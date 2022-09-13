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Шольц и Путин полтора часа обсуждали войну РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц,путін

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"90-минутный телефонный разговор с Путиным: Россия должна вывести свои войска из Украины и признать суверенитет и территориальную целостность. В противном случае дипломатическое решение немыслимо", - написал Шольц в Twitter.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что разговор Шольца и Путина был посвящен продолжающейся войне России против Украины.

"Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие попытки аннексии территорий со стороны России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - указывается в сообщении.

Шольц также призвал Путина соблюдать Женевские конвенции в отношении украинских военнопленных и обеспечить доступ к ним представителей Международного комитета Красного Креста.

Также читайте: Германия готова к полному прекращению поставок российского газа, - Шольц

Также стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

"Федеральный канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Шольц и Путин обсудили продовольственную ситуацию в мире, особенно напряженную в результате российской агрессивной войны.

"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", - сообщают в правительстве Германии.

Читайте также: Мир никогда не признает попыток РФ оккупировать территорию Украины, - Шольц
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Топ комментарии
+31
"Давыдов Брод прорван", - росСМИ пишут о контрнаступлении ВСУ на Востоке от Херсона
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13.09.2022 20:27
+25
два дебіла - то є сила..
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13.09.2022 20:15
+21
Мене, якщо чесно, більше цікавить, хто саме був ініціатором розмови. Це найважливійший момент в усій цій розмові.
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13.09.2022 20:58
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дермо к дерму липнет
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13.09.2022 20:14 Ответить
Мене, якщо чесно, більше цікавить, хто саме був ініціатором розмови. Це найважливійший момент в усій цій розмові.
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13.09.2022 20:58 Ответить
два дебіла - то є сила..
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13.09.2022 20:15 Ответить
два куйла, это пахлава
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13.09.2022 21:00 Ответить
Вболтав.
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13.09.2022 20:15 Ответить
Шольц слабак, що таке зараз півтори години, Макрон по дві з половиною години путлеру пісні співав.
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13.09.2022 20:48 Ответить
макроша приревнует, шольц, тикай пока не поздно!
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13.09.2022 20:16 Ответить
Т.е. ***** перечисляло полтора часа весь компромат что имеет на Шольца, а Шлдьц постоянно повторял, - О майн Гот! И шлёпал себя по плешивой голове.
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13.09.2022 20:16 Ответить
ні..німці себе по ляхам шльопають
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13.09.2022 20:20 Ответить
Та пох.
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13.09.2022 20:24 Ответить
Вот это поворот! Год назад говорили что Украина не в НАТО из за коррупции в Украине, а теперь оказывается - из за коррупции в НАТО.
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13.09.2022 20:29 Ответить
Я со своей любимой столько не разговариваю...
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13.09.2022 20:17 Ответить
Сподіваюсь, ці двоє не робили того, що Ви робите зі своєю жінкою. Хоча, я вже нічому не здивуюсь.
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13.09.2022 21:08 Ответить
"після телефонної розмови відбувся телефонний обід, де обидві сторони обмінялись дякувальними тостами"
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13.09.2022 20:18 Ответить
Два ******-могила...
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13.09.2022 20:19 Ответить
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13.09.2022 20:19 Ответить
Уявляю цю "чатрулетку"...
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13.09.2022 20:20 Ответить
Два збоченця.
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13.09.2022 20:21 Ответить
Нельзя с психопатом разговаривать. Никакая терапия, кроме лоботомии не работает. Уж точно разговоры не помогут.
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13.09.2022 20:23 Ответить
вдвох дрочи*ли на чмеркель
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13.09.2022 20:24 Ответить
Ось так, по телефону збирають антиукраїнську коаліцію країн
Європи, щоб потім шантажувати Україну, та схиляти до перемовин.
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13.09.2022 20:26 Ответить
Сколько можно ублажать это опущенное чмо.
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13.09.2022 20:26 Ответить
-"Федеральний канцлер підкреслив, що будь-які подальші спроби анексії територій з боку Росії не залишаться без відповіді і не будуть визнані за жодних обставин", - зазначається в повідомленні"-.Хм, то це можна зрозуміти що те що було анексовано до 24 лютого вже визнано як кацапська територія?!!! Це такий "дипломатичний троллінг"? Чи він когось дураками вважає?!!
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13.09.2022 20:27 Ответить
если он такое перднул то он мудак
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13.09.2022 20:59 Ответить
"90-хвилинна телефонна розмова з Путіним: Росія має вивести свої війська з України і визнати суверенітет і територіальну цілісність. Інакше дипломатичне рішення неможливе", - написав Шольц у Twitter. Джерело: https://censor.net/ua/n3366918
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13.09.2022 21:08 Ответить
Саме гидке, що кожна сторона розмови виклала свою версію.
А пуйло скаржилось, що Україна знов дамбіт бомбас, а рашка надійний постачальник енергоносіїїв. Який їхав таке й здибав.
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13.09.2022 20:27 Ответить
"Давыдов Брод прорван", - росСМИ пишут о контрнаступлении ВСУ на Востоке от Херсона
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13.09.2022 20:27 Ответить
УРААААА!!!
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13.09.2022 21:00 Ответить
Там прорыв в 3 местах прошел. Даст Бог Херсон скоро вернется домой.
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13.09.2022 21:25 Ответить
Можливо,Шольц розмовляв,а психологи слухали та робили висновки на рахунок адекватності пуйла,Хоча,це вже не має ніякого значення після тих злочинів,які кремлівський терорист скоїв.
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13.09.2022 20:31 Ответить
За дважцать лет его изучили вдоль и поперёк, какие ещё разговоры. Сегодня время пришло эту гниду просто уничтожить!
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13.09.2022 21:16 Ответить
Перевіряли,наскільки погіршився стан пацієнта....
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14.09.2022 05:55 Ответить
@EspresoTV

