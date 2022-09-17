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Поки що рано говорити про закінчення війни, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Незважаючи на успішний та швидкий контрнаступ у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зеленський привітав перемоги України на полі бою, однак відкинув будь-які припущення про те, що війна наближається до фінальної фази і незабаром може закінчитися.

"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", — наголосив президент України.

За його словами, результат війни з Росією, яка триває вже сьомий місяць, залежить зокрема і від швидкого постачання іноземної зброї Україні країнами-союзниками. Він також висловив переконання у тому, що поставки зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не почав контрнаступ.

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"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу, з Азії", — сказав президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
війна з касапими триває не сьомий місяць, а дев'ятий рік!

Сьомий місяць відбувається те про що ми попереджали ще з 09 квітня 2019р.

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17.09.2022 02:34
+19
Ещё бы.
Зеленский лично наживается на войне (с)
и не собирается эту войну заканчивать (с)
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17.09.2022 01:47
+18
в голове гундосого она уже закончилась, патамуша парашенка был плахой.....
ну а люся абдристович ее за 2-3 недели уже давно выиграл.....
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17.09.2022 01:58
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Якщо офіційно були владою направлені запити і отримано негативну відповідь то ти так і кажи-відмовив той поц і такі-то запити. Якщо ви нічого не замовляєте а тільки гундосите записані тексти і виставляєте видумані претезії то це називається квартальне бла-бла-бла і тивже в цій ситуайії поц. А в міжнародних відношеннях бла-бла-бла не проходить.
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17.09.2022 01:31 Відповісти
З купою крис в ОП взагалі перемогти неможливо. Яке там закінчення війни, кои не закінчуються зняття мін і оманські переговори?
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17.09.2022 07:24 Відповісти
НАДА ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СТЕЛЯТЬ . (С) Я не ЛОХ.
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17.09.2022 08:45 Відповісти
Ещё бы.
Зеленский лично наживается на войне (с)
и не собирается эту войну заканчивать (с)
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17.09.2022 01:47 Відповісти
Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)

- пряма мова Зе з відосіка
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17.09.2022 01:52 Відповісти
в голове гундосого она уже закончилась, патамуша парашенка был плахой.....
ну а люся абдристович ее за 2-3 недели уже давно выиграл.....
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17.09.2022 01:58 Відповісти
33 боевых выхода Девочки-котлетки, а гранатомет сперла не у врага.
мммм, оооо, это шептание, про сцавецкий сцаюс..... все быдло хавает.
настолько угробищный аферист - и будет возможно президентом после Ермака, который будет после Кошевого
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17.09.2022 09:15 Відповісти
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17.09.2022 01:59 Відповісти
Поки що рано говорити про закінчення війни

А может не стоило бы держать в ОПе такого радныка как арыстовеч

С такими радныками мы вообще войну не закончим

Такие радныки на войне кормятся.
Ну не фронт же ему идтить в самом деле такому красиво мурчащему.
Там грязно, опасно, там не до мурчания
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17.09.2022 02:07 Відповісти
Многие не понимают - война была всегда, а теперь будет навсегда...
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17.09.2022 02:15 Відповісти
А она уже длится более 300 лет
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17.09.2022 02:22 Відповісти
війна з касапими триває не сьомий місяць, а дев'ятий рік!

Сьомий місяць відбувається те про що ми попереджали ще з 09 квітня 2019р.

