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Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

олаф,шольц

Німеччина має протистояти імперським амбіціям президента РФ Володимира Путіна посиленням Бундесверу.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у п‘ятницю на конференції Бундесверу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ядерна, сильно озброєна держава намагається змінити кордони у Європі за допомогою сили", - заявив Шольц.

За його словами, якби Росії це вдалося, Європу було б відкинуто на багато років назад. "У цьому можуть сумніватися лише ті, хто не чув і не читав того, що говорить і пише президент Путін, який хоче встановити Росію як імперську силу, до того ж маючи в голові мапи часів царської Росії та СРСР", - додав канцлер.

Для Європи, для Німеччини, це, за словами Шольца, означає необхідність протистояти цьому, створюючи сильні армії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків, - Шольц

"Путінська Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, який Путін, між іншим, ніколи не сприймав як серйозного політичного гравця на міжнародній арені та з яким боровся, - сказав глава уряду ФРН.

Шольц зазначив, що в роки після холодної війни багато політиків, бізнесменів і громадян охоче вірили в дружбу з РФ і винесли з цього уроки. Особливо це видно по стану Бундесверу, констатував він.

"Ясність щодо російських мотивів, принаймні доки Путін є президентом, має інший наслідок: більше немає сумнівів, як ми маємо діяти. І путінська Росія становить одну з найбільших загроз для НАТО", - заявив Шольц, зауваживши, що треба уважно дивитися на те, яким потенціалом і можливостями володіє Росія.

Канцлер також закликав зробити аналіз стану збройних сил без прикрас і посилити обороноздатність Бундесверу. Він подякував армії за те, що вона надає допомогу ЗСУ, і згадав свій нещодавній візит до українських військових, які проходять навчання в ФРН. Шольц дав високу оцінку тому, як українці мужньо захищають свою Батьківщину та мир у Європі.
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Топ коментарі
+12
Де Леопарди, Олаф? )
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16.09.2022 16:59
+11
буде протистояти нам, НАТО та ЄС..... chem ? rezinovoi goloi zhopoi ?
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16.09.2022 16:58
+7
та не ссы
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16.09.2022 16:59
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буде протистояти нам, НАТО та ЄС..... chem ? rezinovoi goloi zhopoi ?
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16.09.2022 16:58 Відповісти
Ну якось так.. нема сухопутних військ у Путіна більше. Їх усього було 280 000. Боєздатних як завжди половина. А тепер усе то перемелене у Україні. Там тепер ЧВК та зеки. Ресурс то ніскенченний, можуть кидати дурнів десятками тисяч, але яка якість зеків протів кадрових військових? Ну й на форумі азіатьському путін й лукашенко сиділи як дві дівки-целки. З яйцямі на троні був турок й Алієв. Так що на НАТО путін ніколи вже не нападе.
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16.09.2022 17:06 Відповісти
ця орда відновиться як трава в степу відростає... бабам треба 9 місяців щоб нарожать, можуть простимулювати роди гробовими ладами
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16.09.2022 17:12 Відповісти
Питання не в дураках, питання як їх навчити..
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16.09.2022 17:22 Відповісти
а ніяк - згідно совєцької військової доктрини солдат має жити на полі бою 10 хвилин
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16.09.2022 18:06 Відповісти
Там ще є Балтійський флот, з яким нам не довелось мати справу. Ще є в них козирі.
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16.09.2022 17:26 Відповісти
Морпіхів зі всіх флотів уже винищено майже.. навіть з ТОФ.
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16.09.2022 17:56 Відповісти
Флот, це не лише морпіхи.
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16.09.2022 17:58 Відповісти
А хто на флоті здатен виконувати роботу піхоти? Коки, мічмани? Як у 42 з полундрою на кулемети кидатись?
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16.09.2022 18:49 Відповісти
ce pozor a ne koziri
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16.09.2022 17:57 Відповісти
Вот поэтому Западу и выгодна продолжительная война Украины с рашкой, что-бы русня осталась с голой попой, с максимально ослабленной армией и экономикой. Жертвы Украины стоят на втором месте, на первом свои политические интересы.
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16.09.2022 19:36 Відповісти
izvenjajus "за менторский тон" - vovse ne takoi zamisl bil prosto vash argument slishu uzhe navernoe raz 50ty ....uzhe trudno eto chitatj - tomu i "Послушайте ..... внимательно"

