсь маршрут круїзу
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16.09.2022 16:20 Відповісти
Ха. Школьник. Акмолинск-Целиноград-Акмола-Астана-Нур-Султан-Астана.
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16.09.2022 16:39 Відповісти
Я так далеко не помню
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16.09.2022 16:40 Відповісти
Акмола не "прижилась", так как в переводе означает "Белая Могила (Курган)", прежнему Хозяину (Елбасы) не очень хотелось жить в "могиле" (хоть и в белой), да и вообще смерти он очень боялся, ценый институт геронтологии открыл и миллиарды на него не жалел, чтоб продлить свое бренное и ГРЕШНОЕ пребывание в этом мире, но сколько не проживешь, все равно помрешь (глупо не осознавать этого факта)!
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16.09.2022 16:48 Відповісти
115 перейменування. Історична назва Акмола. Потім Акмолинськ, Цілиноград, Астана, Нурсултан знову Астана. Доповніть, якщо я щось пропустив
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16.09.2022 16:20 Відповісти
Акмолинськ та Цілиноград аж ніяк не казахські назви, а імперські кацапські
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Саме так і є.
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16.09.2022 21:14 Відповісти
Скоро на экранах! дума вернула исконное название империи - московское царство.
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16.09.2022 16:20 Відповісти
мокшанські болота - у прямому ефірі - жаба Скабєєва..ротяка така ж..і квакає відповідно
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16.09.2022 16:27 Відповісти
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16.09.2022 16:28 Відповісти
тодi вже Суздальське князівство, спочатку провінція київських князів, але потім це отримав Гюрги, прізвисько «Долгорукий» за постійні втручання із загарбницькою метою у справи Київського князівства...
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16.09.2022 17:31 Відповісти
Це добре. Головне щоб не назвали ім`ям сьогоднішнього, бо Нур-Султан хоч виговорити можна.
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16.09.2022 16:36 Відповісти
Жителі російського Бєлгорода вийдуть на протест через війну
https://glavcom.ua/world/observe/zhiteli-rosijskoho-bjelhoroda-vijdut-na-protest-cherez-vijnu-875764.html
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16.09.2022 16:39 Відповісти
Будуть вимагати вбивати українців швидше і якісніше
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16.09.2022 16:43 Відповісти
АСТАНАвітєсь !!))
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16.09.2022 16:41 Відповісти
Чому не Касим-Жомарт?
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16.09.2022 16:44 Відповісти
Видать казахи стали больше европейцы, нежели русские =)
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16.09.2022 17:06 Відповісти
Так буває коли вважаєш себе Вашингтоном, а насправді ти Нурсултан 😏
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16.09.2022 17:17 Відповісти
Может казахи вернут название Шевченко для города Актау. Помню, как в Украине болезненно восприняли его переименование в 1991 г.
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16.09.2022 17:47 Відповісти
Може Київ у Володимир-Зеленський
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16.09.2022 18:49 Відповісти
😂
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16.09.2022 23:28 Відповісти
Молодці казахи!! Пора кончать с коммунистическим наследием!!называть города, столицы , Улицы и парки именами этих гандонов -ворюгами и Коммунистами которые хуже фашистов!!! Особенно это было развито при коммунистах-фашистах в СССР!!!
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16.09.2022 19:55 Відповісти
 
 