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Зеленський присвоїв звання Героя України трьом військовослужбовцям (посмертно)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) трьом військовим за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ

Звання "Герой України" з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоєно:

Карватку Богдану Владиславовичу — майору (посмертно).

Барсукову Сергію Ігоровичу — старшому лейтенанту (посмертно).

Жержевському Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно).

Також дивіться: Зеленський вручив ордени "Золота Зірка" рідним загиблих воїнів, удостоєних звання Героя України. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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А за Журавля і не згадує.
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16.09.2022 23:20 Відповісти
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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16.09.2022 23:26 Відповісти
Зірка мАлоросіі навіть у жовто-блакитних кольорах - паклюження пам'яті наших Героїв. Більше підійде Ермаку(посмертно
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17.09.2022 00:12 Відповісти
Срі́бна Зі́рка (США) (англ. Silver Star) - військова нагорода США. Була заснована Військовим секретарем 16 липня 1932 року. Вручається за виняткову відвагу в бою і є третьою за старшинством винагородою за хоробрість. «Срібна Зірка» була заміною нагороди «Зірка Вдячності», яка була встановлена актом американського Конгресу 9 липня 1918 року.
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27.02.2023 06:31 Відповісти
Країна УкраїнаТипВідзнакаВручається:громадянам України; іноземцям-лицарям ордена Героїв Небесної СотніПідставаза здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення
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27.02.2023 06:46 Відповісти
Вичавлюйте з себе малороса і ставайте Українцем.
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27.02.2023 06:49 Відповісти
 
 