"истина , а другое мнение - бред" - v dannom sluchae mnenie kovo ? ja pripaminaju neskolko etih "Аналитики поумнее" kotorie razskazivajut eto.....ce prosto nepravda. voina sdes v EU nevygodna absoljutno nikomu - ne korotkaja ne dljinnaja(bezhenci , ceni rastut na vse , itd).
putljera mozhno prikonchitj bez UA , temi sankcijami katorie vveli - eto prosto zaimet vremja...
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16.09.2022 22:02 Відповісти
narazzyja v obozrimom budščem samonasypetsia xlorkoj, nakroetsia černymi musornymi paketami i zabetoniruetsia.
kak to tak.
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17.09.2022 00:48 Відповісти
та не ссы
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16.09.2022 16:59 Відповісти
ти ображаєш ліверку !
пацан же сказав:
Дєржитє мєня сємєро!
Ой что щас будет....
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16.09.2022 17:16 Відповісти
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16.09.2022 18:13 Відповісти
Де Леопарди, Олаф? )
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16.09.2022 16:59 Відповісти
А навіщо вам Леопарди? У цій фазі вони не будуть надані,а ось ППО прибуде.
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16.09.2022 17:06 Відповісти
Коли у 2023? Той Ірис ще не виробили, його нема. А танки треба що йти у наступ.
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16.09.2022 17:08 Відповісти
Валентина так топить за німців, навіть штольц не такий патріотичний 😂
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16.09.2022 17:12 Відповісти
Її енергією можна замінити вимкнені німецькі АЕС))
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16.09.2022 17:17 Відповісти
і всі рашиські потоки, включаючи фінансові
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16.09.2022 17:20 Відповісти
2 будуть передані уже,а дві в наступному році. Там є анонс,як здають позиції захисників, а суд дає виправний строк . З таким відношенням до війни і захисту даних ЗСУ повторю питання навіщо вам Леопарди? Щоб дерьмак передав третій країні? Реєстр зброї від донорів є,та чи працює?
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16.09.2022 17:12 Відповісти
ти своїм дурним германофільством вже задрала !!!!
тобі туда !
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16.09.2022 17:19 Відповісти
в німців вже зараз є пару сотен Леопардів-1, які ржавіють і на яких вони не збираються воювати
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16.09.2022 17:22 Відповісти
Ти що таке кажеш. Та на них нам тупим українцям треба десятки років на навчання. штольц має найняти Валентину на роботу, буде йому відмазки писати.
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16.09.2022 17:30 Відповісти
тупим українцям вже треба забити на міфічні Лео-1, 2 та шукати щастя в іншому місці - з німецькими політиками дєлов не буде, їх навіть посол Мельним не посунув в бік України

і це відношення до України не звичайних німців, а саме німецького політичного класу, вигодованого нафто-газо рублями Ostpolitik, починаючи ще з всіляких віллі брантів із секретарками-шпигунками КГБ
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16.09.2022 17:44 Відповісти
Про політичний клас 100%, прості німці якраз дуже нам допомагають. Але політики далі хочуть рососійських грошенят.
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16.09.2022 17:48 Відповісти
у них мікрофлора шлунку завязана на рублі - не буде рублів то помруть
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16.09.2022 18:03 Відповісти
ой, що це ?
Украина обсуждает покупку 300 демилитаризированных, снятых с вооружения бундесвера немецких БМП Marder у болгарской фирмы.
Інформація за червень 2015 року
сдєлка не відбулась з вини Німеччини
це стосовно прозорливості німців
де ті Мардери зараз ? та вже переплавили

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16.09.2022 17:38 Відповісти
Кажуть грекам дадуть, а нам греки старе радянське лайно взамін. Це якийсь сюр. Шольц казав що полякам дасть леопарди взамін т72, так і не дав. Поляки плюнили і замовили танки в корейців. Політика німців якась алогічна.
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16.09.2022 17:46 Відповісти
шольц не читає газет ?
турки можуть не зрозуміти, а турок ой як багато в Германії , причому громадян у третьому коліні
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16.09.2022 17:59 Відповісти
шольц це називає "карусель", але ми чудово знаємо що це - "хороводы водить вокруг да около"
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16.09.2022 18:01 Відповісти
Ще нічого не передали. Ті що мали передати восени, передадуть в 2023. А ще 2 колись..
Ця зброя на початку 2022 була на бумазі, якщо ви не в курсі. Й 2 пускових не вирішать всієї проблеми прикриття наступу. Так що не треба вдавати, що ви щось у цьому розумієте.
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16.09.2022 17:26 Відповісти
які Леопарди ?

Олаф сам рветься на війну з рашкою....
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16.09.2022 17:13 Відповісти
Проснулся Штольц. А до этого что ********** делала?
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16.09.2022 17:00 Відповісти
І наша спільна задача - зробити це осяжне майбутнє якомого більше коротким.
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16.09.2022 17:00 Відповісти
Та куди! "Вас" вже куплено з потрохами!
Протистояти будуть виключно ВБ. Польща та країни Балтії. У всіх інших яйця розміром с горошинку.
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16.09.2022 17:00 Відповісти
- росія втратила вже понад 50к особового складу, купу техніки та авіації
- А НАТО?
- НАТО ще не вступив у війну...
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16.09.2022 17:01 Відповісти
Без зброї НАТО який перебіг мала би війна,якщо усі зразки ******** української зброї оп наказав знищити, щоб ворог не забрав.
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16.09.2022 17:05 Відповісти
Не боісь -- може це ше неправда.
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16.09.2022 17:05 Відповісти
- Путинская Россия в обозримом будущем будет противостоять нам ...

