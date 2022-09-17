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Для нас загадка, чому Німеччина не дає Україні танки Leopard, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

leopard

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не розуміє, чому Німеччина не може передати Україні танки Leopard, якщо уже передала самохідні гаубиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Для нас загадка: ми просимо танки Leopard чи БМП Marder, а Німеччина передає бронеавтомобілі Dingo. Це також потрібно, і ми вдячні за це. Але це не те, що нам найпотрібніше в бою. У чому проблема?" - зазначив глава МЗС.

Він додав, що у нього складається враження, що уряд Німеччина вперся в якусь "стіну" з цими танками. Кулеба сподівається, що канцлер Олаф Шольц зможе її знести.

"Навіть якщо солдатам знадобиться більше часу на те, щоб опанувати "Леопарди", ці танки знадобляться і через два-три місяці. Рішення потрібно ухвалити зараз", - сказав Кулеба.

Він додав, що швидкість українського контрнаступу залежить виключно від постачання озброєння від західних партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україна отримає більше зброї з Німеччини", - Шольц відреагував на дорікання Кличка щодо затягуванні постачання танків

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Просто цікаво з якої причини Шольц повинен робити для України більше, ніж ЗЄ...
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17.09.2022 10:17
+19
А для Німеччини загадка чому влада Украіни не може створити незалежні органи нагляду за законністью. Невже вони крадуть ?
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17.09.2022 10:21
+18
ЗЄ тільки ******* та відосики записує.
Шольц тільки ******* та відосики записує.

Тільки у ЗЄ в країні йде війна, а у Шольца ні.

Шо не ясно?
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17.09.2022 10:16
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Спочатку треба назвати Штольца ліверною ковбасою ( посол Мельник), потім спадкоємцями нацистів (той же Кулеба), а потім питати: "Чому нам не дають зброю? У них вона точно є". А може просто у себе запитати, А чому вони повинні давати свою зброю? Так може краще вимагати у німців грошей, пива, шнапсу, мерседесів, баварських ковбасок... все це у них є, точно. Годi церемонитись.
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17.09.2022 12:29 Відповісти
Бо так є, штольц - ліверна ковбаса...
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17.09.2022 12:43 Відповісти
Згоден, але не справа якогось посла, по суті хлопчика на побігеньках, ображати главу серйозної держави.
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17.09.2022 13:12 Відповісти
и Мельник был прав, а все его ругали....
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17.09.2022 16:16 Відповісти
Ответ простой: бздят-с
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17.09.2022 13:07 Відповісти
Можливо, розгадка криється у тому, що хвалені німецькі танки будуть підбиті, як і усякі інші? А вони таки будуть підбиті, і що тоді? Вундервафлі виявляться таким же гівном, як і усі інші танчики - в ******** війні "життя" танка на полі бою триває десятки хвилин. Це - гроби на колесах. Ними добре на швидкості ганяти відступаючих та оточувати тих, хто ладен здаватись.
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17.09.2022 13:10 Відповісти
Без этих"гробов на колесах"ни одно наступление пока не возможно..Без танков ВСУ будет топтаться на месте,а с танками идти вперед и давить руссню...Порядок в украинских танковых войсках!
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17.09.2022 13:40 Відповісти
У ВСУ есть порядка 300-400 танков на ходу. Еще на пару наступательных операций этого должно хватить. А там видно будет....
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17.09.2022 14:11 Відповісти
Кулебе нужно бросать уже наезжать на канцлера,а то доведет его до зе-выражения"я вам ничего не должен"..Немцам еще восстанавливать когда-то мощный Бундесвер,а это не малые расходы..Если же и добъемся передачи с баз хранения "Леопард-1"с 70мм лобовой броней и 105мм пушкой,то это сродни устаревшего сов. Т-54/55,а то и похуже,с ним,типа, только в ШриЛанке с повстанцами воевать,но никак с бт-техникой россияк..Германии и на текущих поставках вооружения ВСУ респект!
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17.09.2022 13:34 Відповісти
Правильно.
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17.09.2022 14:10 Відповісти
Ответ не заставил себя долго ждать

Украина покупает у Германии 18 новейших САУ RCH-155, - СМИ Источник: https://censor.net/ru/n3367774

Потом и танки
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17.09.2022 14:28 Відповісти
которые будут поставлены через 2-2,5 года. их нет даже у бундесвера, существуют они в единичных экземплярах, их надо произвести.
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17.09.2022 15:36 Відповісти
Купляють, чи вимагають?
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17.09.2022 15:55 Відповісти
хрень пишите! Прочитайте новость до конца: "Первые экземпляры будут готовы не ранее чем через 30 месяцев" Источник: https://censor.net/ru/n3367774
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17.09.2022 15:57 Відповісти
Там не столько гоударственные интересы, сколь личные (шкурные)!
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17.09.2022 15:55 Відповісти
Немчура все еще банально боится.
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17.09.2022 16:58 Відповісти
гансів треба послати туди куди пішов кресер"мокша",а після нашої перемоги ганси прибіжать до України бабло заробляти і будуть на весь світ кричати "ми допомогали",вот і тут їм треба показати СМАЧНУ УКРАЇНСЬКУ ДУЛЮ можна і дві зразу.
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17.09.2022 18:58 Відповісти
Спасибо Кулебе что не использует язык дипломатии Лаврова в официальных заявлениях. Если хочет выругаться пускай пишет коменты на Цензоре под анонимным псевдонимом. Хватит уже дебилизировать дипломатию. Оскорбления и унижения первых лиц Германии очень дорого обходятся Украине. Рядовые немцы не дурачки простачки у которых память 3 дня как курицы и можно безнаказанно оскорблять как оскорбляют самих украинцев свои же политики, они все прекрасно помнят и ничем Украине не обязаны. Прололжение этого нарратива оскорблений только ухудшит ситуацию. Лучше не повторять, не советую.
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17.09.2022 21:13 Відповісти
Всі в ********* світі, окрім Кулеби звичайно, знають, що вся політична еліта Німеччини вже майже сімнадцять років, активно і не за "дякую" співпрацюють з рашею і особисто путлером. Ніяких дій і рішень Бундесвер, без погодження з путіним робити не може. Ну дуже вже, глибоко, вони засвітились і влипли в путінське лайно.
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19.09.2022 10:18 Відповісти
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