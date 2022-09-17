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В 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на еще одной базе оккупантов, - Федоров. КАРТА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мелитопольский городской голова сообщил о том, что на базе оккупантов в районе Молочного лимана до сих пор идет дым.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В 4 утра в районе Мелитополя произошел взрыв на еще одной базе оккупантов, - Федоров 01

"Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана", - говорится в сообщении.

Смотрите: В районе аэродрома оккупированного Мелитополя снова раздался мощный взрыв. ФОТО

Иван Федоров отметил, что оккупанты "так мощно курят, что до сих пор идет дым".
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Топ комментарии
+5
КаZZапы, кончайте со своим глобальным потеплением. Вон хлопОк как с вами растёт.
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17.09.2022 09:09
+4
В них просто тютюн Український.
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17.09.2022 08:27
+4
Читала учора юморину, що ЗСУ атакують менше баз орків, бо баз помітно поменшало. Мелітополь це Україна
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17.09.2022 08:51
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В них просто тютюн Український.
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17.09.2022 08:27 Ответить
Читати не вміють. чи що? На кожній пачці написано великими буквами - "Куріння вбиває".
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17.09.2022 09:14 Ответить
Так вони ж навіть своєї рідної мови не знають! А тут написано українською! У всіх лісових масивах стоять транспаранти "Пожежонебезпечна зона", "Палити заборонено!", "Розведення багать заборонено!" А кацапи не знають української мови!
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17.09.2022 09:25 Ответить
радивонівзький заказник --музику заказивалі?
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17.09.2022 08:32 Ответить
Читала учора юморину, що ЗСУ атакують менше баз орків, бо баз помітно поменшало. Мелітополь це Україна
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17.09.2022 08:51 Ответить
Якраз на днях анекдот черговий написав:
- Куме! Ви чули новину?
- Яку?
- Наші стали менше бить по кацапських складах *********** і пального!
- А чого так? Снарядів не вистачає?
- Та ні! Складів і запасів снарядів та пального на них за останній місяць у кацапів різко поменшало!
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17.09.2022 09:32 Ответить
Ой,та не вкрала я у вас🤣.Це аналіз на сайті карта війни в Україні. Доречні, досить правдивий з картами і кометами. Бажаю,щоб у вас було багато інших матеріалів для юморин. Бережіть себе
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17.09.2022 09:37 Ответить
Та ви що - смієтеся?! Я ще ніде його не публікував - не було приводу (у мене таких немало ще лежить - невикористаних) Так що не треба мене в такій "гріховності" підозрювать - що я Вас у "плагіаті" звинувачую Просто у людей, що однаково думають, в голову приходять схожого роду думки!
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17.09.2022 09:48 Ответить
Потроху окупати смаляться на нашій землі , якось неочікувано
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17.09.2022 08:58 Ответить
Не берегут себя кацы,курят много от нервов,окурки разбрасывают кругом😃
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17.09.2022 09:03 Ответить
КаZZапы, кончайте со своим глобальным потеплением. Вон хлопОк как с вами растёт.
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17.09.2022 09:09 Ответить
 
 