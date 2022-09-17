Для нас загадка, почему Германия не дает Украине танки Leopard, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему Германия не может передать Украине танки Leopard, если уже передала самоходные гаубицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это тоже нужно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам самое нужное в бою. В чем проблема?" – отметил глава МИД.

Он добавил, что у него создается впечатление, что правительство Германии уперлось в некую "стену" с этими танками. Кулеба надеется, что канцлер Олаф Шольц сможет ее снести.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "Леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", - сказал Кулеба.

Он добавил, что скорость украинского контрнаступления зависит исключительно от поставок вооружения от западных партнеров.

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