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17.09.2022 02:34 Відповісти
Война с Ордой длится около 1000 лет. Проблема в доверчивом украинском народе который борется с орками как с коллорадским жуком. Вроде вытравили, успокоились, а орки зализав раны снова возвращаются.
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17.09.2022 03:31 Відповісти
та блин слов нету - иконку украли!!!11
да и Мазепа строил храмики а не закупал оружие и главное неагитировал шоб Карлу дать то на что он рассчитывал. А не - "от нечистий його несе сюди"(Мазепа про то шо Карл пришел бить кацапов)
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17.09.2022 09:17 Відповісти
Проблема не в Арестовиче, а проблема в том что *************** должна быть уничтожена.
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17.09.2022 02:42 Відповісти
Именно в тех местах правители всегда были верхушкой айсберга. Пора нам это усвоить. Да, не типично для народов всей цивилизации, но вот здесь оказалось. Население изначально сформировалось с внутренним уродством.
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17.09.2022 10:56 Відповісти
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17.09.2022 02:46 Відповісти
Закінчится війна ,Зеленському,Ермаку,Арестовичу, колобарантам ,яких вони понабирали до влади прийдется відповідати за всі злочини, за здачу теріторій,за неозброєну армію,за розкрадання грошей, за загибель тисяч людей через те ,що вони не тільки не готували країну до війни,але й знесилювали ії, тому закінчення війни,це закінчення влади коломойського і зекомпаніі ,далі зрозумієте самі.
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17.09.2022 02:53 Відповісти
Чому треба чекати кінця війни? З крисами треба розбиратися негано, бо війна ніколи не скінчиться.
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17.09.2022 07:28 Відповісти
конечно, до окончания войны не один день если церковь раскольников по сегодняшний день работает на территории Украины против Украины, если "разоблачается" агентура свинопасов в кабмине, но ее не видят в охвысе пердызэнта, если НАРОД СОБИРАЕТ на обмундирование, дроны и т.п., если под крышей дерьмака и трахамонии разворовывается гумпомощь и т.п. вот потому до окончания войны не один день и больше всего ее окончания боится руководство Украины... причина - победа в войне плавно перейдет ко второму этапу - народ захочет разобраться с клоунством со стороны зели и трахамонии по поводу предупреждений Запада о войне, пропуском кацапов в сторону Херсона, пропуском на ЗАЭС и пошло-поехало... а там "не на часі" уже не прокатит... боневтику обязательно придется отвечать на все вопросы...
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17.09.2022 02:56 Відповісти
Сьогодні мене вразила відповідь, як завжди мудрістю вчителя за фахом й дипломата за кар'єрою Романа Безсмертного. Його запитали про план мирної відбудови ,що підписав Єрмак з Расмунсеном . Про цю фількіну піар грамоту Єрмака добре розтлумачив Швець . Бувший керівник НАТО ПРАЦЮЄ ЗА НЕМАЛІ БАБКИ , як відома поважна людина ,організував лобістську компанію зібрав туди кучку бувших собі подібних і... Так от, як Безсмертний відповівя про своє ставлення до того плану-я дава собі слово не критикувати у час війни владу . До чого це я? Чим більше світ схиляється до висновку ЩО ХЙЛО ЦЕ ВСЕСВІТНЄ ЗЛО ,тим більше еліти світу мають намір його здолати . Здолати наперекір народному спротиву проти високих цін й т п ...Світ повинен бачити єдність влади в Укрїні , мабуть тому, знаходячи способи контролювати виродка Єрмака,вирішили його не чіпати (а може перевербували й використають 🥺😝)
все ж я думаю нас простих грішних це не стосується
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17.09.2022 03:02 Відповісти
Запомните! Самый подлый народ в мире это русня. Когда они говорят о мире, нужно знать что за спиной у них нож. В 1917 году, армия УНР под командованием Петлюры разбила русню в пух и прах.

Русня после разгрома начала говорить о мире с Украиной и в то же время подливать в украинское общество зраду. Доверчивый украинский народ вздохнул с облегчением, обнялся с кацапами, распустил армию по домам, а из Петлюры сделали предателя и посадили в тюрьму.

И когда русня при помощи зрадофилов устранили очаг сопротивления, они огромными силами ломанулись в Украину убивая всех и все под радосное улюлюканье зрадофилов.

