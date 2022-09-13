Шольц и Путин полтора часа обсуждали войну РФ против Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"90-минутный телефонный разговор с Путиным: Россия должна вывести свои войска из Украины и признать суверенитет и территориальную целостность. В противном случае дипломатическое решение немыслимо", - написал Шольц в Twitter.

Пресс-служба правительства Германии сообщила, что разговор Шольца и Путина был посвящен продолжающейся войне России против Украины.

"Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие попытки аннексии территорий со стороны России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - указывается в сообщении.

Шольц также призвал Путина соблюдать Женевские конвенции в отношении украинских военнопленных и обеспечить доступ к ним представителей Международного комитета Красного Креста.

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Также стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

"Федеральный канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Шольц и Путин обсудили продовольственную ситуацию в мире, особенно напряженную в результате российской агрессивной войны.

"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", - сообщают в правительстве Германии.

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