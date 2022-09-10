Німеччина готова до повного припинення постачання російського газу, - Шольц
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Німеччина і вся Європа готові до того, що Росія може повністю припинити постачання природного газу європейським країнам.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
"Німеччина і Європа готові пережити наслідки, якщо Росія вирішить повністю припинити постачання газу", - зазначив канцлер Німеччини.
За його словами, на північному узбережжі Німеччини вже побудовані термінали для прийому суден зі скрапленим газом. Також в країні прийнята спеціальна програма, яка націлена на економію газу.
"Ми заощадили газ. Ми знову використовуємо виробничі можливості вугільних електростанцій. На початку наступного року у нас буде можливість використовувати залишилися південнонімецькі атомні електростанції, якщо це буде необхідно", - додав Шольц.
Будь ласка, зачекайте...
з облегшенням вас.
Российское ядерное оружие опасно для самой же россии
40 років зусиль і про@бать то все за півроку...
Вовремя переобулся!
Там объем большой а доход минимален
Понад 70% поставок СПГ США надійшло до Європи у першій половині 2022 року. У 2021 році ЄС імпортував зі США 22 млрд кубометрів СПГ. Цього року з січня по серпень ЄС отримав понад 40 млрд куб.
Єврокомісія зобов'язалася працювати з державами-членами ЄС над забезпеченням стабільного попиту на додатковий американський СПГ щонайменше до 2030 року приблизно 50 млрд кубометрів/річних.
Після завершення три експортні проекти, що будуються, розширять пікові експортні потужності американського СПГ на сукупні 5,7 bcf/d до 2025 року.