Ірина Геращенко: "Включення депутатів від ОПЗЖ і партії Шарія в ефір марафону - це повзуча легалізація проросійських сил"
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13.09.2022 20:31 Ответить
Незабаром і Свати з'явяться
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13.09.2022 21:05 Ответить
в марафоні? ой леле
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13.09.2022 21:28 Ответить
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13.09.2022 20:33 Ответить
Мальчики в трусиках?
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13.09.2022 21:50 Ответить
мальчики в трусиках
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13.09.2022 22:20 Ответить
За это время... ЗСУ освободили 5 сел, завалили 200 орков, затрофеили 4 танка и 6 БМП.
Нифуя себе пописдели - подумал путин
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13.09.2022 20:34 Ответить
пан Олух Шольц висловив обурення що россія на Харківщині передала Україні важкої техніки більше, ніж він міг наобіцяти
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13.09.2022 20:38 Ответить
Ну і що в результаті цього "базару"? Схоже що "порожняк гнали".
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13.09.2022 20:43 Ответить
Та слава богу, шо не Рапалль-3, как в 1922 году, когда рсфср, в обход мировых санкций за первую мировую войну(Версальский договор), заключила с Германией договор о дружбе и взаимопомощи. Сговор молотова-Риббентропа - это Рапалль-2. Тогда, в 1922-ом году, даже Гондурас возмутился и осудил действия рсфср.
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13.09.2022 21:03 Ответить
Что значит даже?
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13.09.2022 21:25 Ответить
Бо все мировое содружество осудило кацапов за Рапалльский сговор с фрицами. Ведь весь мир держал Германию в жесткой экономической блокаде.
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13.09.2022 21:34 Ответить
Я не от этом, а о пренебрежительном тоне об Гондурасе. Что с ним не так?
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13.09.2022 21:41 Ответить
Ну может, что он находится так далеко, что для него то, что происходит на другом континенте - как на другой планете и не должно особо касаться. Ну и может, что такой мелкий, что вмешиваться в разборки "взрослых" стран ему не положено. Но это я так просто попытался угадать, может имелось ввиду что-то другое.
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14.09.2022 00:59 Ответить
А вот и не такая это уж и отсталая и малозначительная страна, оказывается:

