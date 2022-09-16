"Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі
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Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу відреагував на знайдене в Ізюмі масове поховання, наголосивши, що вище керівництво РФ та причетні до порушення законів ведення війни будуть притягнені до відповідальності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"ЄС глибоко шокований масовими могилами з понад 440 загиблими, які представники українських органів виявили в Ізюмі… Найрішучіше засуджуємо ці звірства. Російська агресивна війна проти України залишає кривавий слід та руйнування по всій країні", - йдеться у заяві.
Боррель зауважує, що вже тисячі цивільних були вбиті, багатьох катували, викрадали, знущалися, вдавалися до сексувального насильства та примусового вивезення.
"Ці нелюдські дії російських сил цілковито нехтують міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями і мають негайно припинитися. Росія, її політичне керівництво та усі, хто причетний до порушень міжнародно права й міжнародного гуманітарного права в Україні, будуть притягнені до відповідальності. ЄС підтримує усі зусилля, спрямовані на це", - наголосив Жозеп Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
ніяк.
як покарають росію за звірства в Україні.
ніяк.
а триндіть ми всі вміємо красиво.