Пока рано говорить об окончании войны, - Зеленский

Несмотря на успешное и быстрое контрнаступление в Харьковской области, сегодня еще рано говорить об окончании войны.

Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Зеленский поздравил победы Украины на поле боя, однако отверг какие-либо предположения о том, что война близится к финальной фазе и вскоре может закончиться.

"Пока рано говорить об окончании этой войны", - подчеркнул президент Украины.

По его словам, исход войны с Россией, которая продолжается уже седьмой месяц, зависит в том числе и от быстрого снабжения иностранного оружия Украинами странами-союзниками. Он также выразил убеждение, что поставки оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление.

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"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира из Азии", — сказал президент.