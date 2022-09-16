Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німеччина має протистояти імперським амбіціям президента РФ Володимира Путіна посиленням Бундесверу.
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у п‘ятницю на конференції Бундесверу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ядерна, сильно озброєна держава намагається змінити кордони у Європі за допомогою сили", - заявив Шольц.
За його словами, якби Росії це вдалося, Європу було б відкинуто на багато років назад. "У цьому можуть сумніватися лише ті, хто не чув і не читав того, що говорить і пише президент Путін, який хоче встановити Росію як імперську силу, до того ж маючи в голові мапи часів царської Росії та СРСР", - додав канцлер.
Для Європи, для Німеччини, це, за словами Шольца, означає необхідність протистояти цьому, створюючи сильні армії.
"Путінська Росія в осяжному майбутньому буде протистояти нам, НАТО та ЄС, який Путін, між іншим, ніколи не сприймав як серйозного політичного гравця на міжнародній арені та з яким боровся, - сказав глава уряду ФРН.
Шольц зазначив, що в роки після холодної війни багато політиків, бізнесменів і громадян охоче вірили в дружбу з РФ і винесли з цього уроки. Особливо це видно по стану Бундесверу, констатував він.
"Ясність щодо російських мотивів, принаймні доки Путін є президентом, має інший наслідок: більше немає сумнівів, як ми маємо діяти. І путінська Росія становить одну з найбільших загроз для НАТО", - заявив Шольц, зауваживши, що треба уважно дивитися на те, яким потенціалом і можливостями володіє Росія.
Канцлер також закликав зробити аналіз стану збройних сил без прикрас і посилити обороноздатність Бундесверу. Він подякував армії за те, що вона надає допомогу ЗСУ, і згадав свій нещодавній візит до українських військових, які проходять навчання в ФРН. Шольц дав високу оцінку тому, як українці мужньо захищають свою Батьківщину та мир у Європі.
Будь ласка, зачекайте...
"истина , а другое мнение - бред" - v dannom sluchae mnenie kovo ? ja pripaminaju neskolko etih "Аналитики поумнее" kotorie razskazivajut eto.....ce prosto nepravda. voina sdes v EU nevygodna absoljutno nikomu - ne korotkaja ne dljinnaja(bezhenci , ceni rastut na vse , itd).
putljera mozhno prikonchitj bez UA , temi sankcijami katorie vveli - eto prosto zaimet vremja...
kak to tak.
пацан же сказав:
Дєржитє мєня сємєро!
Ой что щас будет....
тобі туда !
і це відношення до України не звичайних німців, а саме німецького політичного класу, вигодованого нафто-газо рублями Ostpolitik, починаючи ще з всіляких віллі брантів із секретарками-шпигунками КГБ
Украина обсуждает покупку 300 демилитаризированных, снятых с вооружения бундесвера немецких БМП Marder у болгарской фирмы.
Інформація за червень 2015 року
сдєлка не відбулась з вини Німеччини
це стосовно прозорливості німців
де ті Мардери зараз ? та вже переплавили
турки можуть не зрозуміти, а турок ой як багато в Германії , причому громадян у третьому коліні
Ця зброя на початку 2022 була на бумазі, якщо ви не в курсі. Й 2 пускових не вирішать всієї проблеми прикриття наступу. Так що не треба вдавати, що ви щось у цьому розумієте.
Олаф сам рветься на війну з рашкою....
Протистояти будуть виключно ВБ. Польща та країни Балтії. У всіх інших яйця розміром с горошинку.
- А НАТО?
- НАТО ще не вступив у війну...
Может сделаем так чтобы покончить с путинской Россией раз и навсегда? А, Шольц? Вам тоже выгоднее будет.
ото й є головняк - як би оцей величезний міхур НАТО не виявився таким самим мильним як і "вторая армия мира"?
але із США та Британією, в руках яких є чарівна ядерна дирижорська палочка
За ваші гроші вам же і дадуть звєзди
був би розумний, то продався би Штатам
Він дійсно не розуміє сутності тої території чи придурюється?
Ты смотри хорошо себя веди, и не мешай европеизации, а то вступить в ЕС можно разными способами.
Или хочется пойти по тому пути, на котором вы сами воюете, чтобы уже ваших граждан кацапы мучили, издевались над ними, насиловали и убивали? Кацапов можно на десятилетия отучить нападать на кого-либо, просто передав Украине современные танки и истребители. Прикинь, тупорылый ты клоун, если кацапам хорошенько навешать в Украине, они уже никуда больше не сунутся, разве что в небольшие страны вроде Грузии и Молдовы, но на НАТО точно уже не ********** в обозримом будущем. Всего лишь надо дать Украине оружие, которое у вас, евнухов, просят уже полгода, мать вашу!
По статистике за 2021 год, взятой из российских же СМИ, товарооборот России с ЕС в 2021-м году составил 247,8 млрд евро, или 36% от суммарного. И это на 42,7% больше, чем в 2020 г.
И это после аннексии Крыма, войны на Донбассе, объявленных всяческих санкций липовых.
В иных источниках цифры рознятся, но не намного.
Вот и всё!
Старію, деградую, під себе ходю...