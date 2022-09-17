Пока рано говорить об окончании войны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Несмотря на успешное и быстрое контрнаступление в Харьковской области, сегодня еще рано говорить об окончании войны.
Об этом в интервью Reuters заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Зеленский поздравил победы Украины на поле боя, однако отверг какие-либо предположения о том, что война близится к финальной фазе и вскоре может закончиться.
"Пока рано говорить об окончании этой войны", - подчеркнул президент Украины.
По его словам, исход войны с Россией, которая продолжается уже седьмой месяц, зависит в том числе и от быстрого снабжения иностранного оружия Украинами странами-союзниками. Он также выразил убеждение, что поставки оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление.
"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира из Азии", — сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Зеленский лично наживается на войне (с)
и не собирается эту войну заканчивать (с)
- пряма мова Зе з відосіка
ну а люся абдристович ее за 2-3 недели уже давно выиграл.....
мммм, оооо, это шептание, про сцавецкий сцаюс..... все быдло хавает.
настолько угробищный аферист - и будет возможно президентом после Ермака, который будет после Кошевого
А может не стоило бы держать в ОПе такого радныка как арыстовеч
С такими радныками мы вообще войну не закончим
Такие радныки на войне кормятся.
Ну не фронт же ему идтить в самом деле такому красиво мурчащему.
Там грязно, опасно, там не до мурчания
Сьомий місяць відбувається те про що ми попереджали ще з 09 квітня 2019р.
да и Мазепа строил храмики а не закупал оружие и главное неагитировал шоб Карлу дать то на что он рассчитывал. А не - "от нечистий його несе сюди"(Мазепа про то шо Карл пришел бить кацапов)
все ж я думаю нас простих грішних це не стосується
Русня после разгрома начала говорить о мире с Украиной и в то же время подливать в украинское общество зраду. Доверчивый украинский народ вздохнул с облегчением, обнялся с кацапами, распустил армию по домам, а из Петлюры сделали предателя и посадили в тюрьму.
И когда русня при помощи зрадофилов устранили очаг сопротивления, они огромными силами ломанулись в Украину убивая всех и все под радосное улюлюканье зрадофилов.
В 1933 году кацапы убили 5 миллионов украинцев, но никто не упоминает что во время реванша 1919 года русня убила не менее 10 миллионов украинцев. Вырезали целые поселки. В городах население сократилось на 50%
Мы не должны допустить ошибок наших предков
Отаман - в українській історії це був носій владних повноважень - у різний час різних категорій (найчастіше у війську). Військове звання в Армії Української Народної Республіки у 1917-1919 роках отаман командував корпусом, дивізією, армійською групою.
В 1920 році замість звання отаман було запроваджено військовий чин - генерал.
‼️Містичний Симон Петлюра - головний отаман армії УНР | Велич особистості |
https://youtu.be/Nhd58_T3ep8
реванш не на пустом месте был. то же самое про голодомор - ну не пришли тупо с москвы троцкисты и принялись забирать зерно под радостные вопли селян "бошепоможи, словобоху шо свиню в лес выгнал"
А потом весело воевали, правда ******** с наступлением бо Гитлер разбил жабоедов слишком рано.вато
- Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
А що трапилося? Ти ж казав, що в твоїй тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася.
Заява президента Зеленського прямо порушує закон "Про оборону України" та відкриває Путіну шлях до здачі всього українського Донбасу
Джерело: https://censor.net/ua/r3317885
Ой? Хто прийшов?
Пане комісар, та я дідок, не беріть *********************************** ай не бий єзжівльььииьлі те
Ось що нас очікує
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.
Больше всего хочется - огромным х@ром ему по морде