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Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим (посмертно)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) трем военным за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Карватко Богдану Владиславовичу - майору (посмертно).

Барсукову Сергею Игоревичу – старшему лейтенанту (посмертно).

Жержевскому Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно).

Смотрите также: Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших воинов, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж
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А за Журавля і не згадує.
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16.09.2022 23:20 Ответить
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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16.09.2022 23:26 Ответить
Зірка мАлоросіі навіть у жовто-блакитних кольорах - паклюження пам'яті наших Героїв. Більше підійде Ермаку(посмертно
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17.09.2022 00:12 Ответить
Срі́бна Зі́рка (США) (англ. Silver Star) - військова нагорода США. Була заснована Військовим секретарем 16 липня 1932 року. Вручається за виняткову відвагу в бою і є третьою за старшинством винагородою за хоробрість. «Срібна Зірка» була заміною нагороди «Зірка Вдячності», яка була встановлена актом американського Конгресу 9 липня 1918 року.
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27.02.2023 06:31 Ответить
Країна УкраїнаТипВідзнакаВручається:громадянам України; іноземцям-лицарям ордена Героїв Небесної СотніПідставаза здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення
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27.02.2023 06:46 Ответить
Вичавлюйте з себе малороса і ставайте Українцем.
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27.02.2023 06:49 Ответить
 
 