"В Первой мировой войне Гондурас выступил на стороне Антанты и объявил войну Германии в 1918 году, поддерживая союзников поставками и отдельными добровольцами. Во Второй мировой войне выступил на стороне антигитлеровской коалиции и объявил войну Германии, Италии и Японии, основной вклад в войну заключался в патрулированием ВВС ближайших морей."
Не знал.
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14.09.2022 01:04 Ответить
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13.09.2022 20:51 Ответить
Шольц извинялся за попытку поставить Украине тяжелое вооружение?
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13.09.2022 20:55 Ответить
Прочитав коменти і чомусь стало якось печально. Коментарі всі, як один зрівняли пуйла і шановного Шольца - "два лебіла одна сила", "гавно до гавна". А навіщо це робити? Німеччина приючила сотні тисяч біженців,забезпечила їх необхідним, вони дали вже багато зброї і грошей, ввели санкції на шкоду собі і ви зрівняли пуйла з Шольцем? Все бажаєте розсваритися, щоб він як меркель був на стороні кацапів? Давайте, копайте собі самі яму. Краще подякуйте німцям і їх лідерау. Він нічого поганого не зробив, він відповів на погрози пуйла, щоб вивів свої війська з України і визнав наш суверенітет. Що тут не так?
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13.09.2022 20:55 Ответить
то есть договариваться с террористом это норм, чтобы не сильно террористничал...
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13.09.2022 21:05 Ответить
Якщо буде відновлено суверенітет України в кордонах 1991р - можливо. Чи у нас військові безсмертні?
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13.09.2022 21:11 Ответить
и шо, договорилились? зебилы мля... в глаз заглянули?
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13.09.2022 21:13 Ответить
Ти прикидаєшся? Чи української не розумієш
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13.09.2022 21:23 Ответить
Церкалюк,так приєднуйся до розмови.Покажи їм обом,а особливо ***** як треба.Не під*єднують до розмови?Тоді не жвинди,якщо ні до чого не годишся...Йде дипломатичне прощупування наслідків наступу.Всі бояться аварії на АЕС. ***** вже ніхто не боїться,а ще треба щоб він всіх боявся...
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13.09.2022 21:23 Ответить
Ти з Франції знаєш як треба, гівно )
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13.09.2022 23:21 Ответить
Пане Циркалюк,а чим вам,самому Циркалюку ,Франція не догодила.Я ж не лізу з "сплетнями в виде версий", до керівників найбільших держав Європи. Розкидатися гівном на форумі-це дуже серйозна аргументація своїх дій,убоге...
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14.09.2022 10:54 Ответить
не те, терориста і свого друга, який тобі допомагає вважати за одне і теж, можуть тільки ті, що зробили з країною у 2019 році. Шольц дав зрозуміти, що він за Україну і запропонував вивести війська з України і визнати її території, то це на шкоду України? А коли вели переговори по дозволу росії вивозити зерно, то то були вже не терористи?
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13.09.2022 22:04 Ответить
>Шольц дав зрозуміти, що він за Україну
договариваясь с куйлом? и как, куйло договорился с ним что-то на полюзу Украины? все договорняки с куйлом это проглоты ультиматумов...
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13.09.2022 22:10 Ответить
Эта тенденция половины дебилов, как в Украине, так и в не.
Естественно, что погибший или покалеченный украинский воин,
защищает не только Нэньку, но и весь свободный мир.
Что же до Шольца, то он представляет, как другую страну,
другой менталитет и... сложившиеся обстоятельства.
С плеча рубят Будёновцы, Ворошиловские стрелки и прочие
комуняки. А вы более 30 лет живёте в свободной стране.
Как там глаголится: НЕ суди, дабы осуждённым не быть !
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14.09.2022 01:50 Ответить
єдина користь від цього є відволікання ***** від оперативних справ. Нехай усі постійно надзвонюють якщо більше не на що не здатні
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13.09.2022 20:56 Ответить
ШТО?льц
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13.09.2022 20:57 Ответить
Два попугая.
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13.09.2022 21:01 Ответить
Тепер остаточно зрозуміло чому Шулер(Шольц) не дає згоди на відправку нам танків "Леопард" та іншої техніки!!
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13.09.2022 21:01 Ответить
Шукали варіанти як зберегти рило *****.... ***** кричав "ви бабло взяли то робіть щось" а Шльонц казав "вова ти такої х#йні наробив що й баблом ніяким не допомогти "!!! Думали.... гадали.... голови ломали....
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13.09.2022 21:01 Ответить
А я все гадав, чому це німці системи "ІРІС" передумали давати в жовтні, а перенесли аж на грудень... А воно он яке діло...
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13.09.2022 21:01 Ответить
Ну..ну... те. що ми прочитали за 5 хвилин. вони обговорили за 15. А 1.15 він йому розказував як він добре водить за носа Україну. Наче й дам. але... то треба затвердити. то ще десь обговорити. то підписати і так далі....
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13.09.2022 21:01 Ответить
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13.09.2022 21:04 Ответить
для московії так в їх очах, а для України другом у саму важку хвилину. А Ви хто?
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13.09.2022 22:06 Ответить
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13.09.2022 21:10 Ответить
Паваляли шольца!
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13.09.2022 21:10 Ответить
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13.09.2022 21:13 Ответить
соскучились два родственные гниды...
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13.09.2022 21:19 Ответить
Полтора часа обьяснять две фразы......

Видать дольше стучал путлеру.....
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13.09.2022 21:21 Ответить
Теперь немцы технику точно не дадут. Болтовня с кацапом до добра не доводит.
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13.09.2022 21:23 Ответить
Пресслужба уряду Німеччини відзвітувала гарно та красиво, але про що насправді домовлялися канцлер та купка смердючого собачого лайна, залишається тільки здогадуватися.
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13.09.2022 21:25 Ответить
Шольц не признається, що пуйло обіцяв газ, якщо не будуть надавати Україні важке озброєння.
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13.09.2022 21:28 Ответить
Куйло з куйлом потриндів...Чи й не новость...
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13.09.2022 21:32 Ответить
90 мин ? фраза - "*****, иди на ***" занимает 3 сек. Он что повторил эту фразу 1800 раз? Та Шольц дуже наполеглевий і не ледащий.
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13.09.2022 22:06 Ответить
І що, Шольц пообіцяв допомогти Росії танками?
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13.09.2022 23:01 Ответить
Отнимите и у Шольца телефон.
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13.09.2022 23:17 Ответить
Мабуть, рахамія зв'язок за бабоси забезпечив німцям!!!
Хоть якась копійчина впаде, бо без бітума та електрики від прокладок з бульшіі, його офшори страждають!!!
Ніякі сосни корабельні з Корнієнком не сняться!!!!
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13.09.2022 23:35 Ответить
Шольц политический проститут..О чем можно говорить с быдлом бункерным. Только смерть рюзке быдлонасекомышам
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14.09.2022 07:16 Ответить
 
 