РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14943 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
8 591 119
война (46523) Германия (6000) помощь (6110)

Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

leopard

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему Германия не может передать Украине танки Leopard, если уже передала самоходные гаубицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" – отметил глава МИД.

Он добавил, что у него создается впечатление, что правительство Германии уперлось в некую "стену" с этими танками. Кулеба надеется, что канцлер Олаф Шольц сможет ее снести.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "Леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", - сказал Кулеба.

Он добавил, что скорость украинского контрнаступления зависит исключительно от поставок вооружения от западных партнеров.

Читайте: Греция с Германией спустя почти четыре месяца согласовали передачу Украине 40 советских БМП-1
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Просто цікаво з якої причини Шольц повинен робити для України більше, ніж ЗЄ...
показать весь комментарий
17.09.2022 10:17
+19
А для Німеччини загадка чому влада Украіни не може створити незалежні органи нагляду за законністью. Невже вони крадуть ?
показать весь комментарий
17.09.2022 10:21
+18
ЗЄ тільки ******* та відосики записує.
Шольц тільки ******* та відосики записує.

Тільки у ЗЄ в країні йде війна, а у Шольца ні.

Шо не ясно?
показать весь комментарий
17.09.2022 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Спочатку треба назвати Штольца ліверною ковбасою ( посол Мельник), потім спадкоємцями нацистів (той же Кулеба), а потім питати: "Чому нам не дають зброю? У них вона точно є". А може просто у себе запитати, А чому вони повинні давати свою зброю? Так може краще вимагати у німців грошей, пива, шнапсу, мерседесів, баварських ковбасок... все це у них є, точно. Годi церемонитись.
показать весь комментарий
17.09.2022 12:29 Ответить
Бо так є, штольц - ліверна ковбаса...
показать весь комментарий
17.09.2022 12:43 Ответить
Згоден, але не справа якогось посла, по суті хлопчика на побігеньках, ображати главу серйозної держави.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:12 Ответить
и Мельник был прав, а все его ругали....
показать весь комментарий
17.09.2022 16:16 Ответить
Ответ простой: бздят-с
показать весь комментарий
17.09.2022 13:07 Ответить
Можливо, розгадка криється у тому, що хвалені німецькі танки будуть підбиті, як і усякі інші? А вони таки будуть підбиті, і що тоді? Вундервафлі виявляться таким же гівном, як і усі інші танчики - в ******** війні "життя" танка на полі бою триває десятки хвилин. Це - гроби на колесах. Ними добре на швидкості ганяти відступаючих та оточувати тих, хто ладен здаватись.
показать весь комментарий
17.09.2022 13:10 Ответить
Без этих"гробов на колесах"ни одно наступление пока не возможно..Без танков ВСУ будет топтаться на месте,а с танками идти вперед и давить руссню...Порядок в украинских танковых войсках!
показать весь комментарий
17.09.2022 13:40 Ответить
У ВСУ есть порядка 300-400 танков на ходу. Еще на пару наступательных операций этого должно хватить. А там видно будет....
показать весь комментарий
17.09.2022 14:11 Ответить
Кулебе нужно бросать уже наезжать на канцлера,а то доведет его до зе-выражения"я вам ничего не должен"..Немцам еще восстанавливать когда-то мощный Бундесвер,а это не малые расходы..Если же и добъемся передачи с баз хранения "Леопард-1"с 70мм лобовой броней и 105мм пушкой,то это сродни устаревшего сов. Т-54/55,а то и похуже,с ним,типа, только в ШриЛанке с повстанцами воевать,но никак с бт-техникой россияк..Германии и на текущих поставках вооружения ВСУ респект!
показать весь комментарий
17.09.2022 13:34 Ответить
Правильно.
показать весь комментарий
17.09.2022 14:10 Ответить
Ответ не заставил себя долго ждать

Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155, - СМИ Источник: https://censor.net/ru/n3367774

Потом и танки
показать весь комментарий
17.09.2022 14:28 Ответить
которые будут поставлены через 2-2,5 года. их нет даже у бундесвера, существуют они в единичных экземплярах, их надо произвести.
показать весь комментарий
17.09.2022 15:36 Ответить
Купляють, чи вимагають?
показать весь комментарий
17.09.2022 15:55 Ответить
хрень пишите! Прочитайте новость до конца: "Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев" Источник: https://censor.net/ru/n3367774
показать весь комментарий
17.09.2022 15:57 Ответить
Там не столько гоударственные интересы, сколь личные (шкурные)!
показать весь комментарий
17.09.2022 15:55 Ответить
Немчура все еще банально боится.
показать весь комментарий
17.09.2022 16:58 Ответить
гансів треба послати туди куди пішов кресер"мокша",а після нашої перемоги ганси прибіжать до України бабло заробляти і будуть на весь світ кричати "ми допомогали",вот і тут їм треба показати СМАЧНУ УКРАЇНСЬКУ ДУЛЮ можна і дві зразу.
показать весь комментарий
17.09.2022 18:58 Ответить
Спасибо Кулебе что не использует язык дипломатии Лаврова в официальных заявлениях. Если хочет выругаться пускай пишет коменты на Цензоре под анонимным псевдонимом. Хватит уже дебилизировать дипломатию. Оскорбления и унижения первых лиц Германии очень дорого обходятся Украине. Рядовые немцы не дурачки простачки у которых память 3 дня как курицы и можно безнаказанно оскорблять как оскорбляют самих украинцев свои же политики, они все прекрасно помнят и ничем Украине не обязаны. Прололжение этого нарратива оскорблений только ухудшит ситуацию. Лучше не повторять, не советую.
показать весь комментарий
17.09.2022 21:13 Ответить
Всі в ********* світі, окрім Кулеби звичайно, знають, що вся політична еліта Німеччини вже майже сімнадцять років, активно і не за "дякую" співпрацюють з рашею і особисто путлером. Ніяких дій і рішень Бундесвер, без погодження з путіним робити не може. Ну дуже вже, глибоко, вони засвітились і влипли в путінське лайно.
показать весь комментарий
19.09.2022 10:18 Ответить
Страница 2 из 2
 
 