Шольц и Путин полтора часа обсуждали войну РФ против Украины
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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"90-минутный телефонный разговор с Путиным: Россия должна вывести свои войска из Украины и признать суверенитет и территориальную целостность. В противном случае дипломатическое решение немыслимо", - написал Шольц в Twitter.
Пресс-служба правительства Германии сообщила, что разговор Шольца и Путина был посвящен продолжающейся войне России против Украины.
"Федеральный канцлер подчеркнул, что любые дальнейшие попытки аннексии территорий со стороны России не останутся без ответа и не будут признаны ни при каких обстоятельствах", - указывается в сообщении.
Шольц также призвал Путина соблюдать Женевские конвенции в отношении украинских военнопленных и обеспечить доступ к ним представителей Международного комитета Красного Креста.
Также стороны обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.
"Федеральный канцлер подчеркнул необходимость обеспечения безопасности АЭС. В этом контексте федеральный канцлер призвал избегать любых шагов по эскалации и немедленно выполнять меры, рекомендованные в докладе Международного агентства по атомной энергии", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Шольц и Путин обсудили продовольственную ситуацию в мире, особенно напряженную в результате российской агрессивной войны.
"Канцлер подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН и обратился к президенту России с призывом не дискредитировать соглашение и впредь выполнять его в полном объеме", - сообщают в правительстве Германии.
Пожалуйста, подождите...
Європи, щоб потім шантажувати Україну, та схиляти до перемовин.
А пуйло скаржилось, що Україна знов дамбіт бомбас, а рашка надійний постачальник енергоносіїїв. Який їхав таке й здибав.
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Нифуя себе пописдели - подумал путин
"В Первой мировой войне Гондурас выступил на стороне Антанты и объявил войну Германии в 1918 году, поддерживая союзников поставками и отдельными добровольцами. Во Второй мировой войне выступил на стороне антигитлеровской коалиции и объявил войну Германии, Италии и Японии, основной вклад в войну заключался в патрулированием ВВС ближайших морей."
Не знал.
договариваясь с куйлом? и как, куйло договорился с ним что-то на полюзу Украины? все договорняки с куйлом это проглоты ультиматумов...
Естественно, что погибший или покалеченный украинский воин,
защищает не только Нэньку, но и весь свободный мир.
Что же до Шольца, то он представляет, как другую страну,
другой менталитет и... сложившиеся обстоятельства.
С плеча рубят Будёновцы, Ворошиловские стрелки и прочие
комуняки. А вы более 30 лет живёте в свободной стране.
Как там глаголится: НЕ суди, дабы осуждённым не быть !
Видать дольше стучал путлеру.....
Хоть якась копійчина впаде, бо без бітума та електрики від прокладок з бульшіі, його офшори страждають!!!
Ніякі сосни корабельні з Корнієнком не сняться!!!!