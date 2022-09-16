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"Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ізюм

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу відреагував на знайдене в Ізюмі масове поховання, наголосивши, що вище керівництво РФ та причетні до порушення законів ведення війни будуть притягнені до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"ЄС глибоко шокований масовими могилами з понад 440 загиблими, які представники українських органів виявили в Ізюмі… Найрішучіше засуджуємо ці звірства. Російська агресивна війна проти України залишає кривавий слід та руйнування по всій країні", - йдеться у заяві.

Боррель зауважує, що вже тисячі цивільних були вбиті, багатьох катували, викрадали, знущалися, вдавалися до сексувального насильства та примусового вивезення.

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"Ці нелюдські дії російських сил цілковито нехтують міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями і мають негайно припинитися. Росія, її політичне керівництво та усі, хто причетний до порушень міжнародно права й міжнародного гуманітарного права в Україні, будуть притягнені до відповідальності. ЄС підтримує усі зусилля, спрямовані на це", - наголосив Жозеп Боррель.
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Топ коментарі
+26
До сраки ваша "шокованість". Давайте танки, літаки, ракети, системи ППО І ПРО...
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16.09.2022 23:08
+19
У Вірменії і Азербайдану не було Будапештського меморандуму гарантуючого захист.
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16.09.2022 23:15
+11
Мы так шокированы что танки вам не дадим! Вот и всё что надо знать о лицемерии запада.
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16.09.2022 23:21
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опаньки...глубокая озабоченность сменилась глубоким шокированием...но пулемёта они нам один хрен не дадут...
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17.09.2022 08:22 Відповісти
Немчура и остальные ..... отлично профинансировали войну в Украине, теперь ломают дурочку что никак не ожидали к чему приведёт бизнес с людоедами.
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17.09.2022 09:44 Відповісти
як покарали росію за звірства в чечні.

ніяк.

як покарають росію за звірства в Україні.

ніяк.

а триндіть ми всі вміємо красиво.
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17.09.2022 09:57 Відповісти
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