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В 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на еще одной базе оккупантов, - Федоров. КАРТА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Мелитопольский городской голова сообщил о том, что на базе оккупантов в районе Молочного лимана до сих пор идет дым.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", - говорится в сообщении.
Иван Федоров отметил, что оккупанты "так мощно курят, что до сих пор идет дым".
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