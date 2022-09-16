Россия в обозримом будущем будет противостоять нам, НАТО и ЕС, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Германия должна противостоять имперским амбициям президента РФ Владимира Путина усилением Бундесвера.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу на конференции Бундесвера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Ядерное, сильно вооруженное государство пытается изменить границы в Европе с помощью силы", - заявил Шольц.
По его словам, если бы России это удалось, Европа была бы отвергнута на много лет назад. "В этом могут сомневаться только те, кто не слышал и не читал того, что говорит и пишет президент Путин, желающий установить Россию как имперскую силу, к тому же имея в голове карты времен царской России и СССР", - добавил канцлер.
Для Европы, Германии, это, по словам Шольца, означает необходимость противостоять этому, создавая сильные армии.
"Путинская Россия в обозримом будущем будет противостоять нам, НАТО и ЕС, который Путин, между прочим, никогда не воспринимал как серьезного политического игрока на международной арене и с которым боролся, - сказал глава правительства ФРГ.
Шольц отметил, что в годы после холодной войны многие политики, бизнесмены и граждане охотно верили в дружбу с РФ и извлекли из этого уроки. Особенно это видно по состоянию Бундесвера, констатировал он.
"Ясность относительно российских мотивов, по крайней мере, пока Путин является президентом, имеет другое следствие: больше нет сомнений, как мы должны действовать. И путинская Россия представляет одну из самых больших угроз для НАТО", - заявил Шольц, заметив, что нужно внимательно смотреть на то, каким потенциалом и возможностями владеет Россия.
Канцлер также призвал сделать анализ состояния вооруженных сил без украшений и усилить обороноспособность Бундесвера. Он поблагодарил армию за то, что она оказывает помощь ВСУ, и вспомнил свой недавний визит в украинские военные, которые проходят обучение в ФРГ. Шольц дал высокую оценку тому, как украинцы мужественно защищают свою Родину и мир в Европе.
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"истина , а другое мнение - бред" - v dannom sluchae mnenie kovo ? ja pripaminaju neskolko etih "Аналитики поумнее" kotorie razskazivajut eto.....ce prosto nepravda. voina sdes v EU nevygodna absoljutno nikomu - ne korotkaja ne dljinnaja(bezhenci , ceni rastut na vse , itd).
putljera mozhno prikonchitj bez UA , temi sankcijami katorie vveli - eto prosto zaimet vremja...
kak to tak.
пацан же сказав:
Дєржитє мєня сємєро!
Ой что щас будет....
тобі туда !
і це відношення до України не звичайних німців, а саме німецького політичного класу, вигодованого нафто-газо рублями Ostpolitik, починаючи ще з всіляких віллі брантів із секретарками-шпигунками КГБ
Украина обсуждает покупку 300 демилитаризированных, снятых с вооружения бундесвера немецких БМП Marder у болгарской фирмы.
Інформація за червень 2015 року
сдєлка не відбулась з вини Німеччини
це стосовно прозорливості німців
де ті Мардери зараз ? та вже переплавили
турки можуть не зрозуміти, а турок ой як багато в Германії , причому громадян у третьому коліні
Ця зброя на початку 2022 була на бумазі, якщо ви не в курсі. Й 2 пускових не вирішать всієї проблеми прикриття наступу. Так що не треба вдавати, що ви щось у цьому розумієте.
Олаф сам рветься на війну з рашкою....
Протистояти будуть виключно ВБ. Польща та країни Балтії. У всіх інших яйця розміром с горошинку.
- А НАТО?
- НАТО ще не вступив у війну...
Может сделаем так чтобы покончить с путинской Россией раз и навсегда? А, Шольц? Вам тоже выгоднее будет.
ото й є головняк - як би оцей величезний міхур НАТО не виявився таким самим мильним як і "вторая армия мира"?
але із США та Британією, в руках яких є чарівна ядерна дирижорська палочка
За ваші гроші вам же і дадуть звєзди
був би розумний, то продався би Штатам
Він дійсно не розуміє сутності тої території чи придурюється?
Ты смотри хорошо себя веди, и не мешай европеизации, а то вступить в ЕС можно разными способами.
Или хочется пойти по тому пути, на котором вы сами воюете, чтобы уже ваших граждан кацапы мучили, издевались над ними, насиловали и убивали? Кацапов можно на десятилетия отучить нападать на кого-либо, просто передав Украине современные танки и истребители. Прикинь, тупорылый ты клоун, если кацапам хорошенько навешать в Украине, они уже никуда больше не сунутся, разве что в небольшие страны вроде Грузии и Молдовы, но на НАТО точно уже не ********** в обозримом будущем. Всего лишь надо дать Украине оружие, которое у вас, евнухов, просят уже полгода, мать вашу!
По статистике за 2021 год, взятой из российских же СМИ, товарооборот России с ЕС в 2021-м году составил 247,8 млрд евро, или 36% от суммарного. И это на 42,7% больше, чем в 2020 г.
И это после аннексии Крыма, войны на Донбассе, объявленных всяческих санкций липовых.
В иных источниках цифры рознятся, но не намного.
Вот и всё!
Старію, деградую, під себе ходю...