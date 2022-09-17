Поки що рано говорити про закінчення війни, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни.
Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Зеленський привітав перемоги України на полі бою, однак відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до фінальної фази і незабаром може закінчитися.
"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", — наголосив президент України.
За його словами, результат війни з Росією, яка триває вже сьомий місяць, залежить зокрема і від швидкого постачання іноземної зброї Україні країнами-союзниками. Він також висловив переконання у тому, що поставки зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не почав контрнаступ.
"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу, з Азії", — сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Зеленский лично наживается на войне (с)
и не собирается эту войну заканчивать (с)
- пряма мова Зе з відосіка
ну а люся абдристович ее за 2-3 недели уже давно выиграл.....
мммм, оооо, это шептание, про сцавецкий сцаюс..... все быдло хавает.
настолько угробищный аферист - и будет возможно президентом после Ермака, который будет после Кошевого
А может не стоило бы держать в ОПе такого радныка как арыстовеч
С такими радныками мы вообще войну не закончим
Такие радныки на войне кормятся.
Ну не фронт же ему идтить в самом деле такому красиво мурчащему.
Там грязно, опасно, там не до мурчания
Сьомий місяць відбувається те про що ми попереджали ще з 09 квітня 2019р.
да и Мазепа строил храмики а не закупал оружие и главное неагитировал шоб Карлу дать то на что он рассчитывал. А не - "от нечистий його несе сюди"(Мазепа про то шо Карл пришел бить кацапов)
все ж я думаю нас простих грішних це не стосується
Русня после разгрома начала говорить о мире с Украиной и в то же время подливать в украинское общество зраду. Доверчивый украинский народ вздохнул с облегчением, обнялся с кацапами, распустил армию по домам, а из Петлюры сделали предателя и посадили в тюрьму.
И когда русня при помощи зрадофилов устранили очаг сопротивления, они огромными силами ломанулись в Украину убивая всех и все под радосное улюлюканье зрадофилов.
В 1933 году кацапы убили 5 миллионов украинцев, но никто не упоминает что во время реванша 1919 года русня убила не менее 10 миллионов украинцев. Вырезали целые поселки. В городах население сократилось на 50%
Мы не должны допустить ошибок наших предков
Отаман - в українській історії це був носій владних повноважень - у різний час різних категорій (найчастіше у війську). Військове звання в Армії Української Народної Республіки у 1917-1919 роках отаман командував корпусом, дивізією, армійською групою.
В 1920 році замість звання отаман було запроваджено військовий чин - генерал.
‼️Містичний Симон Петлюра - головний отаман армії УНР | Велич особистості |
https://youtu.be/Nhd58_T3ep8
реванш не на пустом месте был. то же самое про голодомор - ну не пришли тупо с москвы троцкисты и принялись забирать зерно под радостные вопли селян "бошепоможи, словобоху шо свиню в лес выгнал"
А потом весело воевали, правда ******** с наступлением бо Гитлер разбил жабоедов слишком рано.вато
- Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
А що трапилося? Ти ж казав, що в твоїй тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася.
Заява президента Зеленського прямо порушує закон "Про оборону України" та відкриває Путіну шлях до здачі всього українського Донбасу
Джерело: https://censor.net/ua/r3317885
Ой? Хто прийшов?
Пане комісар, та я дідок, не беріть *********************************** ай не бий єзжівльььииьлі те
Ось що нас очікує
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.
Больше всего хочется - огромным х@ром ему по морде