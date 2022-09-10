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Новости Экономика
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Газ (10099) Германия (6022) Европа (1475) Россия (91304) Шольц Олаф (551)

Германия готова к полному прекращению поставок российского газа, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Экономика

шольц

Германия и вся Европа готовы к тому, что Россия может полностью прекратить поставки природного газа европейским странам.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Германия и Европа готовы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа", – отметил канцлер Германии.

По его словам, на северном побережье Германии уже построены терминалы для приема судов со сжиженным газом. Также в стране принята специальная программа, направленная на экономию газа.

"Мы сэкономили газ. Мы снова используем производственные возможности угольных электростанций. В начале следующего года у нас будет возможность использовать оставшиеся южногерманские атомные электростанции, если это будет необходимо", - добавил Шольц.

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Топ комментарии
+19
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10.09.2022 16:27
+19
З 1982 року орки без мила лізли в Європу зі своїм газом.
40 років зусиль і про@бать то все за півроку...
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10.09.2022 16:33
+12
от можна ж було оказується...
з облегшенням вас.
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10.09.2022 16:30
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10.09.2022 16:27 Ответить
Шольц славиться заявами....
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10.09.2022 16:30 Ответить
от можна ж було оказується...
з облегшенням вас.
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10.09.2022 16:30 Ответить
Alexander Kovalenko @zloy_odessit
Российское ядерное оружие опасно для самой же россии
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10.09.2022 16:32 Ответить
З 1982 року орки без мила лізли в Європу зі своїм газом.
40 років зусиль і про@бать то все за півроку...
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10.09.2022 16:33 Ответить
Germany in translation it is the Mom. God save Queen!?
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10.09.2022 16:33 Ответить
Долго запрягал)
Вовремя переобулся!
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10.09.2022 16:37 Ответить
Ну так. Не пройшло і півроку!
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10.09.2022 17:13 Ответить
Пройшло
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10.09.2022 17:34 Ответить
Германия уже заполнила хранилища на около 85% и скоро заполнит всё. Ей зимой Куйло покуй.
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10.09.2022 16:46 Ответить
И терминалы СПГ уже готовы
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10.09.2022 16:48 Ответить
А предприятия?
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10.09.2022 16:54 Ответить
Купят газ почём будет на рынке (но без парашного) и получат субвенцию из бюджета.
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10.09.2022 17:14 Ответить
Этого мало. Доля русского газа сегодня в Европе не больше 10 проц. А для того, чтобы россия не могла лезть в Украину, надо чтобы нефтегазовые доходы России упали в два раза. Работы для мира ещё надолго.
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10.09.2022 16:47 Ответить
Китаю они по дешевке продают

Там объем большой а доход минимален
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10.09.2022 16:50 Ответить
Чим більше будуть скорочуваттися закупівля російських енергоносіїв країнами Європи, тим дешевші ці енегргоносії будуть для Китаю і Індії. Це як на базарі, якщо твій товар обходять покупці, то ти радий продати його за будь - яку ціну, іноді навіть зі збитками.
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10.09.2022 17:11 Ответить
За це теж взялись. Вже на перевезення наклали санкцii й обмеження введуть цiнове. На все потрiбен час , просто нам хочется поскорiше й це зрозумiло-гинуть люди.
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10.09.2022 17:11 Ответить
цікаво, як тепер німці співати будуть?
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10.09.2022 17:07 Ответить
Hava nagila...Hava nagila...
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10.09.2022 17:10 Ответить
аби далі союз нерушимий не співали
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10.09.2022 17:26 Ответить
Хтось справді вірить?
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10.09.2022 17:10 Ответить
На нахуа немцам эта канитель ? Газа в мире завались.
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10.09.2022 18:41 Ответить
Но там тоже дорого блин.
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10.09.2022 18:43 Ответить
Газ это и энергия и полимеры. Китайская продукция станет вне конкуренции. Снаряды тоже подорожают теперь.
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10.09.2022 18:42 Ответить
Станом на липень 2022 року СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ мають більше експортних потужностей СПГ, ніж будь-яка інша країна, і експортували більше СПГ, ніж будь-яка інша країна. Експорт американського СПГ в середньому становив 11,1 Bcf/d протягом першого півріччя 2022 року.

Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.

Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.

Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.
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10.09.2022 20:00 Ответить
 
 