В 1933 году кацапы убили 5 миллионов украинцев, но никто не упоминает что во время реванша 1919 года русня убила не менее 10 миллионов украинцев. Вырезали целые поселки. В городах население сократилось на 50%

Мы не должны допустить ошибок наших предков
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17.09.2022 03:27 Відповісти
Петлюра Симон Васильович (22 травня 1879 - 25 травня 1926) - український державний, військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний критик. Організатор українських збройних сил. Член Генерального секретаріату Української Центральної Ради на посаді Генерального секретаря з військових справ (28 червня - 31 грудня 1917). Головний отаман військ УНР (з листопада 1918). Голова Директорії УНР (9 травня 1919 - 10 листопада 1920). Дядько по матері патріарха Мстислава.

Отаман - в українській історії це був носій владних повноважень - у різний час різних категорій (найчастіше у війську). Військове звання в Армії Української Народної Республіки у 1917-1919 роках отаман командував корпусом, дивізією, армійською групою.
В 1920 році замість звання отаман було запроваджено військовий чин - генерал.
‼️Містичний Симон Петлюра - головний отаман армії УНР | Велич особистості |

https://youtu.be/Nhd58_T3ep8
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17.09.2022 03:36 Відповісти
угу, русня. может свои же тоже того же?
реванш не на пустом месте был. то же самое про голодомор - ну не пришли тупо с москвы троцкисты и принялись забирать зерно под радостные вопли селян "бошепоможи, словобоху шо свиню в лес выгнал"
А потом весело воевали, правда ******** с наступлением бо Гитлер разбил жабоедов слишком рано.вато
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17.09.2022 09:23 Відповісти
Самый подлый народ в мире - это ЗЕЛЁНЫЕ КЛОУНЫ:

- Якщо ти хочеш зупинити війну - ти обов'язково її зупиниш (с)
- Проста пиристать стрилять (с)
- Закончил вайну в своей главе (с)
- Хужи НЕ будет (с)
- Вам панравица(с)
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17.09.2022 10:27 Відповісти
Ой, а "проста пірістать стрілять"?
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17.09.2022 04:58 Відповісти
"Поки що рано говорити про закінчення війни, - Зеленський"

А що трапилося? Ти ж казав, що в твоїй тупорилій макітрі війна вже давно закінчилася.
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17.09.2022 05:58 Відповісти
22 лютого 2022 року, за декілька годин до вторгнення

Заява президента Зеленського прямо порушує закон "Про оборону України" та відкриває Путіну шлях до здачі всього українського Донбасу

Джерело: https://censor.net/ua/r3317885
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17.09.2022 06:10 Відповісти
блін зараз за "лайк" мене заберуть в нацгвардію!!!
Ой? Хто прийшов?
Пане комісар, та я дідок, не беріть *********************************** ай не бий єзжівльььииьлі те
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17.09.2022 09:25 Відповісти
Війна триватиме до останнього кацапського ракетного та снарядного заводу!
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17.09.2022 08:04 Відповісти
Ти ж казав що це Порошенко не хоче закінчити війну, а ти її закінчиш. Тріпло зелене.
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17.09.2022 08:06 Відповісти
Боже...поменше роби переможних відосів, щоб твоя паства жила в реальності.
Ось що нас очікує

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

Україна звільнила 3 тис кв.км. і на цій території закатовані тисячі українців. Наразі окупованими залишаються близько 120 тис кв.км. Тобто 40 таких же територій і всі ці території вкриті могилами вбитих патріотів, списки яких готував хтось в Україні.рашисти мають за це відповісти
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17.09.2022 08:37 Відповісти
То поцілуй в сраку ще раз московських попів, може допоможе...
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17.09.2022 08:48 Відповісти
Ой! А шо такоє? Раніше говорив, що за три-шість неділь все буде скінчено??!
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17.09.2022 09:00 Відповісти
Після перемовин з Путлером він почне говорити інші речі.
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17.09.2022 10:04 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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17.09.2022 15:10 Відповісти
"Немає іншого шансу. Немає виходу, треба деокупувати території. Так може статися, що Крим повертатиметься дипломатичним шляхом", - сказав президент.

За його словами, більшість українців підтримали б дипломатичне рішення цього питання.

Больше всего хочется - огромным х@ром ему по морде
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18.09.2022 00:51 Відповісти
 
 