"Глибоко шоковані": ЄС відреагував на масове поховання у визволеному Ізюмі

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу відреагував на знайдене в Ізюмі масове поховання, наголосивши, що вище керівництво РФ та причетні до порушення законів ведення війни будуть притягнені до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"ЄС глибоко шокований масовими могилами з понад 440 загиблими, які представники українських органів виявили в Ізюмі… Найрішучіше засуджуємо ці звірства. Російська агресивна війна проти України залишає кривавий слід та руйнування по всій країні", - йдеться у заяві.

Боррель зауважує, що вже тисячі цивільних були вбиті, багатьох катували, викрадали, знущалися, вдавалися до сексувального насильства та примусового вивезення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За перший день ексгумації під Ізюмом виявили тіла 17 українських військових і 22 цивільних, - Нацполіція. ВIДЕО

"Ці нелюдські дії російських сил цілковито нехтують міжнародним гуманітарним правом та Женевськими конвенціями і мають негайно припинитися. Росія, її політичне керівництво та усі, хто причетний до порушень міжнародно права й міжнародного гуманітарного права в Україні, будуть притягнені до відповідальності. ЄС підтримує усі зусилля, спрямовані на це", - наголосив Жозеп Боррель.