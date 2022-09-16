Зеленский присвоил звание Героя Украины трем военнослужащим (посмертно)

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) трем военным за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Герой Украины" с удостоением ордена "Золотая Звезда" присвоено:

Карватко Богдану Владиславовичу - майору (посмертно).

Барсукову Сергею Игоревичу – старшему лейтенанту (посмертно).

Жержевскому Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно).

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