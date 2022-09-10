Германия готова к полному прекращению поставок российского газа, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Германия и вся Европа готовы к тому, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа европейским странам.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
"Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа", – отметил канцлер Германии.
По его словам, на северном побережье Германии уже построены терминалы для приема судов со сжиженным газом. Также в стране принята специальная программа, направленная на экономию газа.
"Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо", - добавил Шольц.
Пожалуйста, подождите...
з облегшенням вас.
Российское ядерное оружие опасно для самой же россии
40 років зусиль і про@бать то все за півроку...
Вовремя переобулся!
Там объем большой а доход минимален
Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.
Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.
Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.