Может сделаем так чтобы покончить с путинской Россией раз и навсегда? А, Шольц? Вам тоже выгоднее будет.
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16.09.2022 17:13 Відповісти
не заважайте, він зібрався на війну з рашкою
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16.09.2022 17:14 Відповісти
По факту в НАТО боеспособными есть ВС США, ВБ, Польши и Стран Балтии. БОльшая часть стран НАТО не то шо не готовы к возможному конфликту в Европе, процент населения в них, готовый с оружием в руках воевать за свою страну - не выше 25%, а в Германии вообще 18. После победы в войне НАТО нуждается в переформатировании, бо локомотивами альянса в Европе будут Украина, Польша, Страны Балтии,а все остальное - баласт.
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16.09.2022 17:15 Відповісти
а зачем нам тогда скрипач ?
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16.09.2022 17:47 Відповісти
Селям Максе !
ото й є головняк - як би оцей величезний міхур НАТО не виявився таким самим мильним як і "вторая армия мира"?
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16.09.2022 17:49 Відповісти
Ну, по большому счету, весь оркестр разладился и звучит какафонией. Хорошо звучащий оркестр можно образовать из Украины и некоторых скрипачей.
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16.09.2022 17:51 Відповісти
саме так - Штатам потрібен потужний "інструмент" у Східній Європі проти рашки, такий як в Тихоокеанському басейні із США, Британії, Австралії та Японі проти Китаю
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16.09.2022 17:55 Відповісти
скоріше вже "оркестр"
але із США та Британією, в руках яких є чарівна ядерна дирижорська палочка
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16.09.2022 17:57 Відповісти
Паличка в диригента...☺
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16.09.2022 23:46 Відповісти
Ви забули про Туреччину та Францію
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16.09.2022 18:55 Відповісти
Так ви ж кацапів фінансуєте.
За ваші гроші вам же і дадуть звєзди
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16.09.2022 17:20 Відповісти
Больше сопли жуй
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16.09.2022 17:20 Відповісти
Здається цей Шольц не продався кацапам, а просто ідіот.
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16.09.2022 17:33 Відповісти
дешево поляки оцінили ліверку
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16.09.2022 17:51 Відповісти
ідіотизм не виключає продажність кацапам, а навпаки сприяє, бо

був би розумний, то продався би Штатам
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16.09.2022 17:52 Відповісти
І шмаркля не під зрадника косить, а паід ідіота. Це зручніше.
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16.09.2022 18:01 Відповісти
бо ідіотів не судять, їх годуть кашкою з ложечки і жаліють...
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16.09.2022 18:08 Відповісти
принаймні доки Путін є президентом Джерело: https://censor.net/ua/n3367635
Він дійсно не розуміє сутності тої території чи придурюється?
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16.09.2022 17:50 Відповісти
тому московіі не повинно бути
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16.09.2022 18:11 Відповісти
якщо буде допомога Україні то протистояти буде нікому
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16.09.2022 18:55 Відповісти
Шольц включил дурака.
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16.09.2022 19:02 Відповісти
Шольц не дивиться російський телевізор.РФ кожен день перемагає НАТО в Україні,НАТО уже давно воює з РФ.Шольц не знає?То хай подивиться російський телевізор,росіяни вже всю техніку НАТО знищили,зараз з українцями розберуться і перемога.
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16.09.2022 19:11 Відповісти
Нихуа себе какой ты смелый стал, колбасник.

Ты смотри хорошо себя веди, и не мешай европеизации, а то вступить в ЕС можно разными способами.
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16.09.2022 19:35 Відповісти
В отличие от вас, дурачок по фамилии Шольц, Украина уже воюет с кацапами. То, чего вы так до обсырания боитесь, уже происходит, идёт война с кацапами и воюет в этой войне Украина. Вы, тупорылые дятлы, можете победить кацапов, даже не вступая в эту войну - просто передав Украине достаточно того оружия, которое мы у вас, евнухи, просим!

Или хочется пойти по тому пути, на котором вы сами воюете, чтобы уже ваших граждан кацапы мучили, издевались над ними, насиловали и убивали? Кацапов можно на десятилетия отучить нападать на кого-либо, просто передав Украине современные танки и истребители. Прикинь, тупорылый ты клоун, если кацапам хорошенько навешать в Украине, они уже никуда больше не сунутся, разве что в небольшие страны вроде Грузии и Молдовы, но на НАТО точно уже не ********** в обозримом будущем. Всего лишь надо дать Украине оружие, которое у вас, евнухов, просят уже полгода, мать вашу!
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16.09.2022 19:41 Відповісти
Так это же вы их и вскормили!
По статистике за 2021 год, взятой из российских же СМИ, товарооборот России с ЕС в 2021-м году составил 247,8 млрд евро, или 36% от суммарного. И это на 42,7% больше, чем в 2020 г.
И это после аннексии Крыма, войны на Донбассе, объявленных всяческих санкций липовых.
В иных источниках цифры рознятся, но не намного.
Вот и всё!
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16.09.2022 19:44 Відповісти
Россию в ближайшем будущем ждет основательная дефрагментация - какое там противостояние.
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16.09.2022 19:52 Відповісти
Може, фрагментація? ☺
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16.09.2022 23:49 Відповісти
Вірно, обмовивсь.
Старію, деградую, під себе ходю...
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17.09.2022 00:02 Відповісти
 
 