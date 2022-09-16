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"Глубоко шокированы": ЕС отреагировал на массовое захоронение в освобожденном Изюме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ізюм

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза отреагировал на обнаруженное в Изюме массовое захоронение, отметив, что высшее руководство РФ и причастные к нарушению законов ведения войны будут привлечены к ответственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"ЕС глубоко шокирован массовыми могилами с более чем 440 погибшими, которые представители украинских органов обнаружили в Изюме… Самым решительным образом осуждаем эти зверства. Российская агрессивная война против Украины оставляет кровавый след и разрушения по всей стране", - говорится в заявлении.

Боррель отмечает, что уже тысячи гражданских были убиты, многих пытали, похищали, издевались, прибегали к сексуальному насилию и принудительному вывозу.

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"Эти бесчеловечные действия российских сил полностью пренебрегают международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями и должны немедленно прекратиться. Россия, ее политическое руководство и все, кто причастен к нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия, направленные на это", - подчеркнул  Боррель.
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Топ комментарии
+26
До сраки ваша "шокованість". Давайте танки, літаки, ракети, системи ППО І ПРО...
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16.09.2022 23:08
+19
У Вірменії і Азербайдану не було Будапештського меморандуму гарантуючого захист.
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16.09.2022 23:15
+11
Мы так шокированы что танки вам не дадим! Вот и всё что надо знать о лицемерии запада.
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16.09.2022 23:21
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опаньки...глубокая озабоченность сменилась глубоким шокированием...но пулемёта они нам один хрен не дадут...
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17.09.2022 08:22 Ответить
Немчура и остальные ..... отлично профинансировали войну в Украине, теперь ломают дурочку что никак не ожидали к чему приведёт бизнес с людоедами.
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17.09.2022 09:44 Ответить
як покарали росію за звірства в чечні.

ніяк.

як покарають росію за звірства в Україні.

ніяк.

а триндіть ми всі вміємо красиво.
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17.09.2022 09:57 Ответить
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